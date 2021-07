Quartararo ha sorprendido a Yamaha por su madurez

La llegada de Fabio Quartararo al equipo oficial Yamaha este año le ha permitido dar un paso adelante. El francés ha dominado la primera parte de la temporada, ganando cuatro de las nueve primeras carreras y es líder destacado del campeonato. Estas actuaciones, lógicamente, han dejado satisfecho a su jefe de equipo, Massimo Meregalli.

"Creo que si Fabio no hubiera tenido el problema en Jerez podría haber ganado cinco carreras y no cuatro", dijo el team manager del Monster Yamaha a la web oficial de MotoGP. "Cuatro victorias y dos terceros puestos está muy bien. Creo que sufrió un poco en el primer gran premio, quizá sintió algo de presión, pero a partir del segundo empezó a ganar. Creo que demostró que no tuvo más cuando ganó en Qatar".

"Ganó en Portugal, estuvo a punto de ganar en Jerez, donde tuvo el problema del síndrome compartimental en el brazo. Ganó en Mugello. Su rendimiento es muy bueno y consistente, porque también fue capaz de terminar en el podio en una carrera con lluvia [en Le Mans], que probablemente no eran sus condiciones favoritas hasta ese momento".

Meregalli aprecia el método de trabajo de Quartararo, pero también su capacidad para disfrutar con Yamaha: "Creo que para tener 22 años es muy maduro. Veo cómo trabaja, cómo prepara las carreras con su equipo. Ha sido una muy buena sorpresa. En este momento está muy decidido, pero lo que más me impresiona es que está disfrutando. Está luchando en todas las sesiones, pero está disfrutando. Eso es positivo para mí".

La buena forma de El Diablo también se debe a la mejora de la Yamaha. Inconsistente en 2020, la M1 ahora una moto regular en todos los terrenos. El piloto de Niza ha ganado en pistas tan opuestas como Mugello –donde prioriza la potencia por su larguísima recta–, o Assen –una pista en la que la agilidad de la moto marca la diferencia–.

"Después de la decepción del año pasado, realmente queríamos tener un paquete mejor en 2021, más rápido y más consistente, porque padecimos eso el año pasado. Creo que puedo decir [...] que hemos logrado ambos objetivos. Hemos sido capaces de ganar carreras en circuitos rápidos, pero también en circuitos como Assen, donde se necesita un buen paso por curva. Realizamos un trabajo de desarrollo. Hemos introducido el sistema de salida delantero, que nos ha dado buenos resultados. En general, estamos satisfechos".