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MotoGP GP de Australia

A qué hora es la última carrera de MotoGP en Phillip Island; ¡con el cambio!

El Mundial de MotoGP disputará este domingo, 25 de octubre, la última carrera del GP de Australia en Phillip Island. Apunta los horarios y cómo verla; ¡ojo, en la madrugada, a las 3 serán las 2!

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 24 oct 2026, 4:10

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La aventura del Mundial de MotoGP en Phillip Island llega a su fin. Antes de poner rumbo a Adelaida de cara a la temporada 2027, este domingo 25 de octubre, tras un viernes y un sábado frenéticos, el mítico circuito será sede por última vez del Gran Premio de Australia, con una carrera larga que promete emociones fuertes.

En primer lugar, por el mal tiempo que se espera en la pista oceánica, que amenaza con ponerlo todo patas arriba. Y en segundo lugar, pero sobre todo, porque en ese contexto hay tres pilotos que se están jugando el título mundial de 2026: Jorge Martín, Marc Márquez y Marco Bezzecchi.

Así, apunta los horarios de la jornada dominical en Phillip Island, en la que las carreras serán en plena madrugada en España. ¡Ojo, recuerda que además hay cambio de hora, y que a las 3 serán las 2! Lo que te mostramos a continuación es ya con la hora cambiada.

Recuerda:

A qué hora es la carrera de MotoGP en Phillip Island (Australia)

A qué hora es la carrera del GP de Australia de MotoGP 2026 en Phillip Island: a las 04:00h

La carrera principal del Gran Premio de Australia será a una hora complicada en España: tendrá lugar este domingo, 25 de octubre, a las 4 de la madrugada en España, o lo que es lo mismo, a las 14:00 horas locales.

Cabe destacar que, para colmo, justo antes de que tenga lugar la carrera de MotoGP en Phillip Island se cambiará la hora en España. A las 3 de la madrugada pasarán a ser las 2. Esto hará que Moto3 sea a las 2 de la hora antigua, Moto2 a las 2:15 de la hora nueva, y MotoGP a las 4:00 ya con horario de invierno. En la carrera larga del GP de Australia se completarán 27 vueltas.

Además, como siempre, el domingo de carreras en Australia lo abrirá el último entrenamiento previo a la carrera, el Warm Up de 10 minutos, que en esta ocasión será a las 00:40 horas de la noche en España, antes de que tenga lugar el cambio.

Marc Márquez es el piloto que más carreras largas ha ganado en lo que va de 2026, al ganar seis (Hungría, República Checa, Alemania, Aragón, San Marino y Japón) de las 17 disputadas. Marco Bezzecchi le sigue con cinco victorias**.** Por otra parte, también han vencido Jorge Martín, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio, Ai Ogura, Raúl Fernández y Alex Márquez, con un triunfo cada uno.

Cómo ver por la tele la carrera de MotoGP en Phillip Island, en directo o en diferido

Para ver por la tele en España la carrera principal del Gran Premio de Australia de MotoGP, necesitarás tener DAZN, la plataforma de pago que tiene los derechos para toda la temporada 2026. A sus retransmisiones se puede acceder en sus propias aplicaciones (en todos los dispositivos), donde cada sesión también se puede ver en diferido, algo muy útil para un fin de semana como este, o en el canal lineal DAZN MotoGP (disponible en plataformas como Movistar + y Orange TV).

Además, otra opción de ver MotoGP es el VideoPass, la propia plataforma de streaming del campeonato, que es de pago y cuyos comentaristas son ingleses. Por último, una vez más, Motorsport.com está presente en Phillip Island para que no te pierdas nada: retransmisiones, crónicas, declaraciones, y más.

A cuántas vueltas es la carrera de MotoGP 2026 en Australia

La última carrera larga de MotoGP en el circuito de Phillip Island, este domingo, será a un total de 27 vueltas, las mismas que se completaron en la última prueba dominical disputada, hace dos semanas en Mandalika (Indonesia).

Qué pilotos han ganado en MotoGP en Phillip Island

Si nos fijamos en la historia, al ser este el último Gran Premio de Australia de MotoGP en Phillip Island, Valentino Rossi será siempre el piloto con más victorias en la mítica pista, ocho (cinco en MotoGP, una en 500cc y dos en 250cc).

Sin embargo, si contamos solamente la categoría reina, sus seis triunfos entre MotoGP (desde 2002) y 500cc fueron igualados por Casey Stoner, que venció en su pista de casa de manera consecutiva entre 2007 y 2012. El siguiente en la lista es Marc Márquez, con cinco victorias, cuatro en MotoGP y una en Moto2. En 2025, fue Raúl Fernández quien venció, cosechando su primera victoria con las motos pesadas.

A qué hora es la carrera de Moto2 2026 en Phillip Island

La carrera de Moto2 en Australia, la decimoctava de la temporada 2026, será a las 02:15 horas de la mañana en España, una vez que ya se haya cambiado la hora (a las 3 serán las 2 de nuevo), a 23 vueltas. Manu González llega líder del Mundial, pero solo con 5.5 puntos de ventaja sobre Izan Guevara.

A qué hora es la carrera de Moto3 2026 en Phillip Island

La de Moto3 volverá a ser la primera carrera del domingo en Phillip Island: empezará a las 2 de la mañana en España, cuando aún no se haya cambiado la hora, es decir, en base al horario de verano aún. Se correrán 21 vueltas. Máximo Quiles llega ya como campeón del mundo.

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