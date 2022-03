Raúl Fernández: "Binder me convenció de que podía estar en el podio"

Cargar el reproductor de audio

Raul Fernández cree cada vez más en el potencial de la RC16 después de ver a Brad Binder en el podio, y no dudó en usarlo como trampolín referente hacia su camino para convertirse en el mejor rookie. No obstante, el piloto de Tech3 es consciente de que no está sobre la moto más fuerte de la parrilla, sino sobre un prototipo que todavía necesita mucho desarrollo para ponerse a la altura de otros fabricantes.

El sudafricano Brad Binder sorprendió y consiguió subir al segundo escalón del podio durante el Gran Premio de Qatar. Para Raúl, esto demostró que KTM ha mejorado el rendimiento de la RC16, consiguiendo plantar cara a fábricas ganadoras.

Al contemplar el éxito de su compañero en el equipo oficial, el madrileño está cada vez más motivado para hacer lo mismo en el futuro, teniendo en cuenta que también usa un motor similar al de Brad Binder.

"En general, este fin de semana fue difícil. Todos los rookies han peleado en el mismo grupo y esto es síntoma de que este es un circuito muy difícil para nosotros", dijo Raúl.

Sin embargo, para Raúl fue "muy importante que Brad Binder estuviera en el podio", porque era una "referencia a seguir y nos convenció de que podíamos estar ahí".

"Creo que el trabajo que hicimos este fin de semana fue bueno, pero ahora es el momento de mirar los datos y analizar las cosas con más calma. De todos modos, ha sido un buen comienzo de temporada y mi primer gran premio, ahora tengo más experiencia para el futuro".

Respecto a su primera carrera en MotoGP con neumáticos Michelin, Raúl Fernández dijo que experimentó una sensación diferente y que "todavía había muchas lecciones que aprender".

"En esta carrera aprendí mucho con los neumáticos Michelin. Era muy importante para mí hacer las 22 vueltas. Este es mi mayor aprendizaje", valoró.

Fernández también admitió que fue muy interesante correr con los rookies, pero un error en la gestión del neumático trasero le impidió luchar por los puntos.

"Lo malo es que gasté muchos neumáticos en carrera y no pude pelear con ellos por los puntos".

“Tuve un toque con Remy Gardner y fue difícil para mí volver al grupo. Prefiero tener paciencia y terminar la carrera, que es lo más importante", concluyó el madrileño.