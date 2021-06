Quartararo: “Viñales ganó la batalla el sábado, pero los puntos se dan el domingo"

El francés, que lidera el campeonato con 156 puntos, 34 más que el segundo clasificado, Johann Zarco, se irá al parón veraniego con la satisfacción de ser un poco más líder y, sobre todo, de haber desactivado ya por completo la amenaza de su compañero de equipo, Maverick Viñales, que ni saliendo desde la pole ni con mejor ritmo pudo plantarle cara en la carrera.

Quartararo, que celebró la victoria intentando patear una bola de golf en medio de la pista, reconoció que le falta un poco de tino en esas lides.

“Solo llevo cinco días entrenando en golf, pero voy a mejorar seguro”, aseguró eufórico tras la victoria. “Ha sido un día duro, una carrera difícil, me costaba mucho adelantar a Bagnaia. He tenido dificultades este fin de semana con el brazo derecho. Creo que tenía tres décimas más por vuelta, pero me molestaba el brazo (operado de síndrome compartimental). Estaba asustado, pero al final logré mantener el ritmo. Maverick ganó la batalla del sábado, pero los puntos se reparten el domingo”, dijo desafiante.

“La verdad es que hubiera podido ir bastante más rápido, pero no me he encontrado súper bien. Al principio era imposible pasar a Pecco, se me iba en las rectas muchísimo. Al final encontré un sitio donde ni yo mismo me esperaba que pudiera adelantarle”, admitió. “Son 25 puntos muy buenos en este circuito”.

Con esta nueva victoria el galo se apuntala como líder y máximo favorito al título.

Clasificaciones completas: Así quedan los campeonatos de MotoGP 2021 tras el GP de Holanda

“La distancia en el Mundial es buena, pero lo más importante es que he cambiado mucho respecto al año pasado. Ahora es momento de ganar carreras. El año pasado era más conservador. Viendo el ritmo de Maverick ayer me hubiera conformado con ser segundo y ahora, no. Creo que estamos en muy buen camino con el equipo”.

“Maverick iba mucho más rápido que yo en algunas partes del circuito, pero hoy he mejorado. Cuando he cogido ventaja me he tranquilizado porque es un circuito muy físico. He cometido un error en la curva 6. Ha sido una carrera movidita, pero ha estado bien”.

Por último, el francés evaluó a sus máximos rivales ahora para la corona.

“Creo que las Ducati, pero con mucho cuidado de Joan Mir, que va muy fuerte, y también con Miguel Oliveira. Ahora viene Austria, que no es un buen circuito para nosotros, pero que con la moto de este año creo que podemos hacer un buen resultado”, zanjó el chico de la Costa Azul.

