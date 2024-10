Raúl Fernández corrió sin las alas: "Sensaciones increíbles, la verdad es que volaba"

Por sus características orográficas, el Circuito de Phillip Island es el único del calendario de MotoGP en el que los pilotos pueden prescindir del paquete aerodinámico, ya que las rachas de viendo que llegan desde el océano pueden descontrolar absolutamente unos prototipos que alcanzan casi los 300CV de potencia.

Raúl Fernández y el equipo Trackhouse, satélite de Aprilia, se acogió a este punto del reglamento para quitar el paquete aerodinámico de la moto y sacar todas las alas del carenado, algo que el piloto español no había probado nunca, ya que desde su llegada a la clase reina, hace tres años, siempre se ha corrido con alas.

"Lo probamos ayer y nos fue muy bien. Esta es la única pista del Mundial en la que está permitido quitar las alas, por el intenso viento que hay", recordó el corredor madrileño.

Raúl había hecho un buen fin de semana, pasó directamente a la Q2 y clasificó sexto en parrilla, pero en la salida fue engullido por el pelotón y se cayó a la 13ª posición en su primer paso por meta. Poco a poco fue escalando posiciones hasta asentarse en la novena posición que, en la parte final de la carrera, perdió ante Fabio Quartararo, cruzando el español décimo la meta.

Raúl Fernández, con el 25 tras Quartararo, con la moto sin paquete aerodinámico Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Correr sin las alas ha estado muy bien, la verdad es que volaba", explicó.

"La pena es que en la salida me quedé muy atrás, pero creo que tenía el ritmo como para terminar el cuarto", aseguró.

"Las sensaciones fueron increíbles. Lo hablamos con el equipo el sábado y decidimos hacerlo, y la verdad es que nos ha ido muy bien para recopilar datos con vistas al año que viene", apuntó.

"La prueba ha sido un poco loca, pero hemos sacado muy buenas conclusiones. La pena, lo que da más rabia, es perder tantas posiciones en la salida. Nuestra moto, por alguna razón, no funciona, es nuestro talón de Aquiles. Al final la distancia con el grupo de Fabio Di Giannantonio se ha mantenido, teníamos el mismo ritmo y al final incluso más rápido", valoró.

"Nunca había pilotado sin alerores, ha sido muy bonito, Aprilia está confiando y me he ofrecido como conejillo de indias para hacer una buena moto, me lo he pasado muy bien, hacia mucho tiempo que no sentía una moto así", zanjó el madrileño.