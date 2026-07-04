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Race of Champions Ducati: Márquez, con cautela; pole de Bulega (Parrilla de salida)

Nicolò Bulega hizo el mejor tiempo en la clasificación de la Race of Champions de la World Ducati Week, donde Marc Márquez se clasificó 12º de 16.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Nicolo Bulega, World Ducati Week

El circuito de Misano, sede de la World Ducati Week de este fin de semana, acogió el sábado por la tarde, desde las 15:45h, la clasificación de la Race of Champions, en la que se daban cita los pilotos de Ducati en MotoGP (a excepción de los del equipo Gresini), en WorldSBK y en otras categorías de motos, a los mandos de la Ducati Panigale V4 Tricolore.

Nicolò Bulega, actual líder y gran dominador del mundial de superbikes, se hizo con la pole para la carrera del domingo, marcando el mejor tiempo de la sesión de 25 minutos, un 1:34.386 que estuvo a solo tres segundos de su tiempo en el WSBK.

Batió por apenas 68 milésimas (0.068s) a Lorenzo Baldassarri, también de superbikes, y la primera línea la cerró Pecco Bagnaia como piloto de MotoGP mejor clasificado en la que es su última World Ducati Week antes de embarcar en 2027 en Aprilia. El #63, sin embargo, estuvo ya a más de una décima y media de la marca de Bulega, aunque él también sacó más de dos décimas al también piloto de superbikes Yari Montella.

Para Marc Márquez fue una jornada tranquila donde el principal objetivo, más allá de disfrutar, era el de no correr riesgos excesivos que pudieran hacerle recaer. El vigente campeón de MotoGP se clasificó 12º de una parrilla de 16, y compartirá la cuarta fila con el piloto del SBK Asia Hafizh Syahrin (10º) y con Álvaro Bautista, 11º.

Los otros pilotos de MotoGP fueron 6º Franco Morbidelli por delante de su compañero en el VR46, el 7º, Fabio Di Giannantonio. Además el probador, Michele Pirro, se clasificó 9º.

La carrera de la Race of Champions de Ducati 2026 se podrá ver aquí, en Motorsport.com, desde las 12:30h de este domingo 5 de julio.

Resultados de la clasificación de la Race of Champions Ducati 2026 y parrilla de salida

Pos. Piloto Tiempo Gap
#11 N. Bulega (Aruba.it Racing Ducati) 1'34.386
#34 L. Baldasarri (Pata Go Eleven) 1'34.454 +0.068
#63 F. Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 1'34.614 +0.228
#5 Y. Montella (Barni Spark Racing Team) 1'34.862 +0.476
#67 A. Surra (Team Motocorsa Racing) 1'35.230 +0.844
#21 F. Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 1'35.281 +0.895
#49 F. Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 1'35.437 +1.051
#46 T. Bridewell (Superbike Advocates) 1'35.669 +1.283
#51 M. Pirro (Ducati Lenovo Team) 1'36.081 +1.695
10º #55 H. Syahrin (Panigale V4 Tricolore) 1'36.155 +1.769
11º #19 A. Bautista (Barni Spark Racing Team) 1'36.606 +2.220
12º #93 M. Márquez (Ducati Lenovo Team) 1'36.625 +2.239
13º #95 T. Mackenzie (MGM Performance) 1'36.664 +2.278
14º #3 L. Tulovic (Panigale V4 Tricolore) 1'36.923 +2.537
15º #15 P. Jacobsen (Panigale V4 Tricolore) 1'37.617 +3.231
16º #121 J. Waters (Panigale V4 Tricolore) 1'38.230 +3.844
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