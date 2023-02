Quartararo: "La cosa pinta bien, muy bien"

Cargar el reproductor de audio

El actual estado de ánimo del francés no tiene nada que ver con el humor que gastaba en noviembre, al terminar el pasado Mundial, ese que hizo campeón a Pecco Bagnaia y que le devolvió el título a Ducati 15 años después. La explosión del fabricante de Borgo Panigale y de su flamante campeón contrastó con el bajón que le pilló el Diablo, a quien no le bastó con su endiablada velocidad para suplir las carencias de su M1, sobre todo en aquello relativo al motor.

Para ponerle remedio a esa falta de pegada, Yamaha contrató a Luca Marmorini, un especialista en la materia, con una dilatada experiencia en la Fórmula 1, quien, a su vez, configuró un grupo de trabajo para revitalizar el propulsor de la marca de los diapasones.

Los datos que se pudieron extraer de las tres jornadas que duró el shakedown que esta misma semana se llevó a cabo en Sepang, invitan al optimismo si tenemos en cuenta la evidencia ganancia en velocidad punta que puso en evidencia Cal Crutchlow, el probador del constructor de Iwata.

Fabio Quartararo, que se ha pasado las tres últimas semanas en California, poniéndose a tono físicamente, llegó a tiempo a Malasia para asistir al último día de actividad en pista, de modo que pudo comprobar que, efectivamente, la especificación de la M1 a la que él se subirá a partir de viernes y hasta el domingo corre más.

"Pude llegar para estar presente durante el último día del shakedown, con Cal, y la verdad es que la cosa pinta bien, pinta muy bien", comentó el #20, en unas declaraciones realizadas a Canal +. "De todos modos, prefiero esperar a terminar los tres días de test antes dar mi veredicto", añadió el corredor de Niza, cuyas declaraciones no tienen nada que ver, tanto en el fondo como en la forma, con las que hizo a estas alturas del año pasado. Entonces, Yamaha ya intentó afilar su moto para que ganara algo de velocidad, básicamente en recta, y que así sus pilotos tuvieran alguna opción de pelear, sobre todo con las todopoderosas Ducati. No obstante, la falta de fiabilidad de aquella versión con más músculo desaconsejó su homologación con vistas a la temporada, circunstancia que, evidentemente, no le gustó un pelo a Quartararo.

Por más que todavía falten unas horas para que pueda confirmar en su propia piel la dimensión real de ese hipotético paso adelante, al campeón del mundo de hace dos años se le nota satisfecho con la reacción que ha notado en estos últimos meses. La prueba más evidente de ello radica en la cantidad de material que deberá probar y avaluar, muy superior a lo que venía siendo habitual.

"Puedo decir que Yamaha ha trabajado muy duro. Han traído un montón de piezas nuevas, y eso es algo a lo que no estábamos acostumbrados en los últimos años. Al margen de pequeños detalles, no teníamos la oportunidad de probar demasiados elementos. Esta vez, sin embargo, tenemos tres días de mucho trabajo por delante", celebra Quartararo.

"Estas vacaciones de invierno han sido muy largas, pero en cierto modo me han venido bien porque me han dado tiempo para entrenarme y prepararme para la próxima temporada. Será larga, lo sabemos. Tenemos que trabajar bien durante este test para asegurarnos de que estamos preparados. Estoy ansioso por probar la especificación 2023 y ver los progresos que hemos hecho. Llegué a Sepang un poco antes y pasé algún tiempo en la pista durante el Shakedown. He oído y visto cosas positivas, así que estoy impaciente por probarlo por mí mismo", zanja el de la Costa Azul.

