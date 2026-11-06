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Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Qatar (Losail) y quiénes van a Q1

Mira qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Qatar de MotoGP 2026 en Losail y quiénes tendrán que disputar la Q1.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 6 nov 2026, 17:08

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ya tenemos las primeras conclusiones del Gran Premio de Qatar, antepenúltima cita de la temporada 2026 del Mundial de MotoGP. Pese a toda la tensión que ha rodeado al evento (y que ha provocado, entre otras cosas, la ausencia de Yamaha y de Pramac), este viernes, 6 de noviembre, se ha puesto todo en marcha con los primeros entrenamientos en el Circuito Internacional de Losail, los Libres 1 y la Práctica.

El viernes de MotoGP en Losail:

Como sabes, ha sido el entrenamiento de la tarde, la Práctica, la que ha servido para determinar qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 de la clasificación del sábado, en la que se decidirán la pole y las cuatro primeras filas de la parrilla para sábado y domingo. El resto de corredores, los más lentos de la sesión, deberán pasar por la Q1, donde estarán en juego los dos últimos billetes para la segunda criba.

Así, mira qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 en el Circuito Internacional de Losail, y quiénes tendrán que disputar la Q1 en el Gran Premio de Qatar de MotoGP 2026.

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Losail

Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Losail

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en el GP de Qatar

FiP

Todas las estadísticas

 

Cla Piloto #   Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 Italy F. Di Giannantonio VR46 49   Ducati 18

1'50.406

  175.425   2 Spain M. Márquez Ducati 93   Ducati 17

+0.142

1'50.548

0.142 175.199   3 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72   Aprilia 20

+0.260

1'50.666

0.118 175.013   4 Italy P. Bagnaia Ducati 63   Ducati 20

+0.386

1'50.792

0.126 174.814   5 Spain R. Fernández Trackhouse 25   Aprilia 20

+0.608

1'51.014

0.222 174.464   6 Italy E. Bastianini Tech3 23   KTM 19

+0.618

1'51.024

0.010 174.448   7 Spain J. Martín Aprilia 89   Aprilia 19

+0.635

1'51.041

0.017 174.422   8 France J. Zarco LCR 5   Honda 18

+0.895

1'51.301

0.260 174.014   9 Japan A. Ogura Trackhouse 79   Aprilia 19

+0.912

1'51.318

0.017 173.988   10 South Africa B. Binder KTM 33   KTM 21

+1.003

1'51.409

0.091 173.845   11 Spain F. Aldeguer Gresini 54   Ducati 18

+1.041

1'51.447

0.038 173.786   12 Italy F. Morbidelli VR46 21   Ducati 20

+1.078

1'51.484

0.037 173.728   13 Italy L. Marini Honda 10   Honda 20

+1.142

1'51.548

0.064 173.629   14 Spain P. Acosta KTM 37   KTM 22

+1.169

1'51.575

0.027 173.587   15 Spain M. Viñales Tech3 12   KTM 22

+1.247

1'51.653

0.078 173.466   16 Spain I. Lecuona Gresini 27   Ducati 20

+1.324

1'51.730

0.077 173.346   17 Brazil D. Moreira LCR 11   Honda 19

+1.786

1'52.192

0.462 172.632   18 United Kingdom J. Dixon Honda 96   Honda 19

+1.987

1'52.393

0.201 172.323   Ver resultados

Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Qatar

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Losail

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