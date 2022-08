Cargar el reproductor de audio

El subcampeón del mundo de Moto2 2021 fue el único piloto de la parrilla de MotoGP que no pudo mejorar su tiempo de la mañana en el FP2 del Gran Premio de Gran Bretaña. En la primera sesión libre de este viernes, Raúl Fernández acabó 18º (2.01.578), a 1.6 segundo del más rápido, Johann Zarco.

Por la tarde, el madrileño tuvo evidentes problemas y no solo no mejoró su crono de la mañana (2.02.062), sino que fue último y acabó a, nada menos, que a 3.1 segundos del líder, Fabio Quartararo, y a casi dos de su compañero y también rookie Remy Gardner, del que solo le habían separado 39 milésimas en el FP1.

Como es habitual en él, Fernández no hizo ningún drama de la situación, al contrario aseguró que el día había ido fantástico.

"Pensaba que me iba a costar un poco más, pero me ha ido súper bien, físicamente me he encontrado muy bien, lo único malo es que cinco semanas (de parón) son muchas sin subirse a la moto, y esas ganas son lo que ha hecho que no haya ido tan bien".

Un exceso de ganas de volver a pilotar, se entiende.

"Bueno, tampoco exceso. Al final solo he hecho cinco días de vacaciones, estuve recuperándome de la mano (lesionada) y tenía muchas ganas porque eran muchos días entrenando sin subirme a la moto, era necesario ya volver", apuntó.

Para Fernández, el problema se reduce al estilo de pilotaje y a que no encuentran la solución para ponerlo en sintonía con la RC16.

"Soy un piloto que conduce mucho con la rueda delantera y siempre que ataco me cuesta, siempre me sale chatering (rebote), no giro bien y esta moto se conduce sobre todo con la rueda trasera".

"Estoy sufriendo mucho porque no puedo sacar mi estilo, porque cuando lo intento me surgen los problemas y no encontramos nunca la solución para eso. En cualquier caso, queda margen y espero que logremos encontrar la solución en algún momento", valoró.

Sobre si un cambio en el estilo de pilotaje podía ser la solución, Raúl no lo ve claro.

"Llevo doce años con un mismo estilo y te sale instintivamente, intento adaptarme e ir cambiando poco a poco la forma de conducir, pero cuando te sale, te sale".

