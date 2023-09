Raúl Fernández: "Ahora soy yo pilotando, me he encontrado a mí mismo"

El viernes logró pasar por primera vez, desde que está en MotoGP, directamente a la Q2, plasmando una mejora que ha ido en aumento en los últimos grandes premios, dejando vislumbrar la calidad que Raúl Fernández mostró a todo el mundo cuando, en el año de su debut en Moto2, logró el subcampeonato con récord de victoria.

En la Q2 del Gran Premio de San Marino, en Misano, el español pagó una caída en la parte final del FP2, lo que acabó condicionando su puesto de salida en parrilla.

"Por la mañana la he liado, la he liado entre comillas porque vimos ayer dónde había dos o tres décimas que perdía con Maverick Viñales, justo en la curva en la que me he caído. He intentado una línea diferente y no era el momento de caerse", admitió Fernández al final del día.

"Eso nos ha condicionado de cara a la Q2, la primera goma la he salvado como he podido, he hecho un tiempo por lo que pudiera pasar, pero he hecho un par de errores y eso se traduce en seis posiciones. Llega un punto que MotoGP es una barbaridad", se lamentó el de RNF.

Saliendo 12º en parrilla Raúl solo pudo mejorar una posición en la meta.

"En la carrera hemos salido muy bien, Aprilia nos ha traído un embrague que funciona. No solo no he perdido posiciones (lo habitual), sino que he ganado una en el primer sector. Pero en la curva 6 Fabio Quartararo ha ido un poco pasado y nos hemos ido los dos largos, y he pasado de ir 11º al 15º. Ahí me he encontrado detrás de Johann Zarco y pasarle es muy difícil por cómo pilota. Para mucho la moto en mitad de la curva y utiliza toda la potencia de la Ducati para salir, y es imposible ponerse en paralelo para pasarle. Honestamente, en cuanto a motor las Ducati tienen algo más y si es la moto oficial, más aún".

"Pero me siento muy competitivo, estoy disfrutando mucho de la moto y si no pasa nada podemos hacer una buena carrera este domingo, tenemos un buen ritmo y más con el neumático medio".

El salto de calidad de Raúl en estos dos fines de semana es importante y lo que de él se esperaba. "Aún nos falta algo, honestamente. Pero, sobre todo, me he encontrado a mí mismo, ahora puedo pilotar, soy yo pilotando, puedo atacar las curvas como me gusta. Disfruto de la moto, me falta seguir trabajando y entendiendo la electrónica, porque me parece que es ahí donde más perdemos", confesaba.

Con el pase directo a la Q2 logrado el viernes por primera vez desde que está en MotoGP, y las buenas sensaciones en la sprint, el de Misano podría ser el mejor fin de semana de Raúl, por el momento, en la clase reina.

"Creo que los tres últimos fines de semana, desde que volvimos del verano a Silverstone, hemos dado pasitos, y sobre todo el más importante fue el que dimos en Barcelona con la moto".

Raúl, que conoce bien el trabajo de probador de Dani Pedrosa de su época en KTM, no se sorprendió por la enorme actuación del español, ni que haya sacudido el gran premio a su edad y tras seis años retirado.

"Bueno, la actuación de Pedrosa le tendrá que preocupar más a sus compañeros de marca, que le gana con la misma moto. Dani Pedrosa es una leyenda de las motos y estoy seguro que si Valentino Rossi mañana se subiera a una Ducati haría lo mismo o mejor. Son pilotos que han vivido y trabajado mucho, y si estás tocado por una barita mágica, como Valentino o Dani, te subirás a una moto y siempre serás rápido", zanjó el madrileño.

Raúl Fernández, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images