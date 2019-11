Quartararo: "No sé por qué Yamaha no iba a ir bien en Motegi"

Motegi.- Sobre el papel, el circuito propiedad de Honda no debería adaptarse a las Yamaha. Sus características lo convierten en una pista de stop & go, es decir, fuertes frenadas y aceleraciones, uno de los puntos débiles de las M1 en los últimos tiempos. De hecho, ningún piloto de la marca de Iwata sube aquí al podio desde 2015.

Sin embargo, esto no parece importarle a Fabio Quartararo. El francés, que podría dejar sellado matemáticamente este fin de semana el título de mejor debutante, volvió a desafiar la lógica y situó su moto en cabeza.

"Para mí la Yamaha es buena, no sé por qué no iba a ir bien aquí", señala el piloto de Niza. "Si empezamos pensando que Yamaha no va bien perdemos la motivación. Tengo que pensar que puedo ganar, pelear por el podio".

Junto al piloto de 20 años, las otras tres M1 se metieron entre los seis mejores de la jornada, aunque reconoce que su moto no es la que mejor se adapta a esta pista.

"Hoy hemos sido primero y segundo. Puede ser que la Ducati y la Honda tengan algo más. Márquez está cerca", afirma.

El piloto del Petronas, que ya ganó en este circuito hace un año en Moto2 aunque luego fue descalificado, reconoce que es uno de sus trazados favoritos. De cara al domingo, destaca la importancia de clasificar bien y prevé una carrera con los mismos protagonistas de los últimos grandes premios.

"Voy rápido en primer lugar porque me gusta. La carrera dependerá de la clasificación. Tengo un buen ritmo para estar con los de delante. Será el mismo grupo de siempre", zanja.