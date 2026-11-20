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MotoGP GP de Portugal

Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Portimao y quiénes disputarán la Q1

Apunta qué 10 pilotos han pasado directamente a la Q2 de la clasificación del GP de Portugal de MotoGP 2026 en Portimao y quiénes tendrán que disputar la Q1.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 20 nov 2026, 16:11

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ya está en marcha el Gran Premio de Portugal, penúltima cita de la temporada 2026 del Mundial de MotoGP. Con el título a las puertas de decidirse, este viernes, 20 de noviembre, la acción en pista ha arrancado con los primeros entrenamientos en el circuito de Portimao, los Libres 1 y la Práctica.

El viernes de MotoGP en Portimao:

Una vez más (por penúltima vez antes del cambio de formato de los fines de semana para la temporada 2027), la Práctica ha servido para determinar qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 de la clasificación del sábado, en la que se decidirán la pole y las cuatro primeras filas de la parrilla (para la Sprint y para la carrera principal del domingo). El resto de corredores, los más lentos de la sesión, deberán pasar por la Q1, donde estarán en juego los dos últimos billetes.

Así, mira qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 en el Autódromo Internacional del Algarve, y quiénes tendrán que disputar la Q1 en el Gran Premio de Portugal de MotoGP 2026.

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Portimao

Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Portimao

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en el GP de Portugal

FiP

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1

A. Márquez Gresini

73 Ducati 18

1'37.350

173.214 2

F. Di Giannantonio VR46

49 Ducati 18

+0.082

1'37.432

0.082 173.068 3

M. Bezzecchi Aprilia

72 Aprilia 23

+0.172

1'37.522

0.090 172.908 4

P. Acosta KTM

37 KTM 21

+0.255

1'37.605

0.083 172.761 5

J. Zarco LCR

5 Honda 19

+0.258

1'37.608

0.003 172.756 6

M. Márquez Ducati

93 Ducati 20

+0.278

1'37.628

0.020 172.720 7

B. Binder KTM

33 KTM 22

+0.297

1'37.647

0.019 172.687 8

F. Aldeguer Gresini

54 Ducati 23

+0.320

1'37.670

0.023 172.646 9

R. Fernández Trackhouse

25 Aprilia 22

+0.351

1'37.701

0.031 172.591 10

J. Martín Aprilia

89 Aprilia 26

+0.408

1'37.758

0.057 172.491 11

A. Ogura Trackhouse

79 Aprilia 24

+0.509

1'37.859

0.101 172.313 12

E. Bastianini Tech3

23 KTM 21

+0.653

1'38.003

0.144 172.060 13

D. Moreira LCR

11 Honda 17

+0.756

1'38.106

0.103 171.879 14

J. Miller Pramac

43 Yamaha 22

+0.790

1'38.140

0.034 171.819 15

F. Quartararo Yamaha

20 Yamaha 25

+0.912

1'38.262

0.122 171.606 16

J. Dixon Honda

96 Honda 25

+1.041

1'38.391

0.129 171.381 17

L. Marini Honda

10 Honda 21

+1.325

1'38.675

0.284 170.888 18

A. Rins Yamaha

42 Yamaha 20

+1.342

1'38.692

0.017 170.858 19

F. Morbidelli VR46

21 Ducati 23

+1.602

1'38.952

0.260 170.409 20

P. Espargaró Tech3

44 KTM 22

+1.746

1'39.096

0.144 170.162 21

A. Fernández Pramac

47 Yamaha 18

+1.942

1'39.292

0.196 169.826 22

I. Lecuona Ducati

27 Ducati 20

+2.016

1'39.366

0.074 169.699 Ver resultados

Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Portugal

Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island, Sepang, Losail y Portimao

Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island, Sepang, Losail y Portimao

Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island, Sepang, Losail y Portimao

Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Balaton, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island, Losail y Portimao

Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island, Sepang y Portimao

Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island, Sepang y Portimao

Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Red Bull Ring, Phillip Island, Sepang y Losail

Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Mandalika, Phillip Island, Losail y Portimao

Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Brno, Assen, Mandalika y Losail

Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans, Montmeló, Aragón, Misano, Motegi, Losail y Portimao

Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Aragón, Red Bull Ring y Portimao

Enea Bastianini en Austin, Jerez, Mugello, Assen, Motegi, Phillip Island, Sepang y Losail

Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló, Brno, Silverstone y Sepang

Franco Morbidelli en Mugello, Sachsenring, Aragón, Misano, Mandalika y Sepang

Fabio Quartararo en Brasil, Montmeló, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika

Diogo Moreira en Mugello, Balaton, Brno, Motegi y Phillip Island

Brad Binder en Tailandia, Montmeló, Red Bull Ring, Losail y Portimao

Jack Miller en Montmeló, Balaton, Sachsenring y Silverstone

Alex Rins en Le Mans y Mugello

Luca Marini en Austin y Misano

Pol Espargaró en Misano

Toprak Razgatlioglu en Brasil

Maverick Viñales en Sepang

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Portimao

Senna Agius

Dani Holgado

David Alonso

Barry Baltus

Alonso López

Dani Muñoz

Filip Salac

Alex Escrig

Collin Veijer

Izan Guevara

José Antonio Rueda

Manu González

Iván Ortolá

Zonta van der Goorbergh

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Portimao

David Almansa

Máximo Quiles

Joel Kelso

Joel Esteban

Álvaro Carpe

Valentín Perrone

Guido Pini

Rico Salmela

David Muñoz

Adrián Fernández

Brian Uriarte

Marco Morelli

Hakim Danish

Veda Pratama

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