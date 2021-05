Quartararo: “Si sancionan por esperar en Moto3, ¿por qué no en MotoGP?”

El líder del campeonato, ganador de dos de las cinco pruebas que se han disputado hasta el momento, se cabreó mucho a los pocos minutos de terminar el segundo entrenamiento de este viernes en Mugello.

En una de sus últimas tentativas de dar una vuelta rápida que le aupara a la zona alta de tabla de tiempos, el de Yamaha se encontró en el primer sector del circuito a un enjambre de pilotos que, girados hacia atrás, parecían esperar la llegada de alguien como él, que les arrastrara para así mejorar su posición.

Al verlos delante, Quartararo cortó gas antes de comenzar a lanzar los puños al aire, visiblemente encabritado. A pesar de que pudo dar un último giro con el que se metió el cuarto, el francés pidió después que se tomen cartas en el asunto para que esta práctica no se convierta en la norma.

Para el corredor de Niza, no tiene sentido que cualquier piloto de Moto3 que se quede plantado en el centro de la pista esperando una buena rueda sea penalizado, y que eso pueda pasar por alto en la categoría de las motos pesadas, donde se va mucho más rápido y donde, en teoría, hay que dar ejemplo a los jóvenes.

“Hice una vuelta rápida pero no sé cómo, porque había mucha gente en el primer sector, en el segundo y en el tercero. No puede haber tantos pilotos esperando en el segundo ensayo libre. No tiene sentido. Puedo entenderlo en la cronometrada, pero no en los libres”, lamentó Quartararo.

“Si penalizan a los corredores de Moto3 que esperan a otros, ¿por qué no hacerlo también en MotoGP? Nosotros rodamos más rápido que ellos y es más peligroso. Yo intento no entorpecer a nadie. No puedes encontrarte a pilotos en medio de la trazada cuando vas a por tu vuelta rápida”, añadió el #20.

Para compensar la rabia contenida, el líder del Mundial se mostró encantado tras haber podido estrenar, por fin, el sistema de salida que permite bajar la Yamaha también de la parte delantera.

“Estoy muy contento con el holeshot delantero. Aún tenemos que mejorarlo, pero tenemos que dar las gracias a Yamaha. Ahora ya no tenemos excusa. Los primeros en traer cosas nuevas siempre son Ducati, pero ahora Yamaha está en ese plano”, declaró el galo, antes de dar algún detallito acerca de cómo afectará este componente en las arrancadas que se lleven a cabo a partir de ahora: “Tenemos que cambiar un poco el procedimiento de salida. Parece que lleves una moto más pequeña”.

Las fotos de Fabio Quartararo en el Gran Premio de Italia 2021 de MotoGP

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 1 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 2 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 3 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 4 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 5 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 6 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 7 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 8 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 9 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 10 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 11 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 12 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 13 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 14 / 14 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images