MotoGP GP de Valencia

Y ahora, la pregunta es: ¿quién será el sustituto de Márquez en Ducati?

Una vez confirmado que Marc Márquez no seguirá la próxima temporada en MotoGP, ahora Ducati debe buscar un piloto que le reemplace la próxima temporada, en la que Paco Acosta se convertirá en el referente del fabricante italiano.

Germán Garcia Casanova

Editado: 27 nov 2026, 13:21

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Fermín Aldeguer y Marc Márquez

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Es la pregunta del millón de dólares. Una vez que Marc Márquez ha anunciado que no seguirá la próxima temporada compitiendo en el campeonato del mundo tras anunciar, este viernes en Valencia, su retirada Ducati deberá buscar un piloto que tome su lugar.

La papeleta para el fabricante italiano no va a ser nada sencilla, ya que se trata de sustituir a un diez veces campeón del mundo, en un momento donde la temporada ya está casi acabada y todas las posiciones de la parrilla de 2027 estaban completamente cubiertas.

Ducati no puede ahora salir al mercado a buscar un reemplazo de garantías. Pilotos de la talla de Fabio Quartararo, que ha fichado por Honda; Jorge Martín, que lo ha hecho por Yamaha; o incluso la posibilidad de repescar a Pecco Bagnaia, que ayer se despidió tras ocho años en la casa de Bolonia tras fichar por Aprilia, no son viables. Ya que los contratos de todos estos corredores no contemplan una salida unilateral.

En principio, la solución para Ducati es mover los pilotos que están en su órbita, ya sea bajo contrato directo con el fabricante, o en equipo satélite.

Además de Pedro Acosta, que debutará en la escudería oficial de fábrica, Ducati tiene bajo contrato a Fermín Aldeguer y Nicolò Bulega. El primero, tras dos años en Gresini, en 2027 estaba previsto que diera el salto al VR46, el mismo equipo en el que correrá el italiano, en su regreso al paddock de MotoGP tras ganar el título de SBK.

En Gresini, está previsto que corran, el próximo año, Joan Mir y el rookie Daniel Holgado. No tienen contrato con Ducati, pero se podría llegar a un acuerdo con el equipo de Nadia Padovani, si alguno de los dos fuera el elegido.

En cualquier caso, un movimiento de uno de esos cuatro pilotos al garaje oficial, conllevaría la llegada de otro corredor y, todo apunta, a que sería de Moto2.

Aldeguer, el primero de la lista

Motorsport.com entiende que el primer candidato a promocionar al equipo oficial sería Aldeguer, contratado por Ducati hasta finales de 2028 con trato de piloto full factory. Mientras que Buelga sería la segunda opción. Eso significaría una negociación con VR46 que, evidentemente, debería buscar un sustituto.

Ducati sigue de cerca hace meses a Ivan Ortola

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Si la elección la toma el equipo, una posibilidad sería el italiano de la VR46 Riders Academy Celestino Vietti, que con 26 años y seis temporadas en Moto2, ya sonó como posibilidad antes de cerrarse el acuerdo con Bulega. Otra opción para el equipo podría ser Manu Gonzáles, sobre todo si gana el título este domingo.

Si la decisión la toma Ducati, la opción sería, seguramente, diferente, ya que el equipo que dirige Gigi Dall'Igna sigue de cerca, desde hace unos meses, al joven Ivan Ortolá, de 22 años, que afronta su segunda temporada en Moto2 y que este domingo defenderá el tercer puesto del campeonato del mundo ante Holgado, que está a solo 5,5 puntos de distancia.

El puzzle, que difícilmente se descifrará este fin de semana, podría dejar en el equipo oficial a Acosta y Aldeguer; en VR46 a Bulega y Ortolá, mientras que Gresini no cambiaria su alineación, con Mir y Holgado.

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