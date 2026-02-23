Raúl Fernández se ve en el "buen camino" para MotoGP 2026 tras el test de Buriram

Raúl Fernández cerró con buenas sensaciones la pretemporada 2026 del Mundial de MotoGP. El piloto español se fue de los test de Sepang algo incómodo con el nuevo paquete presentado por Aprilia, una situación que pudo revertir con el trabajo realizado este pasado fin de semana en Buriram, donde en apenas cuatro días comenzará el nuevo curso, con el Gran Premio de Tailandia.

Así fue el test de Tailandia: MotoGP Test Tailandia MotoGP: Bezzecchi, el más rápido con récord; Márquez vuelve a caerse

Mientras que una RS-GP, la de Marco Bezzecchi, terminó los últimos ensayos invernales con el mejor tiempo, por delante de la tropa de Ducati, el madrileño del equipo Trackhouse finalizó undécimo. En una jornada en la que completó 37 vueltas, Fernández logró un mejor tiempo de 1:29.302, logrado en la sesión matinal y no en la vespertina, a 634 milésimas de la cabeza.

"He hecho muchas vueltas. Creo que he dado aquí, en solo dos días, más vueltas que en Sepang. Es curioso", empezó analizando Raúl Fernández, antes de decir si estaba más cómodo con su Aprilia, a diferencia de lo que sucedió en Malasia. "El sábado trabajamos mucho en este tipo de problemas, y enseguida me sentí mejor, porque el equipo hizo un trabajo estupendo. Por la tarde dimos otro paso adelante, lo que significa que vamos por buen camino, o que íbamos. Esta mañana [del domingo] hemos confirmado las sensaciones".

"Hemos confirmado que el 'feeling' sigue ahí. Cometí algunos errores en la segunda vuelta rápida, en la primera hice inmediatamente un 29.3, y en la segunda, cuando intenté atacar un poco, cometí algunos errores, pero no importa. Nuestro tiempo por vuelta es bastante competitivo, lo que significa que tenemos potencial para hacerlo".

"El problema fue que esta tarde, tal vez después de muchas vueltas, estaba en la pista en modo automático, lo que significa que haces todo de forma muy similar y, a veces, cuando intentas cosas diferentes, no acabas de convencerte de cuál es el camino. Así que ahora es el momento de que el equipo y los ingenieros intenten entender cuál es la forma de mantenerlo, pero, de todos modos, creo que, en general, hemos hecho un buen test y una buena pretemporada, porque no solo aquí, sino también en Sepang, hemos sido bastante fuertes. Pienso que estamos preparados, estamos listos para empezar la temporada", prosiguió, en un tono positivo.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

El #25 tiene claros sus objetivos, pero de momento, para el inicio de 2026 tiene los pies en el suelo: "Aún no somos el piloto ni el equipo que tenemos que ser en el campeonato. Nuestro objetivo tiene que ser realista, y seguimos estando en la posición de tener que estar entre los 10 primeros. Si podemos conseguir mejores resultados, lo intentaremos, pero tenemos que ser constantes en el Top 10, y creo que estamos preparados para ello".

Cuestionado también sobre posibles problemas en tanda larga, el español comentó: "No tenemos muchos problemas en tanda larga. El gran problema este domingo ha sido la bandera roja [provocada por la tercera caída de Marc Márquez], que me impidió terminar mi tanda larga. De todos modos, creo que hemos mostrado muchas cosas positivas. He gestionado bien el neumático trasero, lo que aquí no es fácil. En la última parte del año pasado aprendí algo que he mantenido en mi tanda larga, y siento que sigue funcionando. Así que esta es una buena información para mí, en general estamos haciendo un buen trabajo".

Y sobre si en comparación con el final de la temporada pasada, hay alguna parte de la nueva Aprilia que le haga feliz o sienta que ha progresado, Fernández detalló: "Todavía no lo sé. Tengo algunas ideas que pueden suponer una mejora, pero aún no lo sé. El problema es que, día tras día y vuelta tras vuelta, el nivel de agarre es cada vez mayor. Por eso, a veces no se pueden comparar realmente las sensaciones".

"Veremos durante los tres primeros grandes premios cómo es nuestro rendimiento, porque tenemos que ver cómo es un fin de semana normal, cómo es el nivel de agarre con los neumáticos Pirelli en Moto2 y Moto3, y a partir de ahí podremos comparar dónde estamos. Ahora mismo tengo algunas ideas que pueden mejorar la moto en algunos momentos, pero aún no puedo confirmarlo", cerró.