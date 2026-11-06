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MotoGP GP de Qatar
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Qatar (Losail) y quiénes van a Q1
Mira qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Qatar de MotoGP 2026 en Losail y quiénes tendrán que disputar la Q1.
Rubén Carballo Rosa
Editado: 6 nov 2026, 17:08
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Jorge Martín, Aprilia Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Ya tenemos las primeras conclusiones del Gran Premio de Qatar, antepenúltima cita de la temporada 2026 del Mundial de MotoGP. Pese a toda la tensión que ha rodeado al evento (y que ha provocado, entre otras cosas, la ausencia de Yamaha y de Pramac), este viernes, 6 de noviembre, se ha puesto todo en marcha con los primeros entrenamientos en el Circuito Internacional de Losail, los Libres 1 y la Práctica.
El viernes de MotoGP en Losail:
Como sabes, ha sido el entrenamiento de la tarde, la Práctica, la que ha servido para determinar qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 de la clasificación del sábado, en la que se decidirán la pole y las cuatro primeras filas de la parrilla para sábado y domingo. El resto de corredores, los más lentos de la sesión, deberán pasar por la Q1, donde estarán en juego los dos últimos billetes para la segunda criba.
Así, mira qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 en el Circuito Internacional de Losail, y quiénes tendrán que disputar la Q1 en el Gran Premio de Qatar de MotoGP 2026.
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Losail
- Fabio Di Giannantonio
- Marc Márquez
- Marco Bezzecchi
- Pecco Bagnaia
- Raúl Fernández
- Enea Bastianini
- Jorge Martín
- Johann Zarco
- Ai Ogura
- Brad Binder
Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Losail
- Fermín Aldeguer
- Franco Morbidelli
- Luca Marini
- Pedro Acosta
- Maverick Viñales
- Iker Lecuona
- Diogo Moreira
- Jake Dixon
Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en el GP de Qatar
FiP
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 18
1'50.406
175.425 2 M. Márquez Ducati 93 Ducati 17
+0.142
1'50.548
0.142 175.199 3 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 20
+0.260
1'50.666
0.118 175.013 4 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 20
+0.386
1'50.792
0.126 174.814 5 R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 20
+0.608
1'51.014
0.222 174.464 6 E. Bastianini Tech3 23 KTM 19
+0.618
1'51.024
0.010 174.448 7 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 19
+0.635
1'51.041
0.017 174.422 8 J. Zarco LCR 5 Honda 18
+0.895
1'51.301
0.260 174.014 9 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 19
+0.912
1'51.318
0.017 173.988 10 B. Binder KTM 33 KTM 21
+1.003
1'51.409
0.091 173.845 11 F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 18
+1.041
1'51.447
0.038 173.786 12 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 20
+1.078
1'51.484
0.037 173.728 13 L. Marini Honda 10 Honda 20
+1.142
1'51.548
0.064 173.629 14 P. Acosta KTM 37 KTM 22
+1.169
1'51.575
0.027 173.587 15 M. Viñales Tech3 12 KTM 22
+1.247
1'51.653
0.078 173.466 16 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 20
+1.324
1'51.730
0.077 173.346 17 D. Moreira LCR 11 Honda 19
+1.786
1'52.192
0.462 172.632 18 J. Dixon Honda 96 Honda 19
+1.987
1'52.393
0.201 172.323 Ver resultados
Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Qatar
- Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island, Sepang y Losail
- Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island, Sepang y Losail
- Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island, Sepang y Losail
- Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Balaton, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island y Losail
- Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island y Sepang
- Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island y Sepang
- Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Red Bull Ring, Phillip Island, Sepang y Losail
- Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Mandalika, Phillip Island y Losail
- Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Brno, Assen, Mandalika y Losail
- Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans, Montmeló, Aragón, Misano, Motegi y Losail
- Enea Bastianini en Austin, Jerez, Mugello, Assen, Motegi, Phillip Island, Sepang y Losail
- Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Aragón y Red Bull Ring
- Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló, Brno, Silverstone y Sepang
- Franco Morbidelli en Mugello, Sachsenring, Aragón, Misano, Mandalika y Sepang
- Fabio Quartararo en Brasil, Montmeló, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika
- Diogo Moreira en Mugello, Balaton, Brno, Motegi y Phillip Island
- Jack Miller en Montmeló, Balaton, Sachsenring y Silverstone
- Brad Binder en Tailandia, Montmeló, Red Bull Ring y Losail
- Alex Rins en Le Mans y Mugello
- Luca Marini en Austin y Misano
- Pol Espargaró en Misano
- Toprak Razgatlioglu en Brasil
- Maverick Viñales en Sepang
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Losail
- Dani Holgado
- Filip Salac
- Izan Guevara
- Manu González
- Celestino Vietti
- Senna Agius
- David Alonso
- Collin Veijer
- Alonso López
- Barry Baltus
- José Antonio Rueda
- Alex Escrig
- Xabi Zurutuza
- Adrián Huertas
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Losail
- Máximo Quiles
- David Almansa
- David Muñoz
- Hakim Danish
- Veda Pratama
- Rico Salmela
- Joel Kelso
- Adrián Fernández
- Eddie O'Shea
- Joel Esteban
- Marco Morelli
- Scott Ogden
- Valentín Perrone
- Ryusei Yamanaka
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