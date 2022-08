Quartararo: "Los sábados son en una pesadilla, estamos fuera de control"

Cargar el reproductor de audio

El francés hizo su aparición en la clase reina la temporada 2019, anotándose seis poles position en su año de debutante, sumando cuatro más en 2020, por lo que se le empezó a conocer como ‘mister pole’. En su primera año en el equipo oficial Yamaha (2021) asombró alzándose con cinco poles en las siete primeras carreras, lo que le catapultó a la lucha por el campeonato.

Sin embargo, desde la pole del Gran Premio de Catalunya del año pasado hasta hoy, el francés solo ha sumado una más a sus vitrinas, en Mandalika, la segunda carrera de este año, pese a haber tenido 23 oportunidades, las últimas once carreras de 2021 y las doce primeras de este curso.

Al final de la Q2, con la quinta posición en parrilla rodeado de Ducati, Fabio Quartararo aseguró que está “absolutamente fuera de control” en las clasificaciones, y que los sábados se han convertido en “una pesadilla”.

El de Niza se siente enfurecido por no encontrar soluciones en un arte del que fue un primer espada no hace tanto.

“No quiero enfadarme, tenemos que estar contentos, al final siempre que entro en el box… no diría que enfadado, pero sí me siento frustrado”, reconoció.

“Ves que solo somos quintos, en Silverstone cuartos, y haces vueltas en las que no puedes más, en las que vas al limite. Pero este año las cosas son así”, se resignó.

"En la clasificación, en cada curva no sé si voy a poder girar o si me voy a ir a la grava", siguió explicando. "Así que eso es lo más difícil. El frontal se mueve mucho, la moto se mueve completamente y al final no tengo el control al 100% en la clasificación”.

"Así que siempre me decepciona el resultado, y el problema es que me estoy acostumbrando, pero lo más importante es que doy mi 100%, aunque no sea suficiente”.

Pese a todo, y aún saliendo rodeado de Ducati por todos lados, el galo sabe que tiene el ritmo para plantar cara en carrera.

"En el ritmo de carrera siempre puedes estar más o menos bien, pero en la clasificación no tengo ningún control. Sufrir vamos a sufrir como todo el año, y el laño pasado, pero estoy listo. 28 vueltas es diferente, de ritmo no vamos mal”, concedió.

En Silverstone Quartararo no se atrevió a montar la goma dura trasera por no haberla probado en todo el fin de semana, y fue la goma ganadora.

“Probaremos la goma blanda (trasera) mañana a ver si es una opción para la carrera. Lo seguro es que saldré a darlo todo y seguro que voy a dar guerra”.

El viernes, tras adelantar Motorsport.com la noticia de que MotoGP introducirá las carreras al sprint los sábados en todos los grandes premios, Fabio fue de los pilotos que se mostró más critico con la maniobra, tildándola de "estúpida". 24 horas después, el francés aseguró que no había variado su opinión en absoluto.

