Una espantada de campeonato

En Tailandia, el francés cruzó la meta el 17º, en el que supone su segundo peor resultado desde que debutó en MotoGP, en 2019. Si en aquel Gran Premio de Aragón de 2020 (fue el 18º) terminó a 21 segundos del ganador (Alex Rins), esta vez fueron 34 los que le separaron de Miguel Oliveira. A pesar de que Fabio Quartararo se fue del circuito sin atender a los periodistas, existen varios indicativos que llevan a pensar que la clave de su pobre rendimiento en carrera la tuvo la presión de la goma delantera, que se puso por las nubes y, en consecuencia, restó agarre tanto del tren delantero como del trasero. Ese efecto se hizo más evidente con el asfalto empapado y los compuestos rayados. De eso se quejaron tanto Cal Crutchlow como Franco Morbidelli, los otros dos corredores que compiten con la misma especificación de moto que la del #20.

"La lluvia exagera los problemas de nuestra moto. La única cosa que pude hacer fue adelantarle en las frenadas. Pero claro, frenar tan fuerte provoca que la presión vaya para arriba, de modo que estás entre la espada y la pared", relató Crutchlow, que en la mayor parte de la prueba rodó delante de Quartararo, aunque finalmente terminó por detrás (el 19º). "Me costó mucho plantearme adelantar en el momento en que la presión de la goma delantera se disparó", coincidió Morbidelli. Preguntado por Motorsport.com por qué ese efecto se ceba con Yamaha, el italiano no supo muy bien qué contestar. "Lo que pasa es que el nivel se ha igualado mucho, y sometemos a las gomas a mucho estrés, tanto en las frenadas como en las aceleraciones. Y eso hace que formemos un tren del que sea muy complicado salir", añadió el #21.

La presión a la que está sometido el actual campeón es evidente y comprensible, una sensación ratificada por su espantada del 'paddock' de Buriram.

"Fabio no ha hablado con nosotros después de la carrera, porque estaba muy decepcionado y frustrado. Se fue directamente hacia su oficina para calmarse", se limitó a decir Massimo Meregalli, team manager de Yamaha. Ni la frustración por ese presunto problema de presiones, ni la incuestionable falta de pegada de su Yamaha, deberían ser argumentos suficientemente potentes como para motivar semejante plantón. Si esa fuera la vara de medir, Franco Morbidelli, su vecino en el taller de la estructura oficial de la marca de los diapasones, no se habría presentado a uno solo de los encuentros con la prensa y, sin embargo, al romano no se le recuerda una falta.

Quartararo no gana desde el mes de junio, en Alemania, antes del parón veraniego. Los 34 puntos de margen que tenía en aquel instante respecto de su más inmediato perseguidor (Aleix Espargaró) han quedado reducidos a solo dos y sobre Pecco Bagnaia. El cruce de datos con el de Ducati es lo más llamativo de todo el asunto y ayuda a comprender la ansiedad que debe sufrir el buque insignia de Yamaha, al ver cómo el título se le escabulle de entre las manos sin que su descomunal talento le permita impedirlo.

Desde aquella carrera en Sachsenring se han disputado siete grandes premios, en los que el chico de Niza solo ha sumado 47 puntos, 20 de ellos de una vez, gracias a la segunda plaza conseguida en Austria, en la única ocasión en la que se volvió a subir al podio. La trayectoria de Bagnaia en ese mismo periodo ha sido diametralmente opuesta a la de su rival, dado que el turinés ha sido capaz de acumular 136 puntos de los 175 que se han repartido, esto es, 89 puntos más que Quartararo, el equivalente al botín de casi cuatro pruebas.

Llegados a este punto habrá que ver cómo afronta el Diablo el tramo más decisivo del curso y si es capaz de convertir en impulso la comprensible sensación de impotencia que debe invadirle. Sobre todo, después de haber apostado por un futuro junto a Yamaha.

Sin embargo, una jornada después de su cero en Buriram, publicó un mensaje en sus redes sociales: "Qué pesadilla... Desafortunadamente, tuvimos una carrera terrible y no pudimos sumar ningún punto".

"Después de un fin de semana realmente bueno en (condiciones de) seco, llovió justo antes de nuestra carrera", escribió el francés. "Solíamos ser rápidos este año (en mojado), pero de alguna manera tuvimos dificultades, problemas y una sensación terrible. Quiero dar las gracias a los aficionados tailandeses y nos vemos el año que viene. ¡Es hora de reiniciar, entrenar y preparar la carrera de Phillip Island!".

