Noticias

MotoGP GP de Qatar

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Qatar (Losail) y quiénes van a Q1

Mira qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Qatar de MotoGP 2026 en Losail y quiénes tendrán que disputar la Q1.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 6 nov 2026, 17:08

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ya tenemos las primeras conclusiones del Gran Premio de Qatar, antepenúltima cita de la temporada 2026 del Mundial de MotoGP. Pese a toda la tensión que ha rodeado al evento (y que ha provocado, entre otras cosas, la ausencia de Yamaha y de Pramac), este viernes, 6 de noviembre, se ha puesto todo en marcha con los primeros entrenamientos en el Circuito Internacional de Losail, los Libres 1 y la Práctica.

El viernes de MotoGP en Losail:

Como sabes, ha sido el entrenamiento de la tarde, la Práctica, la que ha servido para determinar qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 de la clasificación del sábado, en la que se decidirán la pole y las cuatro primeras filas de la parrilla para sábado y domingo. El resto de corredores, los más lentos de la sesión, deberán pasar por la Q1, donde estarán en juego los dos últimos billetes para la segunda criba.

Así, mira qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 en el Circuito Internacional de Losail, y quiénes tendrán que disputar la Q1 en el Gran Premio de Qatar de MotoGP 2026.

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Losail

Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Losail

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en el GP de Qatar

FiP

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 18

1'50.406

175.425 2 M. Márquez Ducati 93 Ducati 17

+0.142

1'50.548

0.142 175.199 3 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 20

+0.260

1'50.666

0.118 175.013 4 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 20

+0.386

1'50.792

0.126 174.814 5 R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 20

+0.608

1'51.014

0.222 174.464 6 E. Bastianini Tech3 23 KTM 19

+0.618

1'51.024

0.010 174.448 7 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 19

+0.635

1'51.041

0.017 174.422 8 J. Zarco LCR 5 Honda 18

+0.895

1'51.301

0.260 174.014 9 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 19

+0.912

1'51.318

0.017 173.988 10 B. Binder KTM 33 KTM 21

+1.003

1'51.409

0.091 173.845 11 F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 18

+1.041

1'51.447

0.038 173.786 12 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 20

+1.078

1'51.484

0.037 173.728 13 L. Marini Honda 10 Honda 20

+1.142

1'51.548

0.064 173.629 14 P. Acosta KTM 37 KTM 22

+1.169

1'51.575

0.027 173.587 15 M. Viñales Tech3 12 KTM 22

+1.247

1'51.653

0.078 173.466 16 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 20

+1.324

1'51.730

0.077 173.346 17 D. Moreira LCR 11 Honda 19

+1.786

1'52.192

0.462 172.632 18 J. Dixon Honda 96 Honda 19

+1.987

1'52.393

0.201 172.323 Ver resultados

Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Qatar

Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island, Sepang y Losail

Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island, Sepang y Losail

Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island, Sepang y Losail

Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Balaton, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island y Losail

Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island y Sepang

Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island y Sepang

Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Red Bull Ring, Phillip Island, Sepang y Losail

Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Mandalika, Phillip Island y Losail

Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Brno, Assen, Mandalika y Losail

Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans, Montmeló, Aragón, Misano, Motegi y Losail

Enea Bastianini en Austin, Jerez, Mugello, Assen, Motegi, Phillip Island, Sepang y Losail

Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Aragón y Red Bull Ring

Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló, Brno, Silverstone y Sepang

Franco Morbidelli en Mugello, Sachsenring, Aragón, Misano, Mandalika y Sepang

Fabio Quartararo en Brasil, Montmeló, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika

Diogo Moreira en Mugello, Balaton, Brno, Motegi y Phillip Island

Jack Miller en Montmeló, Balaton, Sachsenring y Silverstone

Brad Binder en Tailandia, Montmeló, Red Bull Ring y Losail

Alex Rins en Le Mans y Mugello

Luca Marini en Austin y Misano

Pol Espargaró en Misano

Toprak Razgatlioglu en Brasil

Maverick Viñales en Sepang

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Losail

Dani Holgado

Filip Salac

Izan Guevara

Manu González

Celestino Vietti

Senna Agius

David Alonso

Collin Veijer

Alonso López

Barry Baltus

José Antonio Rueda

Alex Escrig

Xabi Zurutuza

Adrián Huertas

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Losail

Máximo Quiles

David Almansa

David Muñoz

Hakim Danish

Veda Pratama

Rico Salmela

Joel Kelso

Adrián Fernández

Eddie O'Shea

Joel Esteban

Marco Morelli

Scott Ogden

Valentín Perrone

Ryusei Yamanaka

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior A qué hora es la carrera sprint y la clasificación de MotoGP en Qatar y cómo ver

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Rubén Carballo Rosa





A qué hora es la carrera sprint y la clasificación de MotoGP en Qatar y cómo ver



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



46 min



A qué hora es la carrera sprint y la clasificación de MotoGP en Qatar y cómo ver





MotoGP en DIRECTO: la Práctica del GP de Qatar en Losail, con Live Timing



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



3 h



MotoGP en DIRECTO: la Práctica del GP de Qatar en Losail, con Live Timing





Michelin explica cuál será el principal peligro para los neumáticos en Qatar



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



6 h



Michelin explica cuál será el principal peligro para los neumáticos en Qatar

Más de

Marc Márquez





Márquez: "Si tu hermano se juega un Mundial y le tiras la moto a ver qué pasa, entonces eres un mal hermano"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



9 h



Márquez: "Si tu hermano se juega un Mundial y le tiras la moto a ver qué pasa, entonces eres un mal hermano"





A qué hora fue la Práctica de MotoGP en Qatar y cómo se vio



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



9 h



A qué hora fue la Práctica de MotoGP en Qatar y cómo se vio





Márquez: "Cogí el último avión con el que podía llegar y me iré con el primero que salga"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



23 h



Márquez: "Cogí el último avión con el que podía llegar y me iré con el primero que salga"

Más de

KTM





Acosta y el GP de Qatar: "Era fácil asustarse, pero todo está siendo bastante normal"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



1 d



Acosta y el GP de Qatar: "Era fácil asustarse, pero todo está siendo bastante normal"





Acosta cierra un acuerdo con Monster como patrocinador personal



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



1 d



Acosta cierra un acuerdo con Monster como patrocinador personal





Alex Márquez se opera el hombro derecho y comienza la "recuperación en casa"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



3 d



Alex Márquez se opera el hombro derecho y comienza la "recuperación en casa"

Últimas noticias





Di Giannantonio lidera con récord absoluto la primera jornada en Qatar; Márquez, segundo



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



2 min



Di Giannantonio lidera con récord absoluto la primera jornada en Qatar; Márquez, segundo





Un Russell "agotado" tendrá una penalización en la parrilla del GP de Sao Paulo de F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



10 min



Un Russell "agotado" tendrá una penalización en la parrilla del GP de Sao Paulo de F1





Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Qatar (Losail) y quiénes van a Q1



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



11 min



Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Qatar (Losail) y quiénes van a Q1





F1 en DIRECTO: Libres 2 (FP2) del GP de Brasil 2026 con Live Timing



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



27 min



F1 en DIRECTO: Libres 2 (FP2) del GP de Brasil 2026 con Live Timing

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse