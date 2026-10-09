Raúl Fernández: "Si tuviera que elegir el circuito ideal para Aprilia, sería éste"

Raúl Fernández lleva sin subir al podio desde el triunfo que se llevó en Silverstone, y desde entonces han pasado cuatro grandes premios. El madrileño espera que el quinto sea el bueno, en Mandalika, un trazado en el que, por perfil, la Aprilia parece estar un paso por delante del resto de motos; también de las Ducati, en la misma medida que él lo está de todos sus rivales.

El corredor del equipo Trackhouse se fue a dormir este viernes con el mejor tiempo y como el autor de la vuelta más rápida que nunca se ha hecho al trazado indonesio, donde aventajó en dos décimas a Marco Bezzecchi y en casi medio segundo a Jorge Martín, que cerró un triplete en cabeza para la marca de Noale.

En Lombok, al menos tras la primera jornada de ensayos, Fernández tiene velocidad pura y también es solvente en las tandas largas y con la goma media, circunstancia que le subraya como uno de los principales candidatos a pelear por todo. A su favor tiene, además, que tanto Martín como Bezzecchi se están jugando la corona con Marc Márquez, circunstancia que, a priori, les debería llevar a ser un pelín más conservadores en sus estrategias, habida cuenta de que el campeonato entra en su fase decisiva. Él, por el contrario, no tiene nada que perder dado que marcha el séptimo en la tabla general, a más de 100 puntos del líder (Martín), de modo que puede jugar fuerte.

“Ya nos imaginábamos que este tipo de circuitos nos iría bien; pero no tanto. Estoy feliz, no tanto por el récord como por el ritmo que tengo. Me veo más cómodo incluso con el neumático medio, que con el blando”, soltó el español, que tuvo que hacer un esfuerzo para que sus palabras no sonaran como las de alguien que tiene un exceso de confianza. “No quiero que suene a que me siento superior, pero veo difícil que otras marcas se acerquen aquí a Aprilia. Si tuviera que elegir el circuito ideal para Aprilia, sería este”, describió el corredor, que parece rodar con cierto margen. “Aquí todo sale fácil. Con la goma media hice el tiempo para estar directamente en la Q2”, puntualizó.

En las últimas citas, el #25 no había logrado cuadrar una sesión en la que se quedara absolutamente contento con el trabajo realizado en pista. En Indonesia, sin embargo, todo arrancó a las mil maravillas. Precisamente por eso, y por la posición que ocupa, puede permitirse el lujo de correr sin ningún complejo, un lujo que no tienen ni Martín ni Bezzecchi. “Puede que tenga un poco de ventaja con Marco y Jorge, porque ellos se están jugando el título. Pero no me quiero meter en medio, porque ya tienen suficiente lío jugando el Mundial contra Ducati y Márquez”, cerró Fernández.