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MotoGP GP de Portugal
Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Portimao y quiénes disputarán la Q1
Apunta qué 10 pilotos han pasado directamente a la Q2 de la clasificación del GP de Portugal de MotoGP 2026 en Portimao y quiénes tendrán que disputar la Q1.
Rubén Carballo Rosa
Editado: 20 nov 2026, 16:11
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Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Ya está en marcha el Gran Premio de Portugal, penúltima cita de la temporada 2026 del Mundial de MotoGP. Con el título a las puertas de decidirse, este viernes, 20 de noviembre, la acción en pista ha arrancado con los primeros entrenamientos en el circuito de Portimao, los Libres 1 y la Práctica.
El viernes de MotoGP en Portimao:
Una vez más (por penúltima vez antes del cambio de formato de los fines de semana para la temporada 2027), la Práctica ha servido para determinar qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 de la clasificación del sábado, en la que se decidirán la pole y las cuatro primeras filas de la parrilla (para la Sprint y para la carrera principal del domingo). El resto de corredores, los más lentos de la sesión, deberán pasar por la Q1, donde estarán en juego los dos últimos billetes.
Así, mira qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 en el Autódromo Internacional del Algarve, y quiénes tendrán que disputar la Q1 en el Gran Premio de Portugal de MotoGP 2026.
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Portimao
- Alex Márquez
- Fabio Di Giannantonio
- Marco Bezzecchi
- Pedro Acosta
- Johann Zarco
- Marc Márquez
- Brad Binder
- Fermín Aldeguer
- Raúl Fernández
- Jorge Martín
Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Portimao
- Ai Ogura
- Enea Bastianini
- Diogo Moreira
- Jack Miller
- Fabio Quartararo
- Jake Dixon
- Luca Marini
- Alex Rins
- Franco Morbidelli
- Pol Espargaró
- Augusto Fernández
- Iker Lecuona
Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en el GP de Portugal
FiP
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1
A. Márquez Gresini
73 Ducati 18
1'37.350
173.214 2
F. Di Giannantonio VR46
49 Ducati 18
+0.082
1'37.432
0.082 173.068 3
M. Bezzecchi Aprilia
72 Aprilia 23
+0.172
1'37.522
0.090 172.908 4
P. Acosta KTM
37 KTM 21
+0.255
1'37.605
0.083 172.761 5
J. Zarco LCR
5 Honda 19
+0.258
1'37.608
0.003 172.756 6
M. Márquez Ducati
93 Ducati 20
+0.278
1'37.628
0.020 172.720 7
B. Binder KTM
33 KTM 22
+0.297
1'37.647
0.019 172.687 8
F. Aldeguer Gresini
54 Ducati 23
+0.320
1'37.670
0.023 172.646 9
R. Fernández Trackhouse
25 Aprilia 22
+0.351
1'37.701
0.031 172.591 10
J. Martín Aprilia
89 Aprilia 26
+0.408
1'37.758
0.057 172.491 11
A. Ogura Trackhouse
79 Aprilia 24
+0.509
1'37.859
0.101 172.313 12
E. Bastianini Tech3
23 KTM 21
+0.653
1'38.003
0.144 172.060 13
D. Moreira LCR
11 Honda 17
+0.756
1'38.106
0.103 171.879 14
J. Miller Pramac
43 Yamaha 22
+0.790
1'38.140
0.034 171.819 15
F. Quartararo Yamaha
20 Yamaha 25
+0.912
1'38.262
0.122 171.606 16
J. Dixon Honda
96 Honda 25
+1.041
1'38.391
0.129 171.381 17
L. Marini Honda
10 Honda 21
+1.325
1'38.675
0.284 170.888 18
A. Rins Yamaha
42 Yamaha 20
+1.342
1'38.692
0.017 170.858 19
F. Morbidelli VR46
21 Ducati 23
+1.602
1'38.952
0.260 170.409 20
P. Espargaró Tech3
44 KTM 22
+1.746
1'39.096
0.144 170.162 21
A. Fernández Pramac
47 Yamaha 18
+1.942
1'39.292
0.196 169.826 22
I. Lecuona Ducati
27 Ducati 20
+2.016
1'39.366
0.074 169.699 Ver resultados
Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Portugal
- Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island, Sepang, Losail y Portimao
- Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island, Sepang, Losail y Portimao
- Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island, Sepang, Losail y Portimao
- Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Balaton, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island, Losail y Portimao
- Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island, Sepang y Portimao
- Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika, Phillip Island, Sepang y Portimao
- Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Red Bull Ring, Phillip Island, Sepang y Losail
- Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Mandalika, Phillip Island, Losail y Portimao
- Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Brno, Assen, Mandalika y Losail
- Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans, Montmeló, Aragón, Misano, Motegi, Losail y Portimao
- Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Aragón, Red Bull Ring y Portimao
- Enea Bastianini en Austin, Jerez, Mugello, Assen, Motegi, Phillip Island, Sepang y Losail
- Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló, Brno, Silverstone y Sepang
- Franco Morbidelli en Mugello, Sachsenring, Aragón, Misano, Mandalika y Sepang
- Fabio Quartararo en Brasil, Montmeló, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika
- Diogo Moreira en Mugello, Balaton, Brno, Motegi y Phillip Island
- Brad Binder en Tailandia, Montmeló, Red Bull Ring, Losail y Portimao
- Jack Miller en Montmeló, Balaton, Sachsenring y Silverstone
- Alex Rins en Le Mans y Mugello
- Luca Marini en Austin y Misano
- Pol Espargaró en Misano
- Toprak Razgatlioglu en Brasil
- Maverick Viñales en Sepang
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Portimao
- Senna Agius
- Dani Holgado
- David Alonso
- Barry Baltus
- Alonso López
- Dani Muñoz
- Filip Salac
- Alex Escrig
- Collin Veijer
- Izan Guevara
- José Antonio Rueda
- Manu González
- Iván Ortolá
- Zonta van der Goorbergh
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Portimao
- David Almansa
- Máximo Quiles
- Joel Kelso
- Joel Esteban
- Álvaro Carpe
- Valentín Perrone
- Guido Pini
- Rico Salmela
- David Muñoz
- Adrián Fernández
- Brian Uriarte
- Marco Morelli
- Hakim Danish
- Veda Pratama
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