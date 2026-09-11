Qué pilotos de MotoGP pasan directos a la Q2 de Misano y quiénes disputarán la Q1
Mira qué pilotos han pasado a la Q2 de la clasificación de MotoGP del Gran Premio de San Marino en Misano y quienes tendrán que disputar la Q1 previa este sábado.
Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
El primer día del Gran Premio de San Marino de MotoGP ya es historia. El circuito de Misano ha acogido este viernes, 11 de septiembre, los primeros entrenamientos libres de la 14ª cita de la temporada 2026, en un viernes que ha tenido de todo, en lo que se espera que sea un fin de semana de una batalla cruda entre Aprilia y Ducati. Y los Libres 1, pero sobre todo la Práctica, han arrojado las primeras pistas de lo que podemos ver en los próximos días.
Como siempre, la Práctica ha ofrecido una primera imagen, al determinar qué 10 pilotos, los más rápidos del entreno, han pasado directos a la Q2 de la clasificación del sábado, en la que se decidirá la pole y el Top 12 de la parrilla de salida. Por el contrario, los corredores más lentos de este viernes por la tarde tendrán que pasar por la Q1 previa, en la que solamente habrá dos billetes para la Q2.
Así, mira qué pilotos han pasado a la Q2 en el Misano World Circuit Marco Simoncelli, y quiénes tendrán que disputar la Q1.
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Misano
- Marco Bezzecchi
- Marc Márquez
- Alex Márquez
- Fabio Di Giannantonio
- Franco Morbidelli
- Pedro Acosta
- Luca Marini
- Johann Zarco
- Pol Espargaró
- Jorge Martín
Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Misano
- Enea Bastianini
- Raúl Fernández
- Fermín Aldeguer
- Joan Mir
- Brad Binder
- Fabio Quartararo
- Diogo Moreira
- Alex Rins
- Pecco Bagnaia
- Jack Miller
- Toprak Razgatlioglu
Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Misano
FiP
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|25
|
1'30.144
|168.849
|2
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|23
|
+0.103
1'30.247
|0.103
|168.657
|3
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|27
|
+0.185
1'30.329
|0.082
|168.504
|4
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|25
|
+0.241
1'30.385
|0.056
|168.399
|5
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|21
|
+0.271
1'30.415
|0.030
|168.343
|6
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|24
|
+0.344
1'30.488
|0.073
|168.207
|7
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|24
|
+0.496
1'30.640
|0.152
|167.925
|8
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|27
|
+0.510
1'30.654
|0.014
|167.899
|9
|P. Espargaró Tech3
|44
|KTM
|23
|
+0.530
1'30.674
|0.020
|167.862
|10
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|26
|
+0.546
1'30.690
|0.016
|167.833
|11
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|24
|
+0.560
1'30.704
|0.014
|167.807
|12
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|26
|
+0.572
1'30.716
|0.012
|167.785
|13
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|22
|
+0.614
1'30.758
|0.042
|167.707
|14
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|26
|
+0.715
1'30.859
|0.101
|167.521
|15
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|25
|
+0.799
1'30.943
|0.084
|167.366
|16
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|26
|
+1.034
1'31.178
|0.235
|166.935
|17
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|25
|
+1.119
1'31.263
|0.085
|166.779
|18
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|21
|
+1.137
1'31.281
|0.018
|166.746
|19
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|19
|
+1.315
1'31.459
|0.178
|166.422
|20
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|23
|
+1.423
1'31.567
|0.108
|166.225
|21
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|19
|
+1.927
1'32.071
|0.504
|165.315
|Ver resultados
Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Misano (GP San Marino)
- Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón y Misano
- Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón y Misano
- Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón y Misano
- Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón y Misano
- Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Balaton, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón y Misano
- Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón y Misano
- Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring y Silverstone
- Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone y Aragón
- Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Brno y Assen
- Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton, Brno y Aragón
- Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans, Montmeló, Aragón y Misano
- Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló, Brno y Silverstone
- Enea Bastianini en Austin, Jerez, Mugello y Assen
- Jack Miller en Montmeló, Balaton, Sachsenring y Silverstone
- Franco Morbidelli en Mugello, Sachsenring, Aragón y Misano
- Diogo Moreira en Mugello, Balaton y Brno
- Fabio Quartararo en Brasil y Montmeló
- Brad Binder en Tailandia y Montmeló
- Alex Rins en Le Mans y Mugello
- Luca Marini en Austin y Misano
- Pol Espargaró en Misano
- Toprak Razgatlioglu en Brasil
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Misano
- Senna Agius
- Manu González
- David Alonso
- Collin Veijer
- Dani Holgado
- Tony Arbolino
- Barry Baltus
- Izan Guevara
- Alonso López
- Filip Salac
- Celestino Vietti
- Ángel Piqueras
- Iván Ortolá
- Alberto Ferrández
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Misano
- David Almansa
- Joel Kelso
- Máximo Quiles
- Marco Morelli
- Rico Salmela
- Valentín Perrone
- Matteo Bertelle
- Eddie O'Shea
- Joel Esteban
- Brian Uriarte
- Casey O'Gorman
- Scott Ogden
- Veda Pratama
- Adrián Fernández
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