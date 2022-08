Quartararo: "Salgo reforzado porque nadie sabe lo que estoy sufriendo"

Cargar el reproductor de audio

Sobre el papel, la carrera de Austria apuntaba a un desfile para las Ducati, cuya estrategia era colocar a Pecco Bagnaia primero y a un puñado de motos rojas entre él y el líder del Mundial, Fabio Quartararo.

Al final, sin embargo, el francés logró hacer una carrera sufrida pero impecable y terminar segundo, por lo que ahora es líder del Mundial con 32 puntos sobre el segundo, Aleix Espargaró, que solo pudo ser sexto al final, por lo que El Diablo sale reforzado de Austria.

"Si porque al final me cuesta mucho, no se si se ve tanto como yo lo noto, pero es mucho sufrimiento, me cuesta mucho encontrar el sitio para hacer los adelantamientos, es increíble al final lo hice en la chicane, no tenía otra solución, ni lo había pensado que en ese lugar se podía hacer, pero al final ha sido muy importante para poder adelantar a Miller", ha explicado Fabio

El francés dijo que nadie sabe "lo que estoy sufriendo" con la moto y que adelantar es un calvario.

"Lo que me cuesta más son los adelantamientos, no puedo prepararlos, no puedo marcar la diferencia, casi me caigo cinco o seis veces, pero estoy contento porque estaba muy concentrado y sin perder los reflejos, y eso es importante", añadía el galo.

Tras la victoria de Pecco y el sexto puesto de Aleix Espargaró, se refuerza la teoría de Fabio de que es el italiano su principal rival por el título.

"Si, es lo que pienso, Pecco es el rival más fuerte, cinco victorias, es mi rival número uno, pero hoy me ha gustado mucho que en un circuito como este, favorable a las Ducati, ver dónde estábamos y hasta donde hemos llegado", remarcó.

Tras este segundo puesto, Quartararo se ha cargado de motivación para la próxima carrera.

"Salgo con mucha confianza y ahora creo que con el carenado que tenemos podemos hacerlo bien en Misano", advirtió.

Por último el francés tuvo palabras de ánimo para Joan Mir, lesionado tras una fuerte caída en la primera vuelta de la carrera. "Espero que Joan no tenga nada y se recupere pronto", zanjó el de la Costa Azul.

