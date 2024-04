Quartararo: "Todos mejoran y nosotros, cada año, vamos más lentos"

El francés siempre fue un piloto eficaz y rápido en Jerez, pero este viernes en el arranque del Gran Premio de España el francés tuvo un papel irrelevante.

"Tenemos problemas para girar. Estamos demasiado centrados en la frenada, y estamos perdiendo en el giro. Hacemos muchos más metros que los demás, y eso nos hace la vida mucho más difícil", expuso el de Yamaha.

"La pista está bien, si tenemos en cuenta los tiempos, simplemente es que nos cuesta", no quiso esgrimir excusas alguna.

"Nosotros vamos cada año más lentos. Tenemos un paso por curva más lento y eso nos complica mucho. Perdemos en el giro, en cada curva", ahondó Fabio Quartararo.

"He probado el neumático duro delantero pero en la curva 7 he bloqueado la parte delantera inmediatamente, luego hemos probado algo con el neumático blando pero no ha ido muy bien. En el ataque cronometrado final, cometimos algunos errores. En cualquier caso, el problema era girar. Nos falta ese giro, que hace que la moto sea súper agresiva y recorramos muchos más metros. Es algo que nos complica mucho la vida", resumió.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

En Austin, Quartararo hizo varios cambios en la puesta a punto, a una escala nunca vista antes para Yamaha, pero quiere "comprobar con precisión" los datos recogidos el viernes antes de hacer ningún cambio, para entender por qué el comportamiento de la M1 se deteriora temporada tras temporada: "También quiero compararlo con los últimos años para ver por qué ha cambiado tanto. Cada año cambiamos mucho la forma de hacer el cronometraje, cada año es diferente, no progresamos y cada año somos un poco más lentos", dijo.

"Por eso quiero estudiar bien las diferencias y entender por qué nos falta tanto giro. También tenemos mucho wheelie porque tenemos más carga aerodinámica pero la velocidad de paso por curva es mucho más lenta, así que pisamos el acelerador de forma más agresiva, desliza más, cabecea más... Es una de las cosas que nos complican la vida".

Quartararo reconoce que tiene problemas "en todas las curvas" en las que hay que mantener cierta velocidad: "En las curvas en las que hay que frenar de verdad, como la curva 6, la curva 2, va bastante bien. Pero en todas las demás curvas, el giro es realmente complicado".

"Las condiciones de la pista parecen buenas", añadió el francés, descartando un problema en ese frente. "Cuando ves que han batido el récord de la pista y que los 10 primeros están en 1'36"5, significa que la pista está realmente bien y que de momento sólo está ligada a nuestra moto", valoró el chico de la Costa Azul.