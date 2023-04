Cargar el reproductor de audio

Con una moto que no funcionaba, el primer año de Raúl Fernández en MotoGP fue, prácticamente, una perdida de tiempo. Tras su llegada al equipo satélite de Aprilia, el RNF, el español tiene que volver a aprender a 'caminar' con esos prototipos y su aproximación al Gran Premio de Argentina, donde solo ha corrido dos veces en el pasado, se le está haciendo un poco cuesta arriba.

El piloto madrileño acabó último en la hoja de tiempos, incluso superado por el debutante Augusto Fernández, que le superó en 14 milésimas, pero a sólo 1.057 segundos del más rápido su compañero de marca Aleix Espargaró, que completó el doblete con la otra Aprilia, la de Maverick Viñales, que fue segundo.

Aprilia detectó los problemas de conocimiento de la pista, la gestión del agarre y el intrusismo de la electrónica que, Raúl, aún no es capaz de evitar en la RS-GP 2022, por ese motivo propició que su nuevo piloto pudiera hacer una salida a pista a rueda de Aleix, para ver en qué puntos de la pista puede mejorar.

"Aleix me ha ayudado mucho, es todo un caballero y se lo quiero agradecer públicamente", dijo Raúl el viernes al final del día.

"Además, Aprilia me ha dado la oportunidad de seguirle y entender cómo se comporta la moto cuando hay poco agarre. Aleix y Maverick tienen mucha experiencia en MotoGP, y para mí, al fin y al cabo, este es solo mi segundo año. Con este nivel de agarre tan bajo me resulta muy complicado", añadió el español.

Dicho esto, el joven subcampeón del mundo de Moto2 en 2021, desgranó la problemática.

"Es increíble pero son tres puntos en donde tengo problemas, la moto funciona muy bien, lo he dicho, me siento muy bien. El problema es que tengo problemas en los circuitos de fuera, a Argentina solo he venido tres veces y cuando hay algún problema como los baches o la falta de agarre me cuesta gestionarlo. Me cuesta evitar que entre la electrónica, es una tontería pero yo veo datos y no sé como pilotar para que no se active la electrónica, a la que entra estás muerto", explicó.

"Tanto Maverick como Aleix son capaces de entender y adaptar su estilo a la gestión de la electrónica con poco agarre. En mi caso intento hacer lo mismo de siempre pero no lo puedo hacer con este bajo nivel de agarre. Es solo eso, viendo los datos estoy tranquilo, me siento cómodo con la moto, entro bien, la moto gira. Pero a la hora de poner gas si me paso un poquito, activo la electrónica y la moto muere, muere, en ese momento muere y no corre", subrayaba.

Los puntos en los que, de momento, el de RNF tiene problemas son muy concretos.

"Son tres, la entrada a la meta, la entrada a la contrarecta y saliendo de la curva ocho, entre la ocho y la nueve, es ahí donde lo pierdo todo", se lamentó.

"La moto tiene potencial, de lo contrario no se haría primero y segundo, es un problema de mi estilo, es una moto muy critica con esto y no tengo la experiencia para gestionarlo. Me falta un poquito de tiempo y adaptación, la pretemporada ha sido muy corta y yo tengo poca experiencia en MotoGP, pero poco a poco lo iremos solucionando", zanjó el de San Martín de la Vega.

