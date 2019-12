Tras su primera temporada al flanco de Viñales en el garaje de Yamaha Esteban García, responsable técnico del equipo de Maverick, se sentó con Motorsport.com para hacer un repaso del año vivido intensamente.

En la primera entrega de la serie, García aseguraba que “Viñales está para ganar el Mundial, ahora falta que Yamaha dé el 100%”. En esta ocasión, nos centramos en la irrupción del debutante Fabio Quartararo con Yamaha, y cómo ha influido en el trabajo del resto del equipo.

El francés, en su primera aparición en MotoGP, ha cosechado siete podios y seis pole position, protagonizando el mejor debut desde la irrupción de Marc Márquez en 2013, algo que ha sacudido los cimientos de la escudería de Iwata, convirtiéndose en el referente pese a no haber podido, finalmente, ganar ninguna carrera en 2019.

“He escuchado muchas veces esto, dicen que ha llegado Fabio y los demás [en Yamaha] están apretando el culo y yendo rápido. Sinceramente, no creo que en nuestro caso haya sido un revulsivo”, dice el técnico de Viñales.

“En la primera carrera [Qatar] ya hicimos la pole y Quartararo todavía no estaba ahí. En Argentina estábamos para luchar por la victoria, con el mismo ritmo de Márquez siendo los únicos que podíamos pelear con él y tuvimos problemas en la carrera y nos acabaron tirando en la última vuelta [Morbidelli]”, recuerda.

“En Austin estábamos también para luchar por la victoria, pero nos penalizaron con un ride through, de lo contrario habríamos luchado por ganar, teníamos mejor ritmo que el piloto que ganó [Rins], éramos los más rápidos en pista. Luego vino Jerez, un circuito que no le gusta nada a Maverick y logramos podio”, continúa el técnico.

“A partir de ahí se empezó a arreglar el tema de las salidas. En Le Mans Maverick fue fortísimo, fallamos en la Q2, salimos 11º y nos tiraron cuando estábamos remontando. No se ha visto el potencial real que teníamos desde la primera carrera porque hemos tenido bastante mala suerte y porque no salíamos bien en parrilla”, valora García.

El técnico no desmerece las virtudes del joven piloto francés, pero en ningún momento lo sitúa como una referencia para Viñales.

“En Barcelona nos volvieron a tirar [Lorenzo], luego ganamos en Holanda… ¿Quartararo referente? El referente éramos nosotros, que somos los que hemos ganado carreras, nos hemos fijado en nuestros problemas y en cómo mejorarlos. Es cierto que cuando tienes a otros pilotos a tu alrededor como son Rossi, Morbidelli o el propio Quartararo, siempre comparas y tratas de ver qué hacen mejor que tú”, explica.

Sin embargo, García desvela algunas interioridades en la preparación de las carreras, asegurando que cuentan con medios para ‘espiar’ el trabajo de otros pilotos, incluso de equipos rivales.

“Nosotros miramos qué piloto va mejor en cada curva de cada circuito para tratar de aprender por qué lo hacen mejor, comprender el pilotaje. Pero no solo con pilotos de la misma marca, también de otras, hoy en día cualquier fábrica tiene vídeos en pista para ver las trazadas de unos y otros”, desvela.

El técnico español no esconde que recaban todo tipo de información de los demás, no solo de los de Yamaha, con quienes comparten los datos.

“Nosotros nos fijamos mucho en lo que hace Marc, lo que hace Dovizioso o Fabio, y de todos vas aprendiendo. ¿Que Fabio era nuestra referencia? Te tengo que decir que no, nosotros tenemos nuestro setting, nuestro estilo de pilotaje y tratamos de tenernos como autoreferencia a nosotros mismos, intentando aprender de los demás”, valora.

Durante la temporada también se dijo, aunque no de forma oficial, que había existido intercambio de piezas entre las motos de Viñales y Quartararo, algo que García matiza.

“Las motos son exactamente iguales, calcadas, idénticas. Sí es cierto que al principio Fabio llevaba las horquillas de aluminio, no de carbono, y nosotros pedimos probarlas, no porque las llevase él, sino porque en 2018 Maverick las montó casi todo el año, las cambió por las de carbono muy al final de la temporada y no acababa de estar a gusto”, cuenta.

Fue entonces cuando Maverick probó las suspensiones que llevaba Fabio y el francés pudo hacer lo propio con las que llevaba el español.

“Tenía unas sensaciones mejores con las de aluminio, pedimos probarlas y confirmamos que había cosas muy positivas y otras que no lo eran tanto. En algunos circuitos unas podían ir mejor y las otras peor, y viceversa. Toda esta información se le pasó a Ohlins [suministrador de suspensiones de Yamaha] y están trabajando para hacer una nueva horquilla basada en nuestros datos”, ilustra García.