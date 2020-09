Quartararo: “El sistema de salida es muy sensible, me cuesta pillar el punto”

El francés del Petronas Yamaha logró el tercer mejor tiempo en la Q2 y saldrá desde la primera fila de la parrilla del Gran Premio de Emilia Romagna, idéntica situación que la pasada semana, cuando en este mismo circuito clasificó tercero.

Entonces, la salida de Fabio Quartararo no fue buena, perdió muchas posiciones, se metió en líos y acabó cayéndose dos veces, completamente desquiciado. Esta vez espera no caer en los mismos errores.

“Me siento bien de estar en la primera fila, es muy importante salir desde aquí. En el FP4 intentamos cosas nuevas, nuestro ritmo no fue el mejor pero tenemos una buena base para mañana. Me siento bien, volveremos a la puesta a punto del libre 2, que es la mejor para la carrera. Desafortunadamente cometí dos errores en el time attack. Me sorprendió girar tan rápido, pero lo importante es hacer una buena salida”, remarcó.

En ese sentido, Quartararo ahondó en la mala salida del pasado domingo y los motivos.

“La salida del domingo pasado no fue fantástica, pero las he tenido peores. El sistema de salida (holeshot) es tan sensible que hay que ser muy preciso para hacer una salida perfecta, me cuesta pillarle el punto para tener una consistencia permanente en las salidas. No se me ha dado muy mal el fin de semana en los ensayos de salida que he hecho, y espero poder hacer un buen inicio de carrera mañana”, argumentó el joven corredor.

“A nivel de neumáticos la semana pasada sentí menos caída y este fin de semana la gente va muy deprisa, ha mejorado y eso te lleva a arriesgar y poder caerte, como yo me caí el domingo pasado”.

De cara a la carrera, Fabio cree que hay mucha igualdad.

“Ahora mismo veo hasta diez pilotos que pueden optar a la victoria”.

Fabio comenzó el Mundial con dos aplastantes victorias en Jerez, pero el domingo perdió el liderato de la general, pese a lo cual no se ve afectado mentalmente.

“Me siento muy bien, el martes pudimos dar más de 100 vueltas en el test y pudimos aprender muchas cosas, nada concreto, pero conocer mejor los límites de las curvas, hasta donde puedes apretar, cómo abordar la trazada y la frenada. El sector 2 se me dio mal y este sábado lo he mejorado. Sigo sufriendo mucho en el sector 4, tenemos que encontrar una solución, lo vamos a preparar bien para el warm up”.

Por último, el de Petronas valoró el motivo por el que todo el mundo va tan rápido en esta pista.

“El agarre es mucho mejor en este circuito, por eso todo el mundo va rápido, pero cuando llegas a la curva 11 o la 12 te das cuenta de que la moto se te mueve mucho. Si cometes un pequeño error no puedes evitar el movimiento. Pero al final, lo importante para ir rápido es el agarre y en ese sentido se ha hecho un buen trabajo en este circuito”, zanjó el chico de la Costa Azul.

