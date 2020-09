Quartararo: "Rossi se sabe todos los truquillos en Misano"

Las cuatro Yamaha arrasaron en la clasificación del Gran Premio de San Marino. Maverick Viñales se llevó la pole por delante de sus tres compañeros de marca. Las M1 parten como favoritas a la victoria el domingo.

"Creo que las cuatro Yamaha están para luchar delante", comentó Fabio Quartararo, que se clasificó tercero. "Siempre es guapo luchar con las mismas motos, Yamaha contra Yamaha es más guapo".

Aunque Viñales hizo la pole con autoridad, El Diablo no ve a ninguno de los cuatro por encima del resto.

"El año pasado Maverick hizo la pole igual, con más de dos décimas. Lo más importante es mañana. Tenemos que estar preparados. Hemos conseguido la primera fila, que era lo importante. Me siento mucho mejor a nivel de ritmo".

El piloto del Petronas ve clave hacer una buena salida y evitar que se cuele entre las Yamaha alguna Ducati.

"Tenemos que mejorar las salidas, porque han sido un desastre las que he hecho este fin de semana. Me cuesta mucho el arranque. Todavía no he encontrado la manera. He cambiado un poco la técnica desde Austria. Creo que volveré a lo anterior. No tiene nada que ver con el holeshot, funciona bien, sino con el gas y el embrague. Miller sale quinto. Ese cohete estará ahí en la primera curva. Será importante no perder demasiado tiempo. Tenemos un extra para el final de la carrera".

El francés se mostró especialmente sorprendido por el rendimiento de Valentino Rossi, que lideró el FP3.

"Valentino se sabe todos los trucos aquí. Es impresionante su rendimiento. Sabemos que la Academia pilota mucho aquí, pero la moto es diferente. Me impresiona mucho. Demuestra que quiere continuar. Me alegra verle en las primeras posiciones".

El de Niza defiende el liderato con solo tres puntos sobre Andrea Dovizioso, que partirá noveno. A priori, una buena oportunidad para meterle puntos, y avisa que no saldrá a conservar.

"Después de las tres malas últimas carreras, cuando veo las Yamaha delante me alegro, porque podemos demostrar que la moto tiene potencial para estar delante. Tenía la sensación de que podía estar mejor que en Austria. Por el momento solo tenemos que pensar en dar lo máximo. No pienso en el campeonato. Si hay que hacerlo, será al final si estoy delante. Ahora solo hay que pensar en la victoria. Parece que tenemos más altibajos. Las Ducati son más regulares, aquí tienen mas dificultades. Hay que sacar los máximos puntos. Si tenemos potencial para ganar, hay que intentarlo. Si hay la opción de luchar por el podio, hay que hacerlo".

El #20 también dio su opinión sobre el sistema de comunicación con los pilotos que MotoGP ha empezado a probar.

"Si encima de pilotar tienes que hablar, es complicado. Lo importante es tener mensajes más claros en el dashboard. Ya veremos con el pinganillo. Lo importante es trabajar en tener mensajes claros de si pasa algo en la pista. Hablar durante la carrera no sería tan bueno. Tengo curiosidad. No sé si va a molestar. Nunca me han hablado en el casco", zanjó.

