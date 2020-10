Los rumores son cada vez más insistentes y, en algunos casos, se da ya por hecho que Tito Rabat no seguirá en 2021 en MotoGP, pese a tener contrato con el equipo Esponsorama Racing para la próxima temporada.

Todas las especulaciones apuntan a que Ducati quiere colocar en el equipo andorrano a Enea Bastianini, que ya ha firmado un contrato con la casa italiana, y a Luca Marini, el hermano de Valentino Rossi y actual líder del Mundial de Moto2.

Eso dejaría al catalán sin sitio en su propio equipo y este jueves en Le Mans Rabat fue cuestionado por estos rumores.

“Mi versión de la historia es la de siempre. Tengo contrato y está hecho hasta 2021, pero luego está todo lo que se dice. No lo sé, no sé qué pasará ni lo que dejará de pasar. Yo no puedo decidirlo”, asegura.

Sin embargo, y partiendo de la base de que Rabat tiene contrato, el director deportivo de Ducati, Paolo Ciabatti, sí dijo que todo dependía del español.

“Esto es lo que dijo Ciabatti, pero no me cuadra que diga eso. Si estuviera en mi mano no haría falta preguntarme, digo yo. Ahora, lo que digo es que el año que viene no sé qué va a pasar, se decidirá dentro de poco. Ya no soy ni optimista ni pesimista, pero pase lo que pase voy a tirar para adelante con lo que hay. Al final estoy yendo dentro de lo que cabe rápido, siempre cerca, motivándome ante las adversidades. De mi futuro no te puedo contestar, ya se sabrá”.

Además de los posibles movimientos de pilotos en el Avintia, la posibilidad de que Raúl Romero venda el equipo antes de acabar el contrato con Dorna a final de 2021 puede tener relación.

“Podría ser, todo está relacionado al final. Puede ser, pero yo no sé exactamente cómo puede afectar y si lo supiera creo que tampoco sería bueno que lo comentara. Este es un mundo muy pequeño, pero puede tener relación, sin duda”.

Aunque los rumores apuntan a una posible venta este mismo año, Tito, que habla regularmente con Romero y Rubén Xaus, los responsables del equipo, no tiene esa impresión.

“Yo creo que el año que viene el equipo va a seguir. Pero en cualquier caso estos temas no me interesan, yo quiero centrarme en mi trabajo y en salir a pista”.

“¿Qué hago?, aquí la clave es que Ducati me ayude para poder mejorar este año, eso es lo que me gustaría y me iría bien”, zanja el campeón del Mundo de Moto2 de 2014.