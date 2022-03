Por qué Losail es el mejor termómetro para medir el cabreo de Quartararo

Cargar el reproductor de audio

Desde que se subió a la moto en los primeros test de invierno, en Jerez, la semana después de que el curso cerrara el telón en Valencia, el francés pasó a subrayar la falta de velocidad punta de su M1, sobre todo al cruzar sus datos con los de las todopoderosas Ducati. Con el paso de las semanas, el Diablo fue endureciendo sus declaraciones hasta llegar al nivel de máxima crudeza, que se precipitó al terminar la última jornada de la pretemporada, en Mandalika.

“Es decepcionante que hayamos dispuesto de tanto tiempo para desarrollar el motor y no tengamos nada. No entiendo que el promedio de velocidad que perdemos en cualquier circuito respecto de los más rápidos siempre sea de 10 kilómetros por hora. Da igual que la recta sea de cien metros o de un kilómetro, que de esa cifra no bajamos”, convino Quartararo desde Lombok, donde su M1 alcanzó ‘solo’ 305 kilómetros por hora, 9,8 k/h menos que la Ducati de Johann Zarco. La Yamaha del chico de la Costa Azul quedó clavada en la 17ª plaza de la estadística reservada a las velocidades punta. Solo se contabilizaron cuatro prototipos más lentos que el suyo. Dos de ellos fueron Yamaha (Franco Morbidelli y Andrea Dovizioso), mientras que la unidad de Darryn Binder, la especificación de 2021, empató con la suya a esos 305 k/h.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, durante los test de pretemporada en Indonesia Photo by: Yamaha

Estas cifras certifican una evidente falta de músculo de la M1 de 2022 al compararla con la competencia. No obstante, los buenos resultados no son solo fruto de los tramos en línea recta, y si la vehemencia en las declaraciones de Quartararo llamó la atención fue al comprobar su buen rendimiento en Mandalika. Sobre todo el último día, en el que se dio un hartón de kilómetros (79 giros), el tercero que más rodó. Aquel domingo, el muchacho de Niza terminó con el segundo mejor tiempo absoluto, a solo 14 milésimas del más veloz (Pol Espargaró), y siendo uno de los más consistentes, según refleja el análisis de las tandas largas de vueltas: fue el que más giros completó (48) en el hipotético ritmo que, sobre el papel, deberán mantener quienes quieran pelear por el triunfo el 20 de marzo, fecha en la que debe disputarse el Gran Premio de Indonesia.

Con todos estos datos sobre la mesa es normal que haya quien considere algo desproporcionados los lamentos del actual campeón, y busque algún otro porqué que lo justifique. Y es en ese contexto cuando es fácil caer en la cuenta de que su contrato con Yamaha expira a finales de esta temporada, y que ambas partes están inmersas en las negociaciones para prolongarlo. Al hilo de eso cabe destacar que el #20 siempre dejó claro que antes de firmar la renovación quería subirse a la nueva M1, para así poder evaluar el trabajo hecho por los ingenieros durante el invierno. Su veredicto no ha dejado lugar a las dudas, tan es así que incluso ha remarcado que su futuro “está abierto”, por más que sus opciones de recalar en cualquier otra escudería sean escasas, tanto por la coyuntura del mercado como por su elevado y merecido caché.

Llegados a este punto es preciso encontrar algún elemento que sirva para colocar en su justa medida esas reivindicaciones que hace Quartararo. Ningún piloto se siente satisfecho con la velocidad punta que es capaz de ofrecer la moto que conduce, dado que es un tiempo que “sale gratis”, según coinciden todos. En ese sentido, no existe un mejor escenario que el circuito de Losail para que actúe como termómetro de esas quejas. En teoría es un trazado favorable a la excelsa potencia de la Ducati, con una recta en la que cualquier moto falta de velocidad no debería tener opción. Y, a pesar de ello, las dos últimas pruebas disputadas allí, ambas en 2021, se las adjudicaron dos Yamaha (Maverick Viñales y el propio Quartararo).

Fabio Quartararo se queja de falta de velocidad punta en la Yamaha 2022 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Para un piloto es mucho más fácil destacar la falta de velocidad punta de la moto que lleva que, pongamos por caso, la falta de manejabilidad”, argumenta en declaraciones a Motorsport.com uno de los ingenieros con más experiencia del paddock. “La velocidad punta queda plasmada en los papeles, y eso, quieras que no, le da más fuerza a sus reivindicaciones porque todo el mundo puede verlo”, añade este responsable técnico de uno de los pilotos oficiales del momento.

Con todas las reservas que merece siempre cualquier análisis del Gran Premio de Qatar, puesto que transcurre en unas condiciones únicas –de noche, en una pista habitualmente muy sucia por la arena del desierto y con fuertes rachas de viento–, la primera cita de este 2022 permitirá hacerse una ligera idea del nivel de unos y otros, y del impacto que tendrán las ocho Ducati que supondrán un tercio de la parrilla completa. Su descomunal potencia complicará un poco más el trabajo a los pilotos de las demás marcas, especialmente en la cronometrada del sábado. En función de cómo se coloque Quartararo, el problema que deberá afrontar será cómo adelantar a los rivales que tenga delante, especialmente si se van subidos a una Ducati o a una Honda. Dependiendo de cómo termine ese estreno en Qatar, la dureza de las declaraciones que ha ido soltando en el último mes puede perfectamente quedarse corta y certificar que, efectivamente, Yamaha tiene un gran problema.