Qué pilotos de MotoGP pasan directos a la Q2 de Misano y quiénes disputarán la Q1

Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Piastri descubre la cara más cruel de Madring: "Ha sido una pesadilla"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Piastri descubre la cara más cruel de Madring: "Ha sido una pesadilla"

Bezzecchi: "El objetivo era ser el más rápido, pero hubiera preferido tener mejores sensaciones"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Bezzecchi: "El objetivo era ser el más rápido, pero hubiera preferido tener mejores sensaciones"

Alonso anticipa caos en la carrera de Madring y se pone un objetivo simple y efectivo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Alonso anticipa caos en la carrera de Madring y se pone un objetivo simple y efectivo

Pol Espargaró: "Estoy impresionado; he hecho una vuelta bastante por encima de mis posibilidades"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Pol Espargaró: "Estoy impresionado; he hecho una vuelta bastante por encima de mis posibilidades"

Martín: "Por todo lo que he pasado, a la hora de atacar el tiempo, si no estoy al 100% prefiero prevenir"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Martín: "Por todo lo que he pasado, a la hora de atacar el tiempo, si no estoy al 100% prefiero prevenir"

Antonelli bate a los Ferrari en una FP2 en Madring con accidente y polémica

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Antonelli bate a los Ferrari en una FP2 en Madring con accidente y polémica

A qué hora es la clasificación de F1 en Madrid, la del GP de España 2026, y cómo verla gratis

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
A qué hora es la clasificación de F1 en Madrid, la del GP de España 2026, y cómo verla gratis

WRC Chile - Solberg lidera tras un primer bucle afectado por las lluvias

WRC
WRC
Rally de Chile
WRC Chile - Solberg lidera tras un primer bucle afectado por las lluvias
Noticias
MotoGP GP de San Marino

Qué pilotos de MotoGP pasan directos a la Q2 de Misano y quiénes disputarán la Q1

Mira qué pilotos han pasado a la Q2 de la clasificación de MotoGP del Gran Premio de San Marino en Misano y quienes tendrán que disputar la Q1 previa este sábado.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El primer día del Gran Premio de San Marino de MotoGP ya es historia. El circuito de Misano ha acogido este viernes, 11 de septiembre, los primeros entrenamientos libres de la 14ª cita de la temporada 2026, en un viernes que ha tenido de todo, en lo que se espera que sea un fin de semana de una batalla cruda entre Aprilia y Ducati. Y los Libres 1, pero sobre todo la Práctica, han arrojado las primeras pistas de lo que podemos ver en los próximos días.

El viernes de MotoGP en Misano:

Como siempre, la Práctica ha ofrecido una primera imagen, al determinar qué 10 pilotos, los más rápidos del entreno, han pasado directos a la Q2 de la clasificación del sábado, en la que se decidirá la pole y el Top 12 de la parrilla de salida. Por el contrario, los corredores más lentos de este viernes por la tarde tendrán que pasar por la Q1 previa, en la que solamente habrá dos billetes para la Q2.

Así, mira qué pilotos han pasado a la Q2 en el Misano World Circuit Marco Simoncelli, y quiénes tendrán que disputar la Q1.

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Misano

Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Misano

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Misano

FiP

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 25

1'30.144

   168.849  
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 23

+0.103

1'30.247

 0.103 168.657  
3 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 27

+0.185

1'30.329

 0.082 168.504  
4 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 25

+0.241

1'30.385

 0.056 168.399  
5 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 21

+0.271

1'30.415

 0.030 168.343  
6 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 24

+0.344

1'30.488

 0.073 168.207  
7 Italy L. Marini Honda 10 Honda 24

+0.496

1'30.640

 0.152 167.925  
8 France J. Zarco LCR 5 Honda 27

+0.510

1'30.654

 0.014 167.899  
9 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 23

+0.530

1'30.674

 0.020 167.862  
10 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 26

+0.546

1'30.690

 0.016 167.833  
11 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 24

+0.560

1'30.704

 0.014 167.807  
12 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 26

+0.572

1'30.716

 0.012 167.785  
13 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 22

+0.614

1'30.758

 0.042 167.707  
14 Spain J. Mir Honda 36 Honda 26

+0.715

1'30.859

 0.101 167.521  
15 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 25

+0.799

1'30.943

 0.084 167.366  
16 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 26

+1.034

1'31.178

 0.235 166.935  
17 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 25

+1.119

1'31.263

 0.085 166.779  
18 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 21

+1.137

1'31.281

 0.018 166.746  
19 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 19

+1.315

1'31.459

 0.178 166.422  
20 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 23

+1.423

1'31.567

 0.108 166.225  
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 19

+1.927

1'32.071

 0.504 165.315  
Ver resultados

Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Misano (GP San Marino)

  • Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón y Misano
  • Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón y Misano
  • Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Assen,  Sachsenring, Silverstone, Aragón y Misano
  • Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton, Brno, Assen,  Sachsenring, Silverstone, Aragón y Misano
  • Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Balaton, Assen,  Sachsenring, Silverstone, Aragón y Misano
  • Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón y Misano
  • Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton, Brno, Assen,  Sachsenring y Silverstone
  • Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone y Aragón
  • Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Brno y Assen
  • Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton, Brno y Aragón
  • Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans, Montmeló, Aragón y Misano
  • Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló, Brno y Silverstone
  • Enea Bastianini en Austin, Jerez, Mugello y Assen
  • Jack Miller en Montmeló, Balaton, Sachsenring y Silverstone
  • Franco Morbidelli en Mugello, Sachsenring, Aragón y Misano
  • Diogo Moreira en Mugello, Balaton y Brno
  • Fabio Quartararo en Brasil y Montmeló
  • Brad Binder en Tailandia y Montmeló
  • Alex Rins en Le Mans y Mugello
  • Luca Marini en Austin y Misano
  • Pol Espargaró en Misano
  • Toprak Razgatlioglu en Brasil

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Misano

  • Senna Agius
  • Manu González
  • David Alonso
  • Collin Veijer
  • Dani Holgado
  • Tony Arbolino
  • Barry Baltus
  • Izan Guevara
  • Alonso López
  • Filip Salac
  • Celestino Vietti
  • Ángel Piqueras
  • Iván Ortolá
  • Alberto Ferrández

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Misano

  • David Almansa
  • Joel Kelso
  • Máximo Quiles
  • Marco Morelli
  • Rico Salmela
  • Valentín Perrone
  • Matteo Bertelle
  • Eddie O'Shea
  • Joel Esteban
  • Brian Uriarte
  • Casey O'Gorman
  • Scott Ogden
  • Veda Pratama
  • Adrián Fernández

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior A qué hora es la carrera sprint y la clasificación de MotoGP en Misano

Mejores comentarios
Más de
Rubén Carballo Rosa

A qué hora es la carrera sprint y la clasificación de MotoGP en Misano

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
A qué hora es la carrera sprint y la clasificación de MotoGP en Misano

Gresini correrá en Misano con una emotiva decoración especial en honor a Marco Simoncelli

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Gresini correrá en Misano con una emotiva decoración especial en honor a Marco Simoncelli

A qué hora fue MotoGP el viernes en Misano, FP1 y Práctica del GP de San Marino

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
A qué hora fue MotoGP el viernes en Misano, FP1 y Práctica del GP de San Marino
Más de
Marc Márquez

Márquez somete a Bezzecchi en el arranque del GP de San Marino con una vuelta explosiva a última hora

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Márquez somete a Bezzecchi en el arranque del GP de San Marino con una vuelta explosiva a última hora

Márquez: "Las preguntas sobre el hombro me estaban quitando energía"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Márquez: "Las preguntas sobre el hombro me estaban quitando energía"

Alex Márquez: "Con la foto, Marc quiere acabar con las especulaciones sobre su brazo"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Alex Márquez: "Con la foto, Marc quiere acabar con las especulaciones sobre su brazo"
Más de
KTM

Acosta: "Estoy más contento por Pol Espargaró que por mí"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Acosta: "Estoy más contento por Pol Espargaró que por mí"

Acosta: "Márquez debería ganar este mundial"

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Acosta: "Márquez debería ganar este mundial"

Horarios del GP de San Marino de MotoGP en Misano y cómo verlo

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Horarios del GP de San Marino de MotoGP en Misano y cómo verlo

Últimas noticias

Piastri descubre la cara más cruel de Madring: "Ha sido una pesadilla"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Piastri descubre la cara más cruel de Madring: "Ha sido una pesadilla"

Bezzecchi: "El objetivo era ser el más rápido, pero hubiera preferido tener mejores sensaciones"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
Bezzecchi: "El objetivo era ser el más rápido, pero hubiera preferido tener mejores sensaciones"

Alonso anticipa caos en la carrera de Madring y se pone un objetivo simple y efectivo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Alonso anticipa caos en la carrera de Madring y se pone un objetivo simple y efectivo

Pol Espargaró: "Estoy impresionado; he hecho una vuelta bastante por encima de mis posibilidades"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
Pol Espargaró: "Estoy impresionado; he hecho una vuelta bastante por encima de mis posibilidades"