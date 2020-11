Rabat: “No se descarta nada, ni ser probador ni volver a Moto2”

“No estoy nada contento”, se limitó a decir Tito Rabat cuando Motorsport.com le preguntó que argumentos le había dado el equipo Avintia para bajarle de la moto pese a tener contrato en 2021, una situación que obliga al corredor español a buscar un asiento para la próxima temporada.

“Mi manager está mirando opciones para el próximo año. La primera sería Aprilia, mi intención es seguir en MotoGP”, dijo el corredor.

“Voy a centrarme en acabar el año al cien por cien y tratando de hacer buenos resultados con mi moto. Mi manager, Paco Sánchez, está mirando diferentes opciones, en concreto hay una que sería un sueño, que un equipo de fábrica (Aprilia) apostara por mí y creyera en mis posibilidades, sería fantástico, pero hay muchos pilotos interesados en ir allí. Personalmente, confío mucho en mis posibilidades, estoy en buena forma, con un buen punto de madurez y a ver qué pasa”, argumentó.

Sobre los argumentos que le presentó Avintia para bajarle de la moto, Tito no quiso profundizar demasiado, pero mostró su malestar.

“No estoy nada contento, pero al final es lo que hay, tengo que tirar para adelante pase lo que pase y siempre hacer lo que me gusta, que es levantarme por las mañanas ir a entrenar, ser más fuertes sobre la moto y hacer todo para tener un mejor equipo y una mejor moto. Si es posible en el mejor campeonato, mejor que mejor”, dejando claro que quiere seguir en MotoGP.

Sobre las posibilidades de un futuro en el WorldSBK, como probador o, incluso, volviendo a Moto2, Tito no se cierra puertas.

“No se descarta nada, ni ser probador, ni bajar a Moto2, ni nada. De momento todo es posible, pero me gustaría hacer un proyecto bonito. Hay varias opciones que me podrían motivar para poder seguir, así que ya veremos”.

Rabat llegó a reconocer, eso sí, que la noticia de su despido le afectó duramente.

“Se me rompió el corazón. Cuando llevas haciendo esto toda la vida… desde que era pequeño quería ser campeón del MotoGP, siempre he trabajado con ilusión y ganas para esto, pero cuando no se puede, tienes que aceptarlo, han sido semanas muy difíciles. Pero lo he canalizado de forma positiva, me levanto cada día a las 7 de la mañana sin despertador, con ganas de seguir trabajando y subirme a la moto. Pase lo que pase la actitud está ahí y seguiré haciendo lo mismo que he hecho en toda mi vida”, zanjó el piloto de Alella.

