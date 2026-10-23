MotoGP GP de Australia

Qué pilotos van directos a la Q2 de MotoGP en Phillip Island y quiénes pasarán por la Q1

Mira qué pilotos han pasado directos a la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Australia de MotoGP 2026 en Phillip Island y quiénes disputarán la Q1 previa.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 23 oct 2026, 5:21

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El circuito de Phillip Island, icónico emplazamiento amado y venerado por pilotos y aficionados, ha acogido este viernes, 23 de octubre, su última jornada de entrenamientos libres de MotoGP, habida cuenta de que será sustituido por el trazado de Adelaida a partir de 2027. Así, ya están en los libros los primeros ensayos de la 18ª cita de la temporada 2026, la FP1 y la Práctica del Gran Premio de Australia.

El viernes de MotoGP en Phillip Island:

Una vez más (como estipula el formato actual de MotoGP, que cambiará al término del presente curso), la Práctica ha sido la sesión que ha puesto las primeras cartas sobre la mesa de un fin de semana que se espera complicado, al marcar qué pilotos, los 10 más rápidos del entreno, han pasado directos a la Q2 de la clasificación del sábado, en la que se decidirán la pole y las cuatro primeras filas de la parrilla. Ya sabes que el resto de corredores se verán obligados a pasar por la Q1, con los dos últimos billetes en juego de cara a la segunda criba de la cronometrada.

Así, mira qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 en el circuito de Phillip Island, y quiénes tendrán que disputar la Q1 en el Gran Premio de Australia de MotoGP 2026.

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Phillip Island

Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Phillip Island

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Australia

FiP

Todas las estadísticas

 

Cla Piloto #   Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72   Aprilia 23

1'26.775

  184.532   2 Spain R. Fernández Trackhouse 25   Aprilia 21

+0.072

1'26.847

0.072 184.379   3 Spain M. Márquez Ducati 93   Ducati 27

+0.126

1'26.901

0.054 184.264   4 Japan A. Ogura Trackhouse 79   Aprilia 27

+0.126

1'26.901

0.000 184.264   5 Spain J. Martín Aprilia 89   Aprilia 29

+0.255

1'27.030

0.129 183.991   6 Spain A. Márquez Gresini 73   Ducati 24

+0.375

1'27.150

0.120 183.738   7 Italy E. Bastianini Tech3 23   KTM 24

+0.407

1'27.182

0.032 183.670   8 Spain P. Acosta KTM 37   KTM 23

+0.433

1'27.208

0.026 183.616   9 Brazil D. Moreira LCR 11   Honda 24

+0.744

1'27.519

0.311 182.963   10 Italy F. Di Giannantonio VR46 49   Ducati 23

+0.756

1'27.531

0.012 182.938   11 France J. Zarco LCR 5   Honda 25

+0.782

1'27.557

0.026 182.884   12 Australia J. Miller Pramac 43   Yamaha 23

+0.823

1'27.598

0.041 182.798   13 South Africa B. Binder KTM 33   KTM 25

+0.880

1'27.655

0.057 182.679   14 Italy P. Bagnaia Ducati 63   Ducati 25

+0.952

1'27.727

0.072 182.529   15 France F. Quartararo Yamaha 20   Yamaha 26

+1.051

1'27.826

0.099 182.324   16 Spain I. Lecuona Gresini 27   Ducati 24

+1.065

1'27.840

0.014 182.295   17 Italy F. Morbidelli VR46 21   Ducati 23

+1.204

1'27.979

0.139 182.007   18 Spain A. Rins Yamaha 42   Yamaha 23

+1.341

1'28.116

0.137 181.724   19 Spain M. Viñales Tech3 12   KTM 27

+1.377

1'28.152

0.036 181.649   20 Spain A. Fernández Pramac 47   Yamaha 25

+2.045

1'28.820

0.668 180.283   21 Italy L. Marini Honda 10   Honda 0

 

      Ver resultados

Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Australia

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Phillip Island

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Phillip Island

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :

Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Marini solo da dos vueltas este viernes por un virus y queda a expensas de un chequeo

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Rubén Carballo Rosa



MotoGP en DIRECTO: la Práctica del GP de Australia en Phillip Island

MotoGP

MotoGP

GP de Australia

7 min

MotoGP en DIRECTO: la Práctica del GP de Australia en Phillip Island



Marini solo da dos vueltas este viernes por un virus y queda a expensas de un chequeo

MotoGP

MotoGP

GP de Australia

32 min

Marini solo da dos vueltas este viernes por un virus y queda a expensas de un chequeo



Aspar: "Lo de Alonso y Holgado está fuera de lugar; hablaré con ellos y espero no sacar tarjeta roja"

Moto2

Moto2

Phillip Island

1 h

Aspar: "Lo de Alonso y Holgado está fuera de lugar; hablaré con ellos y espero no sacar tarjeta roja"

Más de

Marc Márquez



Márquez sale con todo a Phillip Island y arranca con el mejor tiempo

MotoGP

MotoGP

GP de Australia

4 h

Márquez sale con todo a Phillip Island y arranca con el mejor tiempo



Márquez fija en un 70% las posibilidades de estar retirado dentro de tres años

MotoGP

MotoGP

GP de Australia

13 h

Márquez fija en un 70% las posibilidades de estar retirado dentro de tres años



Márquez sigue su juego psicológico con Martín: "Si eres rápido no necesitas órdenes de equipo"

MotoGP

MotoGP

GP de Australia

14 h

Márquez sigue su juego psicológico con Martín: "Si eres rápido no necesitas órdenes de equipo"

Más de

KTM



A qué hora es esta noche la Práctica de MotoGP en Phillip Island y cómo ver

MotoGP

MotoGP

GP de Australia

19 h

A qué hora es esta noche la Práctica de MotoGP en Phillip Island y cómo ver



Acosta: "Ganar está casi descartado y el podio será muy difícil"

MotoGP

MotoGP

GP de Australia

1 d

Acosta: "Ganar está casi descartado y el podio será muy difícil"



KTM y sus esperanzas para MotoGP 2027: "Nunca tuvimos la oportunidad de contar con una moto nueva"

MotoGP

MotoGP 2 d

KTM y sus esperanzas para MotoGP 2027: "Nunca tuvimos la oportunidad de contar con una moto nueva"

Últimas noticias



Qué pilotos van directos a la Q2 de MotoGP en Phillip Island y quiénes pasarán por la Q1

MotoGP

MGP MotoGP

GP de Australia

3 min

Qué pilotos van directos a la Q2 de MotoGP en Phillip Island y quiénes pasarán por la Q1



MotoGP en DIRECTO: la Práctica del GP de Australia en Phillip Island

MotoGP

MGP MotoGP

GP de Australia

7 min

MotoGP en DIRECTO: la Práctica del GP de Australia en Phillip Island



Marini solo da dos vueltas este viernes por un virus y queda a expensas de un chequeo

MotoGP

MGP MotoGP

GP de Australia

32 min

Marini solo da dos vueltas este viernes por un virus y queda a expensas de un chequeo



Moto2 en Phillip Island - Guevara lidera el viernes y mete presión a González - Resultados y resumen

Moto2

MOT2 Moto2 1 h

Moto2 en Phillip Island - Guevara lidera el viernes y mete presión a González - Resultados y resumen

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse