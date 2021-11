El campeón del mundo afrontará su cuarta temporada en MotoGP en 2022, cuando terminará contrato con Yamaha. Quartararo será una de las piezas más codiciadas de de un mercado de fichajes que empezará a moverse este mismo invierno –si es que no lo ha hecho ya–.

En su nuevo estatus de campeón y líder absoluto del proyecto de la marca de Iwata, El Diablo quiere marcar la evolución de la M1, y desde hace tiempo ha pedido mejorar el déficit endémico de velocidad punta de Yamaha.

Quartararo ya pudo probar la primera versión de la moto de 2022 el pasado mes de septiembre en el test de Misano. Allí ya dijo que "esperaba más del nuevo motor". Este jueves, en los primeros ensayos de pretemporada en el Circuito de Jerez, el francés volvió a subirse a la M1 del próximo curso, y las conclusiones no fueron mucho mejores.

"Probamos una moto muy similar a la de Misano... bueno, para ser sincero, era la moto de Misano. Así que, probamos eso, un nuevo basculante, algo de electrónica, anti-wheelie. Siendo sincero fue muy similar a Misano", dijo contrariado el #20, que acabó la jornada en la novena plaza a siete décimas del mejor tiempo marcado por Takaaki Nakagami.

Crónica del test de Jerez: El test de Jerez cierra la primera jornada cargado de novedades

"Hay que trabajar más para notar una mejora. Aún así, [hay] algo, como te imaginas, la moto es el primer paso y esperamos que sea mucho mejor en Sepang", en referencia al primer test que se celebrará ya en febrero de 2022.

A pesar de las prisas del mercado de MotoGP, el de Niza no tiene urgencia para firmar su próximo contrato y ya ha avisado que esperará a probar la versión definitiva de la nueva moto.

"Creo que todavía es pronto. No quiero firmar nada antes de Malasia, por lo menos. Quiero ver la evolución de nuestra moto. Creo que es lo normal. No creo que sea normal firmar para 2023 sin haber empezado 2022, así que creo que sé lo que quiero. Esperaré un poco para ver cómo va Yamaha, sobre todo para ver la evolución o no de la nueva moto en Sepang".

Y Quartararo manda un mensaje claro a Yamaha: si no le gusta lo que hay, se irá a otro lado.

"Estoy pidiendo cosas muy importantes. Después, si no demuestran lo que pido, al menos que lo intenten y que haya una pequeña mejora, es bueno. Pero si veo que van en una dirección totalmente diferente, podría afectar a mi futuro con Yamaha", remachó.

(Pasa las imágenes para ver las fotos del test de Jerez o haz click en este enlace si no puedes hacerlo)

Alex Marquez, Team LCR Honda 1 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Team LCR Honda 2 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 3 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 4 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 5 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 6 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 7 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 8 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 9 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 10 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 11 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 12 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 13 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 14 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 15 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 16 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 17 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 18 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 19 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 20 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 21 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 22 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 23 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Honda RC213V 2022 of Alex Marquez, Team LCR Honda 24 / 169 Foto de: German Garcia NO Honda RC213V 2022 of Alex Marquez, Team LCR Honda 25 / 169 Foto de: German Garcia NO Honda RC213V 2022 of Alex Marquez, Team LCR Honda 26 / 169 Foto de: German Garcia NO Stefan Bradl, Repsol Honda Team 27 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 28 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 29 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 30 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 31 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 32 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 33 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 34 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 35 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 36 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 37 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 38 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Honda RC213V 2022 of Alex Marquez, Team LCR Honda 39 / 169 Foto de: German Garcia NO Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 40 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 41 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 42 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 43 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 44 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 45 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 46 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 47 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 48 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 49 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 50 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 51 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 52 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 53 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 54 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Honda RC213V 2022 of Alex Marquez, Team LCR Honda 55 / 169 Foto de: German Garcia NO Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 56 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 57 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 58 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 59 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing 60 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 61 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 62 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 63 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 64 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 65 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 66 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 67 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 68 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 69 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 70 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 71 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 72 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 73 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 74 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 75 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 76 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 77 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 78 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 79 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 80 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 81 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 82 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 83 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 84 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 85 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 86 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 87 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 88 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 89 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 90 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 91 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 92 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 93 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 94 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 95 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 96 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 97 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 98 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 99 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 100 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 101 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 102 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 103 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 104 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 105 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 106 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 107 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 108 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 109 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 110 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 111 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 112 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 113 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 114 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 115 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 116 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 117 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 118 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 119 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 120 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 121 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mika Kallio, Red Bull KTM Factory Racing 122 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 123 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 124 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mika Kallio, Red Bull KTM Factory Racing 125 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 126 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 127 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 128 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 129 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 130 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 131 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 132 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 133 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 134 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 135 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 136 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 137 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández, KTM Tech3 138 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 139 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 140 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso, RNF Racing 141 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 142 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 143 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 144 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 145 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Darryn Binder, RNF Racing 146 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 147 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 148 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 149 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Gresini Racing 150 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 151 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 152 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 153 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 154 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini 155 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 156 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 157 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 158 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 159 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 160 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 161 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 162 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 163 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 164 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 165 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 166 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raúl Fernández, KTM Tech3 167 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Raul Fernandez, KTM Tech3 168 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Remy Gardner, KTM Tech3 169 / 169 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images