Fabio Quartararo no tardó en hacerse un hueco en MotoGP. En su cuarto gran premio en 2019 se convirtió en el poleman más joven de la historia en la categoría reina. Sus tres primeras victorias la pasada temporada le convirtieron en el piloto francés más laureado en la clase máxima.

Este meteórico ascenso vino como resultado de los grandes sacrificios que hizo al principio de su carrera. Con cuatro años ya estaba subido en una moto, pero en Francia solo se permitía competir a los pilotos mayores de 14. Desde los siete años comenzó a viajar de Niza a España, donde consiguió sus primeros éxitos.

El nuevo piloto oficial de Yamaha se trasladó a España en plena adolescencia, dejando atrás a su familia y amigos aunque guarda un recuerdo especial de aquella época. El Diablo tuvo que elegir desde muy joven entre distanciarse de sus allegados o su carrera.

"Fue una época difícil, sobre todo cuando era pequeño", explicó Quartararo en el programa Clique de Canal+ Francia. "Eran casi cien mil kilómetros al año entre Niza y España. Cuando tenía 13 años, mis padres y yo decidimos trasladarnos a España con mi antiguo manager para poder concentrarme en mi preparación física y entrenar mucho con la moto. Creo que fue la elección correcta. Creo que ha ayudado mucho a mi nivel. Estoy orgulloso de dónde estoy hoy".

"Todos mis amigos estaban en Francia. En dos años en España, no tenía ningún amigo. Todo lo que tenía era mi entrenador. Hacía casa, entrenamiento, casa, entrenamiento, casa, entrenamiento. También hice cursos a distancia. No fue fácil. Mi mejor amigo trabaja conmigo en la pista, lo conozco desde hace seis años y no conservo ningún amigo de la infancia. Era difícil establecer una relación cuando vivía en España o Francia. Sólo he mantenido una relación real con él".

Quartararo ganó dos títulos del (Campeonato de España CEV), antes de debutar en el Mundial en 2015. Dos temporadas en Moto3 y otras dos en Moto2, donde solo ganó una carrera, que le llevaron a MotoGP en 2019 con el equipo Petronas. Sus resultados hicieron que el equipo oficial Yamaha le fichara como sucesor de Valentino Rossi a partir de 2021.

"Antes de la primera carrera de 2020, muchos periodistas me dijeron: '¿Qué pasa si no ganas ninguna carrera en 2020 y sustituyes a tu ídolo Valentino Rossi?' En ese momento me dije: 'No pasa nada, tendré otras oportunidades en 2021'. Ganar la primera carrera me liberó. Era un momento que llevaba esperando desde que era un niño, era mi sueño. Y lo más importante, ganar dos seguidas en el mismo circuito es un sueño", reconoce.

Sin embargo, antes de llegar a MotoGP la carrera de el piloto de Niza pasó por momentos de incertidumbre. Señalado como el 'antiMárquez', ni en Moto3 ni en Moto2 cumplió las altas expectativas depositadas en él.

"Hace tres años pasé momentos súper complicados. Solía ir a la playa y mucha gente me decía: 'Es mejor entrenar que ir a la playa'. Y estaba entrenando mucho. Ahora, como he ganado tres carreras de MotoGP, cuando voy a la playa todo el mundo dice: 'Es bueno que te tomes tiempo para descansar', pero hace tres años hacía exactamente lo mismo. Cuando tienes 16 o 17 años son comentarios difíciles de digerir, pero he ganado mucha experiencia", comenta.

En 2020 tuvo que aprender a lidiar con una nueva presión, la del título, pero las dificultades en la segunda mitad de la temporada le llevaron a acabar octavo el campeonato y a trabajar de nuevo con un psicólogo este invierno. Sin embargo, cree que se ha quitado parte de la presión desde su victoria en el Gran Premio de España.

"Fue una gran emoción. Tantas imágenes de todos los sacrificios que hice de pequeño para llegar a ese punto. Pensaba en los miles de kilómetros que he recorrido con mi padre. Dormía en el suelo de la furgoneta mientras él conducía, horas y horas. Esas imágenes me vinieron en el podio. Es increíble. Pensar en todos los sacrificios que mis padres hicieron por mí, es especial", recordó.

Un recuerdo que decidió grabarse en la piel.

"Decidí hacerme un tatuaje porque creo que es un momento inolvidable. Mucha gente piensa que es raro tatuarse tu cara. Pero para mí es un momento inolvidable y un sueño. Es un momento histórico para mí, que siempre he soñado desde que tenía cuatro años. Si cumplo 70 u 80 años, siempre tendré ese momento. Es un sueño hecho realidad".

