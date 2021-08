Quartararo: "¿Viñales? No estoy realmente triste"

Tras su suspensión en el Gran Premio de Austria por intentar dañar deliberadamente el motor de su M1 durante el GP de Estiria, Yamaha anunció el final inmediato del contrato de Viñales la semana pasada.

El español correrá con Aprilia en 2022 y probará la RS-GP por primera vez la próxima semana en un test de dos días en Misano.

Cuando Motorsport.com le preguntó si estaba triste porque Yamaha no pudo arreglar las cosas con Viñales para acabar la temporada, el líder del campeonato Fabio Quartararo contestó: "Es una cosa que realmente no me importa. Estoy centrado en mi trabajo, así que es algo que realmente no me afecta".

"No estoy triste. Estoy disfrutando, es un deporte individual y tengo un nuevo compañero de equipo este fin de semana. Así que no estoy realmente triste".

El piloto probador de Yamaha, Cal Crutchlow –que inicialmente iba a sustituir a Franco Morbidelli en el Petronas SRT durante el GP de Gran Bretaña–, formará equipo con Quartararo este fin de semana en Silverstone.

Yamaha quiere anticipar la llegada de Franco Morbidelli a su equipo oficial para sustituir a Viñales durante el resto de 2021 en cuanto esté recuperado de su operación de rodilla y que también ocupe esa plaza en 2022. Crutchlow admitió que sabía cuánto tiempo iba a correr esta temporada, pero se negó a dar más detalles.

El antiguo compañero de Viñales, Valentino Rossi, quien pensaba que Yamaha iba a poder reconciliarse con el español para acabar la temporada 2021, descartó pasar del Petronas SRT al equipo oficial Yamaha para cerrar su carrera en MotoGP.

"Pensé que podían arreglar la situación, pero sinceramente sé lo mismo que tú: no sé mucho más", dijo Rossi cuando Motorsport.com le preguntó su opinión sobre la salida de Viñales de Yamaha.

"Tal vez tengan otros problemas y seguro que este movimiento genera otros movimientos. Ya veremos en las próximas carreras".

"De todos modos, Maverick se subirá a la Aprilia lo antes posible. Será muy interesante, porque parece que la Aprilia es muy competitiva y Maverick es un tipo muy rápido. Será interesante para la segunda parte de la temporada".

"Tenemos que conocer quién va al equipo oficial. Tal vez Franco. Y quién viene a ser mi compañero de equipo también".

"Creo que seguiré aquí en Petronas hasta el final de la temporada", remachó.

