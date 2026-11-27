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MotoGP GP de Valencia

Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 en Valencia y quiénes van a la Q1; ¡fin de la Práctica!

Mira qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 del GP de Valencia de MotoGP 2026, tras la última Práctica de la historia, y quiénes disputarán la Q1 en Cheste.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 27 nov 2026, 15:05

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

El Mundial de MotoGP ha disputado este 27 de noviembre, en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste, su último viernes de entrenamientos libres de la temporada 2026 de MotoGP, en un día que evidentemente ha estado sacudido por el anuncio de Marc Márquez de retirarse al término de este fin de semana.

Recuerda:

En mitad del revuelo, la acción en pista ha seguido pese al shock generado, y se han disputado los últimos ensayos del curso, los Libres 1 y la Práctica, que han dado los primeros detalles de cara al sábado y al domingo.

Ha sido, además, la última vez con este formato, adoptado a mediados de 2023, en la categoría reina. Para la próxima temporada, desaparecerá la Práctica, y los viernes habrá un FP1, un FP2 recortado y una clasificación al sprint, de 15 minutos, que conformará la parrilla para la prueba corta del fin de semana. El sábado, todos los pilotos disputarán la Q1 de la cronometrada de la carrera larga, del domingo, y los 10 mejores pasarán a la Q2.

Así, mira qué 10 pilotos han pasado directamente a la Q2 de la clasificación del sábado en el GP de la Comunitat Valenciana de MotoGP, en la última Práctica de la historia, y quiénes tendrán que disputar la Q1 en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste.

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Valencia

Marc Márquez

Marco Bezzecchi

Ai Ogura

Raúl Fernández

Pedro Acosta

Alex Márquez

Pol Espargaró

Fermín Aldeguer

Fabio Di Giannantonio

Jorge Martín

Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Valencia

Johann Zarco

Fabio Quartararo

Enea Bastianini

Jack Miller

Joan Mir

Diogo Moreira

Brad Binder

Luca Marini

Iker Lecuona

Alex Rins

Franco Morbidelli

Augusto Fernández

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Cheste

En elaboración...

Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Valencia

Senna Agius

Dani Holgado

Alonso López

Collin Veijer

Luca Lunetta

Alex Escrig

Manu González

José Antonio Rueda

Filip Salac

Dani Muñoz

Izan Guevara

Barry Baltus

Zonta van der Goorbergh

Adrián Huertas

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Valencia

David Almansa

Álvaro Carpe

Rico Salmela

Máximo Quiles

Jesús Ríos

Adrián Cruces

Joel Kelso

Adrián Fernández

Joel Esteban

Marco Morelli

Brian Uriarte

Hakim Danish

Ryusei Yamanaka

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