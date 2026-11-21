MotoGP GP de Portugal
Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP 2026 este domingo en Portimao
Tras su varapalo en la carrera al sprint del GP de Portugal de MotoGP 2026 en Portimao, Marc Márquez tendrá opciones más claras de ser campeón este domingo. Repasamos qué necesita.
Rubén Carballo Rosa
Publicado: 21 nov 2026, 15:31
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Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Marc Márquez tendrá que esperar a la jornada del domingo para ser campeón del mundo de MotoGP 2026, lo que supondrá su décima corona en el motociclismo y la octava en la categoría reina.
El piloto español lo tenía absolutamente todo listo para celebrar el campeonato: necesitaba sacarle dos puntos este sábado a Jorge Martín, y puntuar para neutralizar también la amenaza de Marco Bezzecchi.
El #93 rodaba tercero en la prueba Sprint, con Bezzecchi primero y Martín dos posiciones por detrás, un resultado que le valía para ser campeón. Pero, cuando le quedaba apenas vuelta y media para ver la línea de meta y cosechar un nuevo trofeo, la lluvia comenzó a arreciar sobre Portimao y se fue al suelo en la curva 7, cosechando un nuevo cero que da aire a sus rivales.
Sin embargo, las esperanzas no están perdidas, ni mucho menos, para Márquez. Por más que este sábado haya resultado un varapalo, lo cierto es que el piloto de Ducati tendrá opciones muy claras y favorables para ser campeón este domingo, 22 de noviembre, en la carrera larga. A continuación, te contamos qué necesita el aún poseedor de nueve entorchados.
Qué necesita Márquez para ser campeón este domingo en Portimao: objetivo, Top 9
De primeras, necesitas saber que Márquez será campeón de MotoGP 2026 en la carrera larga de Portugal si...
- Acaba en el Top 9 (hagan lo que hagan Martín y Bezzecchi)
- Acaba en el Top 14, con Martín ganando la carrera en Portimao
- Acaba en el Top 15, con Martín siendo primero o segundo
- No puntúa, Martín es tercero o peor y Bezzecchi no gana
Lo primero es repasar cómo queda la clasificación general de MotoGP 2026 tras la sprint de Portimao. Con el cero de Márquez, la victoria de Bezzecchi y el quinto puesto de Martín, el de Cervera lidera la general aún con un amplio margen, de 55 puntos sobre Martín y de 62 sobre Bezzecchi.
Así, las cuentas para Márquez son claras: necesita salir de Portimao con 37 puntos de ventaja sobre los dos pilotos oficiales de Aprilia. Por tanto, puede ceder hasta 18 con Martín (o lo que es lo mismo, le vale con conseguir 7 puntos), y 24 con Bezzecchi, quien necesita, directamente, ganar las tres pruebas restantes (contando sábados y domingos) y que Márquez haga tres ceros.
Por tanto, una serie de combinaciones le darán el título a Márquez. Lo más importante es que le valdrá con acabar en el Top 9 en la carrera larga de este domingo en Portugal para cerrar el título, independientemente de lo que haga Martín. Pero no es lo único que le vale: aunque Martín gane, Martín aún podrá acabar en el Top 14 para ser campeón. Y si Martín es primero o segundo, Márquez podría finalizar en el Top 15. Incluso podría no ganar: le valdría que Martín fuera tercero o peor, y que Bezzecchi no venciera.
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