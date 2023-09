Quartararo: "Si en Yamaha no estamos alineados, 2024 será igual o peor"

Fabio Quartararo fue uno de los pilotos que se jugaba mucho de cara al futuro en el pasado test de Misano. El piloto francés, cada vez más cansado de su complicada situación en Yamaha, quería ver en las pruebas algún atisbo de que la situación pueda dar un cambio a mejor para la próxima temporada.

Sin embargo, la jornada no salió tal y como quería, y admitió sentirse decepcionado con las novedades que la marca de Iwata le montó en la M1. Unas palabras que, sin embargo, contrastaron con lo que dijo Massimo Meregalli, director del equipo en MotoGP, que dio por válido el test, especialmente gracias al nuevo motor. El italiano comentó que podían irse del circuito transalpino con "una pequeña sonrisa".

En su llegada al Circuito Internacional de Buddh, donde este fin de semana se disputa el primer Gran Premio de India de la historia, Quartararo ha comentado las palabras de Meregalli. Tras volver a catalogar el test como una decepción, el 'Diablo' ha lamentado que sus comentarios y los de Yamaha no estén a la par sobre el prototipo de 2024.

"En el test de Misano vimos los comentarios del team mánager y los míos, que fueron blanco y negro, totalmente diferentes", ha empezado diciendo. "Puedo decir claramente que fue una decepción y que no estuvo a la altura que esperaba. No hemos dado un paso adelante, para nada. Pero si el team mánager dice que es mejor, hay que escucharlo".

El #20 cree que su 'feeling' con la moto debe priorizar, y lamenta que si la situación no cambia la próxima campaña sea aún peor que la presente: "Al final no hay nada en la línea, uno dice blanco y otro dice negro. Los comentarios del piloto creo que son un poco más importantes, es el piloto quien prueba las motos y quien tiene la sensación de si son más fáciles de pilotar o no. Si empezamos [así] y no estamos alineados, por supuesto que 2024 será igual o peor".

Sobre las piezas que pudo probar en el circuito Marco Simoncelli, Quartararo ha admitido que montará el deflector de la parte baja del basculante, que ya destacó en Italia como una mejora: "Utilizaremos la aleta de debajo del basculante, tipo cuchara. Será lo único. Hemos probado muchas cosas desde la pretemporada, fuimos capaces de encontrar algunas mejoras, aunque pequeñas".

Por último, Fabio no espera que India otorgue a Yamaha una posibilidad de mejorar su rendimiento por ser un gran premio nuevo: "Creo que no será mejor, por las rectas. En Indonesia no había muchas rectas y estábamos delante desde el principio. Pero con tantas rectas y aceleraciones sufriremos muchísimo. Cuando esperas llegar a 370 kilómetros por hora en una recta, sabes que [vas a perder] 3 décimas. No creo que estemos luchando arriba, pero daremos el máximo", ha finalizado.