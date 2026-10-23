MotoGP GP de Australia
Qué pilotos van directos a la Q2 de MotoGP en Phillip Island y quiénes pasarán por la Q1
Mira qué pilotos han pasado directos a la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Australia de MotoGP 2026 en Phillip Island y quiénes disputarán la Q1 previa.
Rubén Carballo Rosa
Editado: 23 oct 2026, 5:21
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Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
El circuito de Phillip Island, icónico emplazamiento amado y venerado por pilotos y aficionados, ha acogido este viernes, 23 de octubre, su última jornada de entrenamientos libres de MotoGP, habida cuenta de que será sustituido por el trazado de Adelaida a partir de 2027. Así, ya están en los libros los primeros ensayos de la 18ª cita de la temporada 2026, la FP1 y la Práctica del Gran Premio de Australia.
El viernes de MotoGP en Phillip Island:
Una vez más (como estipula el formato actual de MotoGP, que cambiará al término del presente curso), la Práctica ha sido la sesión que ha puesto las primeras cartas sobre la mesa de un fin de semana que se espera complicado, al marcar qué pilotos, los 10 más rápidos del entreno, han pasado directos a la Q2 de la clasificación del sábado, en la que se decidirán la pole y las cuatro primeras filas de la parrilla. Ya sabes que el resto de corredores se verán obligados a pasar por la Q1, con los dos últimos billetes en juego de cara a la segunda criba de la cronometrada.
Así, mira qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 en el circuito de Phillip Island, y quiénes tendrán que disputar la Q1 en el Gran Premio de Australia de MotoGP 2026.
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Phillip Island
- Marco Bezzecchi
- Raúl Fernández
- Marc Márquez
- Ai Ogura
- Jorge Martín
- Alex Márquez
- Enea Bastianini
- Pedro Acosta
- Diogo Moreira
- Fabio Di Giannantonio
Qué pilotos disputarán la Q1 de MotoGP 2026 en Phillip Island
- Johann Zarco
- Jack Miller
- Brad Binder
- Pecco Bagnaia
- Fabio Quartararo
- Iker Lecuona
- Franco Morbidelli
- Alex Rins
- Maverick Viñales
- Augusto Fernández
- Luca Marini
Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Australia
FiP
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 23
1'26.775
184.532 2 R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 21
+0.072
1'26.847
0.072 184.379 3 M. Márquez Ducati 93 Ducati 27
+0.126
1'26.901
0.054 184.264 4 A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 27
+0.126
1'26.901
0.000 184.264 5 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 29
+0.255
1'27.030
0.129 183.991 6 A. Márquez Gresini 73 Ducati 24
+0.375
1'27.150
0.120 183.738 7 E. Bastianini Tech3 23 KTM 24
+0.407
1'27.182
0.032 183.670 8 P. Acosta KTM 37 KTM 23
+0.433
1'27.208
0.026 183.616 9 D. Moreira LCR 11 Honda 24
+0.744
1'27.519
0.311 182.963 10 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 23
+0.756
1'27.531
0.012 182.938 11 J. Zarco LCR 5 Honda 25
+0.782
1'27.557
0.026 182.884 12 J. Miller Pramac 43 Yamaha 23
+0.823
1'27.598
0.041 182.798 13 B. Binder KTM 33 KTM 25
+0.880
1'27.655
0.057 182.679 14 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 25
+0.952
1'27.727
0.072 182.529 15 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 26
+1.051
1'27.826
0.099 182.324 16 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 24
+1.065
1'27.840
0.014 182.295 17 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 23
+1.204
1'27.979
0.139 182.007 18 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 23
+1.341
1'28.116
0.137 181.724 19 M. Viñales Tech3 12 KTM 27
+1.377
1'28.152
0.036 181.649 20 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 25
+2.045
1'28.820
0.668 180.283 21 L. Marini Honda 10 Honda 0
Ver resultados
Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Australia
- Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika y Phillip Island
- Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika y Phillip Island
- Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika y Phillip Island
- Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika y Phillip Island
- Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Balaton, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika y Phillip Island
- Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Misano, Red Bull Ring, Motegi, Mandalika y Phillip Island
- Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Red Bull Ring y Phillip Island
- Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton, Brno, Assen, Sachsenring, Silverstone, Aragón, Mandalika y Phillip Island
- Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello, Brno, Assen y Mandalika
- Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton, Brno, Aragón y Red Bull Ring
- Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans, Montmeló, Aragón, Misano y Motegi
- Enea Bastianini en Austin, Jerez, Mugello, Assen, Motegi y Phillip Island
- Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló, Brno y Silverstone
- Fabio Quartararo en Brasil, Montmeló, Red Bull Ring, Motegi y Mandalika
- Diogo Moreira en Mugello, Balaton, Brno, Motegi y Phillip Island
- Franco Morbidelli en Mugello, Sachsenring, Aragón, Misano y Mandalika
- Jack Miller en Montmeló, Balaton, Sachsenring y Silverstone
- Brad Binder en Tailandia, Montmeló y Red Bull Ring
- Alex Rins en Le Mans y Mugello
- Luca Marini en Austin y Misano
- Pol Espargaró en Misano
- Toprak Razgatlioglu en Brasil
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Phillip Island
- Izan Guevara
- Senna Agius
- David Alonso
- Dani Holgado
- Filip Salac
- Alonso López
- Alex Escrig
- Manu González
- Adrián Huertas
- Taiyo Furusato
- Joe Roberts
- Mario Aji
- Barry Baltus
- Ayumu Sasaki
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Phillip Island
- Álvaro Carpe
- Joel Kelso
- Máximo Quiles
- David Almansa
- Scott Ogden
- Rico Salmela
- Matteo Bertelle
- David Muñoz
- Brian Uriarte
- Kiattisak Singhapong
- Joel Esteban
- Adrián Fernández
- Valentín Perrone
- Ryusei Yamanaka
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