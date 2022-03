Raúl Fernández: "Me siento completamente recuperado"

Cargar el reproductor de audio

Raúl Fernández no pudo acabar la pretemporada en Mandalika debido a una caída que le provocó un fuerte golpe en la cabeza el segundo día de test, a consecuencia del cual en la última jornada perdió, en parte, las referencias de la velocidad, lo que aconsejó que se bajara de la moto.

Desde entonces las informaciones sobre el estado del piloto no fueron muchas, pero en la previa del Gran Premio de Qatar este jueves, Fernández aseguró sentirse completamente recuperado y con ganas de subirse a la moto.

En las dos semanas largas entre aquel test y su aparición de hoy, el madrileño aseguró no haber entrenado encima de una moto.

"La verdad es que no he hecho mucha moto, por no decir nada. No he querido pilotar para poder llegar a Qatar con las sensaciones con la que acabé el test, que fueron muy buenas. Mejoramos día a día y aunque los resultados en Indonesia no fueron del todo los que queríamos estoy contento", explicó Raúl ya desde Losail.

"He estado en mi casa y físicamente estoy bien, he estado entrenando normal, con la bicicleta y en el gimnasio, como si no hubiera pasado nada, y hasta hoy todo ha ido bien, por lo que no creo que tenga problemas", de cara a subirse a la moto este viernes en el FP1.

El corredor del Tech3 no cree que se reproduzcan los dolores de cabeza que tuvo en Indonesia tras la caída, ni la perdida de las referencias de alta velocidad.

"No, eso fue un golpe mal dado que solo necesitó de unos días de reposo. Ahora me siento bien, no tengo problemas para hacer nada. En el avión de regreso me mareé un poco, pero en el vuelo para venir aquí todo fue normal, todo fue bien y creo que ya estoy perfecto".

Una caída la de Indonesia que pone en alerta al joven debutante sobre el mayor peligro que entrañan las MotoGP.

"Ya me he caído una par o tres de veces con la MotoGP, lo que tuve es un poco de mala suerte por cómo entré en la gravilla cuando me caí, no creo que el suelo sea más duro con la MotoGP que con la Moto2, también tuve caídas duras el año pasado, como la de Misano. Sinceramente, creo que se trató sólo de mala suerte", en referencia al choque en Mandalika.

Volviendo al plano más deportivo, la sensación que dejó KTM en los test de pretemporada es de no estar al nivel de los principales fabricantes de la clase, algo que, ahora mismo, a Raúl no le preocupa.

"Cuando das todo y una marca lo da todo como está haciendo KTM no hay que preocuparse, los test siempre engañan, la gente va muy rápido y se hacen récords del circuito, pero también es verdad que no hay la presión de una crono, de un gran premio o de no pisar el verde, no existe presión".

"Me gustaría ver lo que pasará en carrera, dentro de nuestra parte del box, no hablo en general de KTM, creo que hemos hecho un buen trabajo y sabemos más o menos dónde podemos estar. Creo que los deberes en esta pretemporada están bien hechos y no quiero pensar más allá. Al final la moto que tenemos es con la que tenemos que afrontar el año, estoy contento de cómo funciona (la KTM), al fin y al cabo solo han sido test".

De momento, Fernández le da un margen de confianza a la KTM.

"Si después de cinco o seis carreras seguimos muy atrás o vemos que siempre somos la última marca, que no creo que sea el caso, será el momento de empezar a pensar qué soluciones hay. Pero, de momento, hemos hecho dos test, el primer nos costó un poco más y en el segundo las KTM fueron bastante competitivas", zanjó el chico de San Martín de la Vega.