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MotoGP GP de Valencia
Qué pilotos de MotoGP pasan a la Q2 en Valencia y quiénes van a la Q1; ¡fin de la Práctica!
Mira qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 del GP de Valencia de MotoGP 2026, tras la última Práctica de la historia, y quiénes disputarán la Q1 en Cheste.
Rubén Carballo Rosa
Editado: 27 nov 2026, 15:05
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Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images
El Mundial de MotoGP ha disputado este 27 de noviembre, en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste, su último viernes de entrenamientos libres de la temporada 2026 de MotoGP, en un día que evidentemente ha estado sacudido por el anuncio de Marc Márquez de retirarse al término de este fin de semana.
Recuerda:
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En mitad del revuelo, la acción en pista ha seguido pese al shock generado, y se han disputado los últimos ensayos del curso, los Libres 1 y la Práctica, que han dado los primeros detalles de cara al sábado y al domingo.
Ha sido, además, la última vez con este formato, adoptado a mediados de 2023, en la categoría reina. Para la próxima temporada, desaparecerá la Práctica, y los viernes habrá un FP1, un FP2 recortado y una clasificación al sprint, de 15 minutos, que conformará la parrilla para la prueba corta del fin de semana. El sábado, todos los pilotos disputarán la Q1 de la cronometrada de la carrera larga, del domingo, y los 10 mejores pasarán a la Q2.
Así, mira qué 10 pilotos han pasado directamente a la Q2 de la clasificación del sábado en el GP de la Comunitat Valenciana de MotoGP, en la última Práctica de la historia, y quiénes tendrán que disputar la Q1 en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste.
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Valencia
- Marc Márquez
- Marco Bezzecchi
- Ai Ogura
- Raúl Fernández
- Pedro Acosta
- Alex Márquez
- Pol Espargaró
- Fermín Aldeguer
- Fabio Di Giannantonio
- Jorge Martín
Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Valencia
- Johann Zarco
- Fabio Quartararo
- Enea Bastianini
- Jack Miller
- Joan Mir
- Diogo Moreira
- Brad Binder
- Luca Marini
- Iker Lecuona
- Alex Rins
- Franco Morbidelli
- Augusto Fernández
Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Cheste
En elaboración...
Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026
- Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island, Sepang, Losail y Portimao
- Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island, Sepang, Losail y Portimao
- Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island, Sepang, Losail y Portimao
- Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Balaton, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island, Losail y Portimao
- Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island, Sepang y Portimao
- Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island, Sepang y Portimao
- Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Red Bull Ring, Phillip Island, Sepang y Losail
- Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Mandalika, Phillip Island, Losail y Portimao
- Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Brno, Assen, Mandalika y Losail
- Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans, Montmeló, Aragón, Misano, Motegi, Losail y Portimao
- Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Aragón, Red Bull Ring y Portimao
- Enea Bastianini en Austin, Jerez, Mugello, Assen, Motegi, Phillip Island, Sepang y Losail
- Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló, Brno, Silverstone y Sepang
- Franco Morbidelli en Mugello, Sachsenring, Aragón, Misano, Mandalika y Sepang
- Fabio Quartararo en Brasil, Montmeló, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika
- Diogo Moreira en Mugello, Balaton, Brno, Motegi y Phillip Island
- Brad Binder en Tailandia, Montmeló, Red Bull Ring, Losail y Portimao
- Jack Miller en Montmeló, Balaton, Sachsenring y Silverstone
- Alex Rins en Le Mans y Mugello
- Luca Marini en Austin y Misano
- Pol Espargaró en Misano
- Toprak Razgatlioglu en Brasil
- Maverick Viñales en Sepang
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Valencia
- Senna Agius
- Dani Holgado
- Alonso López
- Collin Veijer
- Luca Lunetta
- Alex Escrig
- Manu González
- José Antonio Rueda
- Filip Salac
- Dani Muñoz
- Izan Guevara
- Barry Baltus
- Zonta van der Goorbergh
- Adrián Huertas
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Valencia
- David Almansa
- Álvaro Carpe
- Rico Salmela
- Máximo Quiles
- Jesús Ríos
- Adrián Cruces
- Joel Kelso
- Adrián Fernández
- Joel Esteban
- Marco Morelli
- Brian Uriarte
- Hakim Danish
- Ryusei Yamanaka
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