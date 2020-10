Quartararo: "Siguiendo la Suzuki está claro dónde perdemos tiempo"

Al francés se le vio perdido en la primera sesión, hasta el punto de acabar 17º a casi un segundo y medio del más rápido, Alex Márquez. Sin embargo, por la tarde El Diablo montó un neumático blando y enseguida le salió el tiempo, finalizando cuarto.

"El día fue difícil, pero al final acabó bien porque en el FP1 probamos muchas cosas que no funcionaron y me perdí por completo. En el FP2 el ritmo no fue malo. Después de 15 vueltas el neumático seguía en buenas condiciones. Tenemos que seguir trabajando en esta dirección, porque a una vuelta somos rápidos", resumió Quartararo.

El tema de los neumáticos volvió a acaparar la atención este viernes en Motorland, después de que una presión equivocada arruinase la carrera del #20 el domingo pasado y Michelin explicase lo ocurrido. El del Petronas defendió su elección.

"Fue correcto montar en la carrera el medio, es mejor que el blando. El neumático que elegimos fue el correcto. Morbidelli y yo tenemos un protocolo que nos obliga a empezar con una presión mínima, así que empezamos con la misma. El de él acabó en buen estado".

Después de perder el liderato del campeonato hace una semana, Quartararo espera salvar este fin de semana e ir mejor en los próximo circutos.

"No tengo nada que perder, sólo estoy en mi segundo año en MotoGP. Si me hubieran dicho que iría segundo a falta de cuatro carreras para el final en mi segunda temporada, no me lo habría creído. Haré lo que pueda y si podemos estar ahí, lucharemos. No nos rendiremos. Este circuito es difícil para nosotros, pero sabemos que seremos fuertes en Portimao y Valencia".

Precisamente Joan Mir fue quien le arrebató la primera posición en la tabla de puntos, y en los ensayos de este viernes el piloto de Yamaha pudo seguir su rueda y la de la otra Suzuki de Alex Rins.

"Ha sido bueno seguir a los pilotos de Suzuki, porque está claro dónde estamos perdiendo tiempo. Hemos visto que vamos muy parecidos en casi toda la pista, pero hay dos o tres puntos en los que perdemos con ellos. Es muy importante mejorar esto para la carrera", remachó.

Así fue la persecución de Quartararo a las Suzuki de Mir y Rins