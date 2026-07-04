Race of Champions Ducati: Márquez, con cautela; pole de Bulega (Parrilla de salida)

El circuito de Misano, sede de la World Ducati Week de este fin de semana, acogió el sábado por la tarde, desde las 15:45h, la clasificación de la Race of Champions, en la que se daban cita los pilotos de Ducati en MotoGP (a excepción de los del equipo Gresini), en WorldSBK y en otras categorías de motos, a los mandos de la Ducati Panigale V4 Tricolore.

Nicolò Bulega, actual líder y gran dominador del mundial de superbikes, se hizo con la pole para la carrera del domingo, marcando el mejor tiempo de la sesión de 25 minutos, un 1:34.386 que estuvo a solo tres segundos de su tiempo en el WSBK.

Batió por apenas 68 milésimas (0.068s) a Lorenzo Baldassarri, también de superbikes, y la primera línea la cerró Pecco Bagnaia como piloto de MotoGP mejor clasificado en la que es su última World Ducati Week antes de embarcar en 2027 en Aprilia. El #63, sin embargo, estuvo ya a más de una décima y media de la marca de Bulega, aunque él también sacó más de dos décimas al también piloto de superbikes Yari Montella.

Para Marc Márquez fue una jornada tranquila donde el principal objetivo, más allá de disfrutar, era el de no correr riesgos excesivos que pudieran hacerle recaer. El vigente campeón de MotoGP se clasificó 12º de una parrilla de 16, y compartirá la cuarta fila con el piloto del SBK Asia Hafizh Syahrin (10º) y con Álvaro Bautista, 11º.

Los otros pilotos de MotoGP fueron 6º Franco Morbidelli por delante de su compañero en el VR46, el 7º, Fabio Di Giannantonio. Además el probador, Michele Pirro, se clasificó 9º.

La carrera de la Race of Champions de Ducati 2026 se podrá ver aquí, en Motorsport.com, desde las 12:30h de este domingo 5 de julio.

Resultados de la clasificación de la Race of Champions Ducati 2026 y parrilla de salida

Pos. Piloto Tiempo Gap 1º #11 N. Bulega (Aruba.it Racing Ducati) 1'34.386 — 2º #34 L. Baldasarri (Pata Go Eleven) 1'34.454 +0.068 3º #63 F. Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 1'34.614 +0.228 4º #5 Y. Montella (Barni Spark Racing Team) 1'34.862 +0.476 5º #67 A. Surra (Team Motocorsa Racing) 1'35.230 +0.844 6º #21 F. Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 1'35.281 +0.895 7º #49 F. Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 1'35.437 +1.051 8º #46 T. Bridewell (Superbike Advocates) 1'35.669 +1.283 9º #51 M. Pirro (Ducati Lenovo Team) 1'36.081 +1.695 10º #55 H. Syahrin (Panigale V4 Tricolore) 1'36.155 +1.769 11º #19 A. Bautista (Barni Spark Racing Team) 1'36.606 +2.220 12º #93 M. Márquez (Ducati Lenovo Team) 1'36.625 +2.239 13º #95 T. Mackenzie (MGM Performance) 1'36.664 +2.278 14º #3 L. Tulovic (Panigale V4 Tricolore) 1'36.923 +2.537 15º #15 P. Jacobsen (Panigale V4 Tricolore) 1'37.617 +3.231 16º #121 J. Waters (Panigale V4 Tricolore) 1'38.230 +3.844

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