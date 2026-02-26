Quartararo: "Tengo claro mi futuro y eso me ayuda mentalmente"

Buriram (Enviado Especial).- A punto de cumplir los 27 años, Fabio Quartararo se presenta ante su octava temporada en MotoGP sin un objetivo claro más allá de tratar de pasar el tiempo lo más pronto posible antes de iniciar, la próxima tempura, una nueva etapa en su carrera con cambio de fabricante incluido.

Yamaha, el fabricante que le llevó en 2019 a MotoGP y con el que ganó el campeonato en 2021, se ha esforzado en hacer una nueva moto desde cero, renunciando a su filosofía del motor de cuatro cilindros en línea para seguir al resto de fabricantes y construir un V4 que, de momento, no está rindiendo a la altura de lo que se espera de un fabricante del potencial del de Iwata.

Para Quartararo los objetivos este año no están claros, más allá de dejar pasar el tiempo.

"No tengo expectativas", admitió este jueves en la previa del Gran Premio de Tailandia, que se celebra este fin de semana en Buriram.

"Es difícil mantener la calma porque soy consciente de mi potencial", añadió el corredor, para justificar sus ataques de ira, tanto sobre la moto como en el box.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Steve Wobser / Getty Images

Quartararo fue quien más empujó a Yamaha para hacer la nueva moto V4, pero el resultado dista de lo que el galo esperaba.

"En septiembre, cuando probé la moto en Barcelona, las sensaciones no fueron las mejores porque era el motor era nuevo; y eso no ha cambiado mucho", expone para entender la poca progresión.

El francés entiende que el fabricante debería dar un paso adelante con la nueva moto.

"Son los ingenieros los que deben encontrar algo que nos permita dar con una base", apunta antes de cuantificar en segundos la perdida de la moto del nuevo motor de Yamaha respecto al del año anterior en línea.

"El ritmo del simulacro de carrera en los test fue más o menos siete décimas más lento que el del año pasado".

"Yamaha no sabe cuándo irá rápido la moto, pero en seis meses no hemos conseguido mejorar", se lamenta.

Con los anuncios de nuevos fichajes y renovaciones bloqueados, Quartararo no puede desvelar su futuro, que le llevará las dos próximas temporadas a correr con Honda.

"No puedo decir mucho de mi futuro, solo que tengo mi decisión clara y que eso también me ayuda mentalmente. Honda tiene una moto que va bien", admite, sin embargo, el chico de Niza.