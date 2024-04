Yamaha anuncia la renovación de Quartararo hasta final de 2026

Contra todo pronóstico, Yamaha difundió un comunicado oficial este viernes para anunciar la renovación de Fabio Quartararo para las dos próximas temporadas. El piloto francés estaba negociando con diversos equipos y contaba con una oferta en firme de Aprilia, pero finalmente ha preferido seguir con el fabricante que le dio la alternativa en la categoría reina, con Petronas en 2019, y con cuyo equipo oficial corre desde 2021, cuando se proclamó campeón del mundo de MotoGP.

Desde entonces, Yamaha no ha logrado poner a disposición de Quartararo una moto competitiva con la que defenderse de los fabricantes europeos, sobre todo Ducati, lo que llevó al corredor galo a explorar alternativas fuera de la casa japonesa. Pero los esfuerzos de Yamaha en mejorar la moto y, sobre todo, una oferta económica fabulosa imposible de igualar por Aprilia, su principal opción de futuro fuera de la acutal, han terminado de convencer al corredor.

No te lo pierdas: MotoGP Para asegurar el futuro de Yamaha en MotoGP, era "esencial" renovar a Quartararo

En una nota de prensa difundida esta mañana, el fabricante nipón comunicaba la buena noticia:

"Es un gran placer para Yamaha Motor Co., Ltd. confirmar a Fabio Quartararo como piloto Factory Yamaha para las temporadas 2025 y 2026 de MotoGP.

Mantener al francés de excepcional talento en el Monster Energy Yamaha MotoGP Team era la máxima prioridad para la fábrica de Iwata, que está poniendo todo su empeño en apoyar a Quartararo. Su decisión de "permanecer en el equipo azul" se vio positivamente influenciada por el fuerte compromiso que Yamaha ha hecho para volver a la senda de la victoria con el continuo desarrollo de la YZR-M1.

Aunque "sólo" llevan cuatro años juntos, la combinación Quartararo-Yamaha ya se considera una pareja natural entre los aficionados de MotoGP. La exitosa asociación llevó a Quartararo al primer título mundial de MotoGP en 2021, en su primera temporada con el equipo de fábrica, y al título de subcampeón en 2022.

Fabio Quartararo renueva con Yamaha Foto de: Yamaha

Otros hitos de Yamaha en el currículum de Quartararo son las 8 victorias y 21 podios con el equipo oficial en las temporadas 2021-2024, así como las 3 victorias y 10 podios con el equipo satélite los dos años anteriores. Además, ha conseguido 16 poles y 41 salidas en primera fila en un total de 93 fines de semana de Gran Premio a bordo de la YZR-M1.

Estos logros, además de sus innegables habilidades, su inigualable motivación y su contagiosa personalidad alegre, hacen que Yamaha confíe plenamente en su asociación con el piloto de 24 años", dice la nota.

Quartararo: "Yamaha me ha demostrado que tiene un nuevo enfoque"

Fabio Quartararo, por su parte, aseguraba estar feliz con la renovación.

"¡Estoy supercontento de anunciar que voy a continuar mi aventura en azul! El invierno pasado Yamaha me demostró que tiene un nuevo enfoque y una nueva mentalidad agresiva. Tengo mucha confianza: volveremos a estar juntos delante.

Hace seis años me dieron la oportunidad de subir a MotoGP y desde entonces hemos conseguido grandes cosas juntos. Todavía tenemos un largo camino por delante para volver a luchar por la victoria. Trabajaré duro y estoy seguro de que, juntos, conseguiremos nuestro sueño una vez más", zanja el piloto

Fabio Quartararo, Lin Jarvis, Yamaha Factory Racing, Thomas Maubant Foto de: Yamaha

Quartararo, que acumula once victorias en la clase reina desde 2020, cuando logró la primera, no suma ningún triunfo desde 2022 cuando ganó el Gran Premio de Alemania, una situación que ha llevado al corredor a plantearse seriamente un cambio de aires que, finalmente, no se ha producido.

Curiosamente, durante el Gran Premio de Portugal celebrado hace menos de dos semanas, Quartararo dijo que estaba hablando con varios equipos y que no tenía prisa por cerrar su futuro, aunque era consciente de que "iba a decidirse en un corto plazo". El gerente de Fabio, su amigo Thomas Maubant ha mantenido reuniones con diversos fabricantes, llegando a concretarse una oferta de Aprilia que, económicamente, era muy inferior a lo que le ha ofrecido Yamaha, que ha bañado en oro al talentoso piloto de la Costa Azul.