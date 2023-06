Quartararo, sin palabras tras ser 13º en Alemania: "No sé qué decir"

Fabio Quartararo volvió a tener un mal día este sábado y no pudo puntuar en la carrera al sprint de MotoGP en Sachsenring, al terminar 13º. Fue una nueva decepción dentro de una primera mitad de campeonato que no está a la altura de sus expectativas. El viernes, el piloto de Yamaha logró terminar entre los diez primeros, lo que le garantizaba un puesto en la Q2. Sin embargo, la sesión no fue bien y sólo pudo ser 12º en la parrilla.

"Era lo mejor que podíamos hacer. Tuve una bandera amarilla en mi última vuelta, [de lo contrario] podría haber hecho 1:21.9, lo que me habría colocado en la segunda o tercera fila. Pero ese es el tiempo que hemos marcado, no hay excusa", reconoció, sin mostrar ninguna sorpresa. "Vamos a intentar mejorarlo, pero de momento estamos muy lejos en clasificación y no encontramos una solución", lamentó.

El inicio de la carrera tampoco ayudó, ya que cuando se apagó el semáforo, el francés no pudo encontrar un buen hueco y perdió tres posiciones "La salida ha sido buena", explicó el piloto francés a Canal+ Francia. "Luego Aleix Espargaró se ha ido hacia un lado, Enea Bastianini hacia otro, y no pude hacer nada. Tuve que cortar y perder muchas posiciones. Podría haber acabado en una posición mejor, pero tampoco mucho mejor. Así que así está la cosa".

"Realmente no ha ido bien", continuó el de Niza. "Ni siquiera las sensaciones eran las ideales hoy, así que vamos a intentar encontrar una solución. Tenemos alguna información [para mañana], hemos visto que estábamos muy, muy atrás, pero vamos a tener que encontrar algo, intentar encontrar ese pequeño detalle que cambie la carrera de mañana". Además, Quartararo también comentó a DAZN: "Mi ritmo es más o menos el mismo que el de la carrera del año pasado, pero hemos acabado a 11 segundos en 15 vueltas. No sé qué decir".

Un encuentro con el Presidente de Yamaha Motor

Con 54 puntos en la general frente a los 140 del líder Pecco Bagnaia, el campeón de 2021 es actualmente noveno. Muy lejos de sus ambiciones y de su nivel habitual, que parece, tal y como están las cosas, fuera de su alcance.

"Es difícil porque hace un año gané aquí y ahora ni siquiera estoy entre los 10 primeros. No es fácil, es difícil disfrutar de verdad, pero tengo que intentar mantener la calma y entender qué podemos hacer mejor. Pero ya ha pasado más de un cuarto de la temporada, estamos casi en la mitad, y de momento no encontramos nada. Es difícil, pero así son las cosas por el momento".

Mientras Marc Márquez se reunió recientemente con los responsables de Honda para hablar de sus propias dificultades, Fabio Quartararo reveló que tomó la misma decisión y pidió una reunión con el presidente de Yamaha Motor, Yoshihiro Hidaka. Fue un encuentro improvisado que tuvo lugar durante el GP de España a finales de abril.

"Ya he tenido una reunión con el presidente de Yamaha. Espero que esto acelere un poco el proceso", explica, viendo a la marca de Iwata "realmente lejos de las marcas punteras. Soy un luchador, quiero ganar, no quiero estar en esta posición y no creo que nadie en el equipo esté contento con ello. Quiero motivar a todo el mundo, intentar convertir esa mala energía en buena y progresar, sobre todo desde el punto de vista técnico".

Además, el Diablo también comentó que tiene dudas al respecto de la moto que pueda ofrecerle Yamaha en 2024, cuando expirará su contrato: "Por supuesto [hay dudas]. Llevamos muchos años esperando algo grande, un gran cambio, así que espero que puedan darnos una moto realmente buena para el año que viene, pero obviamente no me fío dada la evolución desde el año pasado. Espero que trabajen muy duro", finalizó.