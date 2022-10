Quartararo: "Hago vueltas muy buenas pero nunca es suficiente"

Cargar el reproductor de audio

Phillip Island.- Aunque Fabio Quartararo ha tratado anímicamente de pasar página tras lo sucedido hace dos semanas en Tailandia, donde acabó 17º la carrera, en el plano deportivo el chico de Yamaha no pudo cerrar en la mejor posición la clasificación, este sábado, del Gran Premio de Austria, y saldrá por detrás de Pecco Bagnaia (3º) y Aleix Espargaró (4º), los dos pilotos que le tienen más a tiro en la general y que, sobre el papel, cuentan con motos más competitivas, sobre todo la Ducati, en este trazado.

"Estoy contento por mi cronometrada", admitió el galo. "Pero frustrado por la posición. Hago vueltas muy buenas pero nunca es suficiente", añadió un Quartararo algo desencantado.

Mientras algunos pilotos, como Marc Márquez, lograban mejorar sus tiempos siguiendo rueda, Quartararo tuvo que buscarse la vuelta rápida sin referencias, lo que acabó penalizándole.

"No es que no me guste buscar rebufos, es que siempre que lo intento cortan o la goma delantera se enfría", indicó.

Pese a que en condiciones normales salir desde la segunda fila es una posición optima para poder estar en el grupo delantero y sacarse de líos en la salida, hacerlo con tus máximos rivales delante no es lo mejor.

"La posición de salida no es un desastre; diría que está bien. Las dos primeras filas era el objetivo", se conformaba antes de advertir que "será una carrera extraña por el elevado consumo de las gomas".

Por el momento, los que mejor guardan el compuesto trasero son los pilotos de Ducati.

"Yo no sé qué tengo que hacer, pero sí que debo tener cuidado con la goma trasera".

Quartararo deberá fiarlo todo a una salida explosiva, justo lo que logró en Tailandia, donde salía desde la primera fila, y tratar de adelantar en las primeras vueltas.

"Hay sitios en los que puedes intentar adelantar, pero la clave será el consumo del neumático trasero", insistió de nuevo.

En ese sentido, el galo no quiso revelar qué compuesto será el elegido para la carrera.

"No importa mucho qué compuesto uses, sino que tengas cuidado con el neumático por el consumo".

A nivel de ritmo, Fabio no se ve mal, pero entiende que sus rivales están igual o mejor.

"Rodé detrás de Pecco en el cuarto ensayo libre y creo que hay varios pilotos con muy buen ritmo. Tengo confianza, hice mi tiempo solo. Me siento bien en esta pista", zanjó el de Yamaha.