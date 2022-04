Raúl Fernández: "Cuando lo das todo y no hay más, necesitas entender"

Cargar el reproductor de audio

Tras deslumbrar el pasado año en su temporada de rookie en Moto2, logrando ocho victorias y luchando por el título hasta la última carrera, el debut de Raúl Fernández en la categoría reina al manillar de una KTM del equipo Tech3 está siendo más complicado de lo que las expectativas previas apuntaban.

De momento, el joven corredor español no ha podido puntuar en las tres primeras citas del año, aunque lo positivo es que ha logrado cruzar la meta en todas ellas, siempre mejorando su resultado: 18º en Qatar, 17º en Indonesia y 16º en Argentina. Si la progresión se mantiene, Raúl debería ya puntuar en Austin, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de las Américas.

Para Raúl, el fin de semana de Termas fue complicado, ya que la reducción de tres a dos días le restó oportunidades de afrontar el fin de semana con más calma.

"En general nos costó un poco todo, Argentina es un circuito en el que solo he estado dos veces en mi vida, y esto hace mucho. Estoy muy contento de cómo fue el fin de semana y de la carrera que hice", aseguraba el madrileño.

"Honestamente no tenía más, di el 120 por ciento y creo que hay que estar contentos, si lo ponemos todo en una balanza creo que fue la mejor carrera que he hecho desde que estoy en MotoGP, pero al final cuando das todo y no tienes más, lo que necesitas es tiempo para seguir avanzando y entendiendo las cosas. Por eso creo que poco a poco vamos a ir llegando", valoraba.

En clave de carrera, el español llegó a estar en las primeras vueltas en puestos de puntos, pero finalmente se quedó a las puertas de poder sumar.

"Fue una carrera positiva, muy buena la primera curva y las primeras vueltas, gané siete posiciones, pero con el depósito lleno y los rebufos quería seguir a Miguel Oliveira, que le tenía delante, para poder aprender, pero me fui largo y no pude mantenerme a su rueda", explica.

"Cometí muchos errores a principio de carrera, las primeras cinco o seis vueltas no paraba de irme largo y recuperando cada vez, y así se fueron calentando mucho los neumáticos".

El de KTM apostó por poner pausa y no jugarse una caída.

"En ese momento decidí coger aire y me dije que necesitaba calmarme, porque estaba perdiendo muchas posiciones. Pasé a Darryn Binder y traté de seguir a Alex Márquez, y estuve muy cerca de poder pasarlo, pero en las últimas vueltas empecé a sufrir con la goma de delante y decidí cortar para no caerme".

En un fin de semana con muchas dificultades, con solo un día de entrenamientos y el problema del transporte, Fernández da por bueno el resultado.

"Fue una buena carrera, acumulé mucha experiencia, fue de aprendizaje pleno, y solo puedo dar las gracias al equipo por el excelente trabajo que hicieron, las motos no llegaron hasta el viernes bien entrada la noche y para poder salir a pista el sábado prácticamente no durmieron", recordaba el chico de San Martín de la Vega.

