Fernández: "Este tipo de circuito le sienta bien a la Aprilia, con muchas curvas largas"

Goiania (Enviado Especial).- Raúl Fernández logró su primera victoria en MotoGP en el GP de Australia del año pasado, y subido al podio en Valencia en la última carrera del curso, pese a estar lesionado en un hombro, una explosión en la parte final dela temporada que se confirmó con solvencia en Tailandia hace tres semanas, al lograr cruzar la meta tercero tanto en la sprint del sábado, como el domingo en la carrera larga, un doblete que le sitúa, ahora mismo, tercero de la general, a nueve puntos del líder, Pedro Acosta, y a solo dos de Marco Bezzecchi, el líder del proyecto de Noale.

El español explicó este jueves, en la previa del GP de Brasil, el segundo del calendario 2026 que se había llevado una impresión muy positiva del nuevo trazado de Goiania, que vuelve al Mundial 37 años después.

"He estado ya en la pista y, para empezar, se ve un circuito súper seguro. Eso es lo más importante para nosotros, porque alcanzamos mucha velocidad con la moto. También vi el asfalto nuevo. Parece que hicieron un buen trabajo", fue su primera impresión.

"También es importante venir a países diferentes. Creo que será genial correr aquí en Brasil, desde 2003 que MotoGP no ha venido aquí", recordó.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

"Y además estoy contento de que lleguemos en una situación tan buena. Me siento muy seguro con la moto, con el equipo. Todos trabajan muy relajados en el box. Es importante, sobre todo al principio de la temporada, cuando recibes todo el material, todo, y conoces bien la moto. Todos están bastante nerviosos por ver cómo funciona todo. Pero creo que el equipo está muy relajado".

Después de casi tres semanas de parón, Fernández pudo descansar y seguir recuperándose del hombro lastimado. "Trabajé bien durante las dos últimas semanas que estuve en casa. Me preparé bien. Así que sí, estoy contento. Quiero ver qué pasa con el nuevo circuito".

Un circuito ideal para la Aprilia

Las Aprilia fueron las grandes dominadoras en Tailandia, un trazado especial y muy exigente con los neumáticos, lo que nos lleva ahora a una pista que Michelin ha catalogado como de las "más exigentes" del calendario.

"Creo que este tipo de circuito le sienta bien a nuestra moto. Sobre todo a las Aprilia, porque tiene muchas curvas largas. Creo que con el asfalto nuevo tendremos que trabajar mucho para cuidar los neumáticos. Así que mañana tenemos mucho trabajo por delante. Tendremos 15 minutos más en todas las sesiones (del viernes). Así que sí, tenemos que mantener la calma, trabajar y mejorar en todas cada salida al circuito".

El único inconveniente, aparentemente, es la suciedad que se ven sobre el asfalto.

"Parece que sí, pero siguen trabajando para limpiar la pista. Para ser honesto, no sé qué esperar. Quizás sea el color. Quizás solo sea el color. Creo que tal vez no sea solo porque la pista esté sucia. Creo que con el asfalto nuevo, el asfalto adquiere un color diferente. Así que no lo sé. Tenemos que salir mañana para ver que grado de suciedad tiene la pista".

Raúl Fernández, Trackhouse Racing y Davide Brivio Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"He visto algunas carreras brasileñas. Y parece que no tienen muchos problemas para cambiar la trazada. Así que veremos mañana qué pasa. Sabemos que en las carreras en el extranjero, el nivel de agarre es bastante bajo. No es como en Europa, donde normalmente hay muchos campeonatos diferentes de coches y motos. Aquí no hay muchos días de pista. Así que no sé qué esperar. Tenemos que ver cómo está la pista mañana por la mañana".

Aprilia colocó a cuatro motos entre las cinco primeras en Tailandia, el mejor resultado de su historia, un nivel que trataran de mantener en Goiania.

"Eso espero. Pero la verdad es que no lo sé. Creo que depende más del máximo trabajo de Fabiano (Sterlacchini, directo técnico de Aprilia) y Davide (Brivio, team manager de Trackhouse). Porque para ellos es importante que todos los pilotos estén en la primera posición. Pero para mí lo importante es intentar estar concentrado y sacar el máximo potencial de la moto. Por supuesto que será importante tener pilotos más rápidos, tener más datos. Pero mi principal objetivo es intentar mejorar en todos los entrenamientos, y mejorar yo mismo. Pero como te dije, depende más de Davide, Massimo (Rivola, CEO de Aprilia) y Fabiano", zanjó.