La petición de Quartararo a Yamaha para renovar

Quartararo hizo historia en 2021 al convertirse en el primer campeón del mundo de MotoGP de la historia de Francia, poniendo además fin a una sequía de títulos de Yamaha que se remontaba a 2015, cuando se coronaron con Jorge Lorenzo.

El piloto de Niza, que entró en el equipo oficial de la marca de Iwata este año sustituyendo a Valentino Rossi, ganó cinco carreras y consiguió otros cinco podios en su camino hacia el título, que cerró a falta de dos grandes premios en Misano. El Diablo finalmente acabó la temporada con 26 puntos sobre Pecco Bagnaia.

La M1 de 2021 presentó una gran mejora con respecto a su predecesora, y Quartararo fue capaz de ser mucho más consistente que a lo largo de la campaña en 2020. Sin embargo, la moto siguió pecando de falta de potencia, ya que Yamaha no pudo desarrollar su motor en invierno debido a la congelación del desarrollo forzada por la pandemia de la COVID-19 para todos los fabricantes menos Aprilia y KTM –que pudieron estrenar un nuevo motor al gozar aún de concesiones–.

Tras coronarse en octubre, a Quartararo le preguntaron si pensaba que tenía la mejor moto de la parrilla, a lo que contestó que, basándose en lo que había visto de sus rivales, no lo sabía.

"No lo sé. Todavía no he probado la Honda, la Ducati", respondió Quartararo. "Lo que sí podemos decir es que viendo a los demás pilotos y sus comentarios, parece que no".

"Para mí está funcionando bastante bien, somos campeones del mundo. Por lo tanto, creo que podemos estar muy contentos. Tenemos que trabajar, para ser sincero me siento muy bien con la moto, pero sufriendo en muchas, muchas zonas para adelantar".

"Depende de la pista, esta [Misano] era muy difícil. Pero sabemos, todo el mundo sabe dónde tenemos que mejorar: la potencia. Con [más] potencia creo que podemos tener la mejor moto del paddock, pero creo que Yamaha sabe dónde tiene que trabajar y ahora mismo no puedo decir si es la mejor o no. Pero somos campeones del mundo".

Quartararo no acabó contento tras el test de post temporada de noviembre en Jerez ante la falta de progreso de Yamaha en su moto de 2022, y dijo que no firmaría nada para 2023 hasta que no haya visto lo que el equipo trae al test de pretemporada de Sepang en febrero.

El #20 acaba contrato a final de la próxima temporada y mandó un aviso a Yamaha para renovar: "Estoy pidiendo cosas muy importantes. Después, si no demuestran lo que pido, al menos que lo intenten y que haya una pequeña mejora, eso sería bueno. Pero si veo que van en una dirección totalmente diferente, podría afectar a mi futuro con Yamaha", advirtió.