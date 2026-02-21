Quartararo: "No estoy listo ni lo estaré dentro de un mes"

La introducción del nuevo motor V4 en la Yamaha M1 de MotoGP no está siendo, ni mucho menos, un proceso sencillo para los pilotos de la marca japonesa, que ya sufrieron en el primer test de pretemporada en Sepang, donde tuvieron que tener las motos paradas toda una jornada debido a un problema de naturaleza desconocida (en ese momento).

Además, el corredor faro de la compañía, el francés Fabio Quartararo, se lesionó el dedo de la mano derecha en aquellos entrenamientos, pasando por le quirófano y esforzándose en una recuperación express para estar, este sábado, en la salida del segundo y último teste de pretemporada, esta vez en Buriram.

No fueron mejor las cosas para Yamaha, durante la sesión de la mañana, ya que la M1 de Quartararo dio problemas técnicos de nuevo y se pudo ver al francés mostrando el dedo corazón (peineta) de la mano izquierda, un gesto igual al que hizo Marc Márquez a su Honda en el GP de Alemania 2023, el día que decidió cambiar de fábrica.

La gestualidad de Quartararo en el box tras el fallo de la moto lleva a pensar que el corredor está ciertamente desesperado y con ganas de que la temporada pase con rapidez para cambiar de aires.

"Ha sido un día duro, más de lo esperado", admitió Quartararo al final del día ante los medios.

"Intentaremos mejorar mañana", añadió.

Quartararo es consciente de que le queda un año en Yamaha y que deberá campear el temporal de la mejor manera posible a la espera de su traslado a Honda en 2027.

Sobre el comportamiento de la moto, el campeón de 2022 señalo uno de los puntos más débiles del V4. "Es frustrante perder diez kilómetros por hora en las rectas, pero no solo en este circuito, también en los demás".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Steve Wobser / Getty Images

Fabio no quiere perder su valor como piloto y busca una forma de entender cómo poder ser rápido pese a que la moto no está a la altura que él quisiera.

"Hay muchas cosas en las que quiero mejorar y sentirme algo más competitivo. Solo quiero mejorar un poco para que el resultado sea un poco mejor", dijo.

Sin embargo, y aunque se mostró calmado y sabiendo mantenerse en su sitio, Quartararo dejó claro su descontento: "No estoy listo, ni lo estaré dentro de un mes", aseguró. "Este invierno no he hecho dos salidas con la misma moto", en referencia los continuos cambios, pruebas y fallos de la nueva Yamaha M1 V4.