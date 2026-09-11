Qué pilotos de MotoGP pasan directos a la Q2 de Misano y quiénes disputarán la Q1

El primer día del Gran Premio de San Marino de MotoGP ya es historia. El circuito de Misano ha acogido este viernes, 11 de septiembre, los primeros entrenamientos libres de la 14ª cita de la temporada 2026, en un viernes que ha tenido de todo, en lo que se espera que sea un fin de semana de una batalla cruda entre Aprilia y Ducati. Y los Libres 1, pero sobre todo la Práctica, han arrojado las primeras pistas de lo que podemos ver en los próximos días.

El viernes de MotoGP en Misano: MotoGP Márquez somete a Bezzecchi en el arranque del GP de San Marino con una vuelta explosiva a última hora

Como siempre, la Práctica ha ofrecido una primera imagen, al determinar qué 10 pilotos, los más rápidos del entreno, han pasado directos a la Q2 de la clasificación del sábado, en la que se decidirá la pole y el Top 12 de la parrilla de salida. Por el contrario, los corredores más lentos de este viernes por la tarde tendrán que pasar por la Q1 previa, en la que solamente habrá dos billetes para la Q2.

Así, mira qué pilotos han pasado a la Q2 en el Misano World Circuit Marco Simoncelli, y quiénes tendrán que disputar la Q1.

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Misano

Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Misano

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Misano

Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Misano (GP San Marino)

Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón y Misano



Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón y Misano

Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón y Misano

Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón y Misano

Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Balaton, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón y Misano

Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón y Misano

Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring y Silverstone

Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone y Aragón

Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Brno y Assen

Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton, Brno y Aragón

Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans, Montmeló, Aragón y Misano

Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló, Brno y Silverstone

Enea Bastianini en Austin, Jerez, Mugello y Assen

Jack Miller en Montmeló, Balaton, Sachsenring y Silverstone

Franco Morbidelli en Mugello, Sachsenring, Aragón y Misano

Diogo Moreira en Mugello, Balaton y Brno

Fabio Quartararo en Brasil y Montmeló

Brad Binder en Tailandia y Montmeló

Alex Rins en Le Mans y Mugello

Luca Marini en Austin y Misano

Pol Espargaró en Misano

Toprak Razgatlioglu en Brasil

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Misano

Senna Agius

Manu González

David Alonso

Collin Veijer

Dani Holgado

Tony Arbolino

Barry Baltus

Izan Guevara

Alonso López

Filip Salac

Celestino Vietti

Ángel Piqueras

Iván Ortolá

Alberto Ferrández

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Misano

David Almansa

Joel Kelso

Máximo Quiles

Marco Morelli

Rico Salmela

Valentín Perrone

Matteo Bertelle

Eddie O'Shea

Joel Esteban

Brian Uriarte

Casey O'Gorman

Scott Ogden

Veda Pratama

Adrián Fernández