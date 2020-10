El francés aprovechó los entrenamientos libres para seguir a las dos Suzuki y estudiarlas, pero en la Q2 cambiaron las tornas y fue Alex Rins quien logró pillar la rueda del piloto de Yamaha y a su estela clasificarse en tercera posición para la parrilla de salida del Gran Premio de Teruel.

El español, que marcha séptimo del campeonato a 36 puntos del líder Joan Mir, no se excluye de la lucha por el título cuando faltan 100 puntos por disputarse. Sin embargo, a Quartararo no le importó darle rueda ya que no le ve un candidato.

Crónica de la clasificación del GP de Teruel: Nakagami estrena en Motorland su casillero de poles en MotoGP

"No creo que Rins se pusiera detrás de mí a propósito, pero vi que estaba detrás", señaló. "De todas formas, Rins no es un aspirante al campeonato. Nuestros principales rivales en este momento son Mir, Viñales y Dovizioso

A quien si incluye es a Takaaki Nakagami –que hizo su primera pole este sábado en Motorland–, a pesar de que el japonés solo suma 7 puntos más que Rins y todavía no ha subido ni una vez al podio en MotoGP.

"Taka puede ser un aspirante al campeonato porque tiene más consistencia y si va más y más rápido en cada carrera, entonces tendremos que prestarle atención. Creo que puede ganar esta carrera", dijo.

El Diablo partirá sexto, pero se excluye de la lucha por la victoria.

"La clasificación fue difícil porque hicimos muchos cambios en la moto este fin de semana. Fueron un poco positivos de cara al ritmo, pero no tanto para la clasificación. El ritmo no es fantástico, pero no estamos muy lejos. Nos faltan tal vez dos décimas, pero así es difícil luchar por el top 5. No sé por qué en esta pista no podemos encontrar el ritmo. Es mejor que la semana pasada, pero todos mejoraron mucho. Tenemos que encontrar algo y no es fácil. El problema de la presión delantera parece que está resuelto. Mañana probaremos algo que quizás pueda mejorar la moto", zanja.

Las fotos de Fabio Quartararo en Motorland Aragón