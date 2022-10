Quartararo: "Lo que nos está pasando en las últimas carreras es muy raro"

Cargar el reproductor de audio

Sepang.- "En las últimas carreras nos estamos dejando muchas cosas", invitó Fabio Quartararo a Yamaha a reflexionar sobre el momento por el que están atravesando, preocupado el campeón del mundo 2021 por "lo raro" que están siendo todo en esta parte de la temporada.

La última 'desgracia' para el Diablo fue sufrir una caída en el FP4, cuando trabajaba con Franco Morbidelli en pista, fracturándose un dedo de la mano izquierda, que la tuvo muy dolorida a partir de ese momento y hasta el final de la clasificación.

"Es el dedo corazón. Será difícil, como siempre, pero un poco más porque arranco desde posiciones muy retrasadas (12º). Después de la caída quise volver con la moto al taller, porque la otra estaba calibrada para condiciones de mojado", explicó el galo.

Pese a hacerse daño en la mano y hacer gestos claros de ello cada vez que salía en televisión, Quartararo no quiso esgrimirlo como una excusa.

"El dedo no fue ningún problema en la cronometrada; puede que no estuviera del todo concentrado. Aún no entiendo por qué en la segunda tentativa no pudimos colocar una segunda goma. No calculamos bien", se quejó.

Tampoco vio claro lo sucedido en la caída, donde detectó que la reacción de la monto no fue la normal.

"En la zona en la que me caí hay muchos baches, pero, en cronometrada, normalmente cuando tocas el gas todo se endereza. Esta vez pasó algo raro", dijo algo mosqueado.

Como es lógico, el chico de Niza no quiso pensar demasiado en cómo afrontará una carrera en la que no puede ceder más de cinco puntos a Pecco Bagnaia si quiere llevar la lucha por el título hasta la última carrera.

"Arrancando el 12º no hay estrategia que valga, hay que ir al máximo, pero sin una estrategia específica. Habrá que ver qué goma usamos, porque no tuvimos demasiado tiempo de probarlas todas".

Con una decena de motos por delante, cinco de ellas Ducati, Fabio debe buscar adelantamientos para tratar de minimizar los daños.

"La verdad es que no tengo claro si existen puntos en los que se pueda adelantar. Será un misterio para mañana", no quiso dar pistas.

Lo único claro es que no se plantea la carrera como una última oportunidad, más bien como una más para evitar sentirse agobiado.

"Para ser sincero, no siento la presión. Pero es muy raro lo que nos está pasando en las últimas carreras. No sé si estamos trabajando bien o no, pero nos estamos dejando muchas cosas. Puede que tengamos que cambiar la forma de trabajar", fue el aviso.

Tras el toque de atención que soltó el jueves a su compañero Franco Morbidelli, el italiano de Yamaha ha reaccionado muy positivamente este fin de semana.

"Creo que si Franco puede seguir en progresión, eso será muy positivo para el año que viene", en el que tienen ambos contrato con Yamaha.

Por último, le preguntaron hasta que punto y en qué acciones le puede condicionar la lesión.

"En la mano izquierda uso el freno del pulgar y el control del regulador de altura", señaló sin extenderse en más detalles, como el embrague de la salida o la obvia necesidad de hacer fuerza con el manillar tanto en las frenadas como en la aceleraciones.