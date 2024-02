Quién es Pablo Juanarena, nuevo narrador de MotoGP en DAZN

DAZN ha anunciado una revolución en su equipo de retransmisión para la temporada 2024 de MotoGP, y más allá de la incorporación de Pol Espargaró, que se unirá a Carlos Checa, Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, todas las miradas se dirigieron al nuevo narrador, tras la marcha de Ernest Riveras, que vuelve a RTVE. Pablo Juanarena será la nueva 'voz de las motos' en España.

Pablo Juanarena (45 años de edad) es un ya un veterano periodista con más de 20 años de experiencia en el mundo de la radio, y ganador de dos Premios Onda. Nacido el 4 de noviembre de 1978, tras licenciarse en la Universidad de Navarra, Pablo Juanarena se estrenó en la radio en el año 2000 en Radio Marca, donde ha ejercido toda su carrera radiofónica, y donde ha presentado programas como 'Minuto 1' o el actual diario que presenta y dirige, 'A diario la vida puede ser maravilosa'. Será el debut de Pablo Juanarena en narración para la televisión, después de más de dos décadas en la radio.

Sin embargo, Pablo Juanarena no es nuevo en la narración de carreras, ya que en Radio Marca narró Fórmula 1 y MotoGP, además de fútbol y otros deportes como boxeo o baloncesto. Y en cuanto a imagen, también narró carreras de MotoGP para Marca TV.

Sus dos Ondas fueron por su otra faceta, la de los podcast, y es cofundador y director de proyectos de CUONDA una comunidad de podcast independientes en español.

Además de Radio Marca, Pablo Juanrena también trabajó en Movistar + F1 durante cuatro meses en 2015 como redactor y locutor de vídeos, y presentó diversos eventos para Last Lap entre 2010 y 2015. Pablo Juanarena es un gran apasionado de las motos, y cumple así uno de sus grandes deseos.

Pablo Juanarena (este es su twitter), que se integrará dentro de la redacción en Barcelona y será el narrador de MotoGP en 2024, aportará creatividad, dinamismo y frescura a las narraciones de la carrera, y definió esta nueva etapa como un momento muy especial.

"Es uno de los retos más bonitos de toda mi carrera profesional. He participado en eventos deportivos de todo tipo, he puesto voz a medallas de oro olímpicas, a mucho motor, pero la emoción y la adrenalina que he sentido en un circuito, en el vial, cerca de las motos, no la he sentido nunca. Quiero poner mi granito de arena en los contenidos y en las historias que vamos a contar y trasladar a los aficionados al centro de la acción, que vivan cada carrera como si fuera la última", comentó Juanarena en su presentación en DAZN.

Además de Pablo Juanarena, Carles Pérez (en la imagen principal del artículo, a la izquierda) será el narrador de Moto2 y Moto3 en DAZN para 2024.