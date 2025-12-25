Todos

Artículo especial
MotoGP

Qué son los 'airfence' y cómo protegen a los pilotos de MotoGP en las caídas

Los airfences son barreras de seguridad que salvan vidas en MotoGP. Te explicamos cómo funcionan y por qué pueden evitar accidentes graves.

Juliane Ziegengeist
Publicado:
Airfence en MotoGP

Airfence sind von modernen MotoGP-Strecken nicht mehr wegzudenken

Foto de: LAT Images

En MotoGP, la seguridad de los pilotos es la máxima prioridad. Los 'airfence', o barreras de protección que funcionan como defensas de aire, son un elemento crucial en este ámbito en los circuitos modernos. En este texto, explicamos exactamente qué son, cómo funcionan y por qué son ahora un estándar en las pistas del calendario del Mundial.

¿Qué son las barreras 'airfence' en MotoGP?

Las airfences son barreras de seguridad hinchables que se instalan en puntos especialmente críticos de un circuito. Fabricadas con PVC resistente o materiales similares, se llenan de aire para amortiguar un impacto.

A diferencia de los quitamiedos o muros rígidos, los airfences absorben la energía del impacto de una moto o de un piloto implicados en un accidente, y reducen significativamente el riesgo de lesiones.

Cómo funcionan los airfence de los circuitos

El funcionamiento de los airfences es sencillo, pero eficaz. En caso de accidente, la estructura hinchable distribuye la energía del impacto sobre una superficie mayor. Esto reduce la velocidad de la moto o del piloto al entrar en contacto con la protección de aire, y las fuerzas que inciden sobre el cuerpo se minimizan significativamente.

Algunas defensas de aire modernas disponen de cámaras de amortiguación que optimizan aún más la absorción de energía. Como resultado, las barreras ofrecen una protección eficaz a los corredores y a menudo evitan lesiones graves en caso de caída.

Airfence de Portimao

Airfence de Portimao

Finalidad y ventajas de las defensas de aire o 'airfence'

El principal objetivo de los airfence en MotoGP es la prevención de lesiones. Protegen a los pilotos de fuertes colisiones con las barreras de seguridad, muros u otros obstáculos y, por lo tanto, reducen significativamente el riesgo de lesiones graves.

Al mismo tiempo, contribuyen a que las carreras sean más seguras y se interrumpan menos, ya que es menos probable que los accidentes graves provoquen largos parones de la acción en pista.

Cómo los airfence se han convertido en habituales en MotoGP

Las defensas de aire se utilizaron por primera vez en los circuitos de ámbito internacional a finales de la década de 1990. En MotoGP, forman parte de manera clave clave del equipamiento de seguridad desde la década de 2000. Hoy en día, son una norma de seguridad obligatoria en todos los circuitos modernos del calendario.

Se revisan y mantienen periódicamente para garantizar la máxima seguridad, de modo que los pilotos puedan llegar al límite en condiciones óptimas de seguridad.

Por qué las defensas de aire son cada vez más importantes

Con el rápido desarrollo técnico de las motos de MotoGP, el rendimiento, la aceleración y la velocidad máxima aumentan año tras año. Los pilotos alcanzan ahora velocidades de más de 360 km/h, y la velocidad en las curvas también aumenta.

Esto aumenta las fuerzas que actúan en caso de accidente, y es precisamente aquí donde las defensas de aire o 'airfence' son indispensables. Ayudan a absorber la energía de las colisiones a alta velocidad y minimizan así el riesgo de lesiones, incluso en colisiones extremas.

