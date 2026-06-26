Lo que los pilotos de MotoGP pudieron decir, y no, tras el primer test con la 850cc

Los pilotos de MotoGP ofrecieron algunas pistas, aunque pocas, sobre cómo podría ser el Mundial en 2027 después de probar por primera vez, el pasado lunes, las nuevas motos de 850cc y la nueva gama de neumáticos de Pirelli.

Un día después del Gran Premio de la República Checa, Pirelli organizó un test privado en Brno para recibir comentarios de los pilotos titulares antes de su entrada en MotoGP, prevista para el próximo año. El trabajo de desarrollo se llevó a cabo con prototipos de 850cc, con la participación de los cinco fabricantes, aunque también se prepararon máquinas actuales en base al nuevo reglamento.

Esto significó que casi la mitad de la parrilla actual tuvo su primera toma de contacto con las nuevas motos y los neumáticos de 2027, lo que les dio una ventaja para el próximo gran reglamento. El ensayo se celebró a puerta cerrada a petición de Michelin, que sigue siendo el único proveedor de gomas del campeonato hasta el final del presente curso. Además, los fabricantes pidieron a sus pilotos que no comentaran nada abiertamente sobre las nuevas motos de 850cc y, específicamente, sobre los neumáticos Pirelli.

Sin embargo, este pasado jueves algunos ofrecieron opiniones generales sobre el cambio de reglamento, dando algunas pistas sobre la dirección que tomará la categoría reina el próximo año. Con motores de menor cilindrada, restricciones en la aerodinámica y una prohibición total de los dispositivos de altura, los prototipos de próxima generación serán más lentos que las máquinas actuales de 1000cc, al menos al inicio de 2027.

Además, las propias motos se comportarán de forma diferente en los circuitos, y los pilotos tendrán que pasar por una pronunciada curva de aprendizaje para adaptarse a la nueva maquinaria.

Joan Mir, que probó la nueva Honda RC214V pese a que pilotará una Ducati en Gresini el año que viene, ofreció una de las visiones más claras del nuevo paquete: "Como podéis imaginar, no podemos decir demasiado, pero la moto es divertida", dijo en Assen. "La velocidad en curva es más alta, la velocidad [punta] obviamente es menor. Hay como mucho margen de mejora, al ser un proyecto nuevo, así que es fantástico".

Preguntado sobre si era más divertido pilotar sin los dispositivos de altura, el español añadió: "Con la 1000cc, no usamos el dispositivo en cada curva. Sabemos cómo funciona nuestra moto sin el dispositivo. Pero fue divertido; normalmente los test del lunes lo son. Sin presión, vas allí, no hay problema. Lo cierto es que el estilo es muy diferente; es muy diferente".

Prototipo de los neumáticos Pirelli 2027 para MotoGP Foto de: Pirelli

Algo similar dijo Raúl Fernández, que aunque aún no tiene su futuro cerrado con Trackhouse, pudo subirse a la Aprilia: "No puedo hablar del test. Lo único que puedo decir es que la moto es muy divertida. Que veréis carreras divertidas en MotoGP, que creo que el campeonato ha hecho un buen cambio de reglamento para intentar cambiar un poco la sintonía. Y creo que serán carreras muy divertidas"

Aunque las motos en sí serán nuevas, el mayor cambio al que los pilotos tendrán que acostumbrarse será el paso de Michelin a Pirelli. Los corredores son conscientes del desafío que afrontarán con el nuevo proveedor de neumáticos, y cualquier dato que recopilen antes de que comience la temporada 2027 será inmensamente útil.

Algunos pilotos que cambiarán de fabricante durante el invierno y, por tanto, no pudieron rodar en Brno, ahora intentarán que se les permita probar las nuevas gomas en el test de Spielberg que tendrá lugar el lunes posterior al GP de Austria, aunque sea usando versiones adaptadas de las motos actuales. La última vez que MotoGP tuvo un nuevo proveedor de neumáticos fue en 2016, cuando Michelin se incorporó para sustituir a Bridgestone.

"Los otros neumáticos [Pirelli] funcionan de una manera diferente", comentó Mir. "Es algo completamente opuesto, así que todo es bastante nuevo. Tendremos que adaptarnos, habrá sorpresas el próximo año en cuanto a pilotos, porque es completamente diferente. Con el otro neumático, parece que tienes más movimiento en la moto. Ahora hay un enorme margen de mejora, no sabemos cómo será el próximo año. Pero la vuelta que di con la moto la disfruté".

Por otra parte, cuestionado sobre si la moto era menos física, añadió: "¿Menos física? Probablemente sí. Pero si es más ligera, también haces que la cosa sea un poco más rápida, así que…".

El líder del campeonato, Marco Bezzecchi, disfrutó de su primer día con la Aprilia de próxima generación tras perderse la jornada dominical del GP de la República Checa por una sanción, pero no dio más detalles sobre su experiencia.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Pirelli

"Fue un buen día, creo que uno de los mejores días sobre la moto para mí por las emociones del día anterior", indicó el italiano. "La moto tiene buena pinta. Por supuesto, es muy pronto para decirlo y, desde la fábrica, aún necesitan hacer mucho trabajo".

"Pero también para mí como piloto, adaptarme será súper duro, y será una clave importante. La pista estaba bien. Por supuesto, es difícil hacer un comentario claro porque desde 2022, cuando debuté en MotoGP, hasta ahora, la moto siempre ha sido casi la misma. La misma potencia, con los dispositivos y todo. Así que solo 60 vueltas que di no pueden reemplazar cinco años. Pero la primera impresión no fue demasiado mala".

Preguntado si era más divertido pilotar sin los dispositivos de altura, Bezzecchi bromeó: "Estás hablando con un tipo al que le encanta su moto. Realmente me gusta y disfruto la forma de pilotar la moto actual de MotoGP. Pero creo que será muy divertido. Al final, las motos son buenas".

Las nuevas MotoGP, de otra categoría

Pedro Acosta dijo que las motos de 850cc se sentían tan diferentes que le pareció que casi estaba pilotando en una categoría distinta.

"Creo que será realmente interesante para nosotros e incluso para los aficionados", explicó el 'Tiburón de Mazarrón'. "Es cierto que se siente como otra categoría, en comparación con lo potentes que son nuestros motores en este momento. Pero la primera impresión fue bastante buena”.

Marc Márquez, que tendrá a Acosta como compañero de equipo el próximo año, ofreció poco en cuanto a impresiones: "Una primera impresión siempre es una primera impresión. Hay que cuidar todo. Hay muchas cosas, mucho trabajo para los equipos, mucho trabajo con las novedades que tendremos en el campeonato. Pero el punto de partida no fue malo".

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